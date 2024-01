O filme biográfico do rei do pop, Michael Jackson, vai chegar aos cinemas de todo o mundo em 2025. Tendo como diretor Antoine Fuqua, da franquia O Protetor, de Sete Homens e um Destino e de Emancipation - Uma História de Liberdade, a cinebiografia terá como protagonista Jaafar Jackson, sobrinho do cantor e dançarino.



Com o título simples de Michael, o filme se propõe a trazer ao público "um retrato honesto e fascinante do homem brilhante, porém complicado, que se tornou o Rei do Pop".



O longa vai apresentar os triunfos e tragédias dele em uma escala épica e cinematográfica - desde seu lado humano e das lutas pessoais até o inegável gênio criativo, exemplificado pelas performances mais icônicas. Essa é a promessa da sinopse da obra.



O bom, o ruim e o feio



À revista americana Entertainment Weekly, Antoine Fuqua falou sobre a produção. "Pretendemos apenas contar os fatos como os conhecemos, sobre o artista, sobre o homem, sobre o ser humano. Enfim, o bom, o ruim e o feio", definiu.



Este será o primeiro grande papel de Jaafar Jackson no cinema. Na mesma entrevista, Fuqua afirmou que a semelhança dele com o tio é marcante. "Soa como ele, dança como ele, canta. É realmente impressionante", afirmou.



O produtor do filme é Graham King, que também produziu Bohemian Rhapsody, e o roteiro ficou sob responsabilidade de John Logan, de A Invenção de Hugo Cabret. De acordo com a revista Variety, a produção começa já no dia 22. Com distribuição mundial a cargo da Universal, a previsão de estreia é 18 de abril de 2025.



De acordo com o site do artista, Jaafar queria ser jogador de golfe profissional, mas, tendo crescido em família de artistas, acabou também seguindo o caminho da música. Aos 27 anos, ele já gravou até um clipe no Brasil, a exemplo do tio.



Um vídeo com Jaafar em ação mostra que, enquanto Michael Jackson fez as emblemáticas filmagens no Pelourinho, em Salvador, e no Morro Dona Marta, no Rio, Jaafar preferiu uma outra locação da capital fluminense, o Vidigal.