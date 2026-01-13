Cineclube de Corumbá faz mostra itinerante com produções de MS

A partir desta quinta-feira, a Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026 ocupa ruas, praças e outros espaços de Corumbá, Ladário e Puerto Quijarro (Bolívia). As sessões serão realizadas, diariamente, até o dia 24, sempre às 19h, com entrada franca.
A programação reúne 10 filmes locais que foram selecionados, entre ficções, documentários e obras experimentais, para refletir a diversidade de temas, linguagens e territórios do audiovisual sul-mato-grossense.
As sessões serão apresentadas pelo ator e cineasta Breno Moroni, que conduzirá o público pelas exibições e pelos bate-papos com os diretores após as projeções.
Segundo os organizadores, a mostra reafirma o cinema como “experiência coletiva, encontro e diálogo”.
Tela inflável, som de qualidade e cadeiras acessíveis fazem parte da estrutura, com a proposta de “transformar os espaços públicos em verdadeiras salas de cinema a céu aberto, aproximando o audiovisual produzido em Mato Grosso do Sul das comunidades pantaneiras e fronteiriças”. A iniciativa é do Cineclube Cinema de Sala, que funciona desde 1998.
Salim Hassan, responsável pelo projeto, celebra a trajetória que levou o cinema das salas fechadas para as ruas.
“O Cinema de Sala nasceu de forma simples, com uma televisão pequena, e hoje chega às praças com estrutura, qualidade e acessibilidade. Levar o cinema para a rua é devolver às pessoas o direito de assistir, se reconhecer nas histórias e conversar sobre elas. É isso que mantém o cinema vivo”, afirma.
Para o produtor-executivo Diego Cafola, a mostra é resultado direto das políticas públicas culturais e da necessidade de circulação dessas obras.
“Esses filmes foram produzidos a partir de políticas públicas e precisam ser vistos, debatidos e valorizados. Levar o evento para os bairros e para a fronteira é uma forma de democratizar o acesso e fortalecer a identidade audiovisual do nosso estado”, destaca.
A Mostra Itinerante Cinema de Sala conta com recursos financeiros da Política Nacional aldir Blanc (Pnab), do governo federal, sob a operação da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Mais informações pelo Instagram: @cinemadesala_cineclube.
Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026
Programação*
- “Olhos Fechados” (2025), de Roberto Leite;
- “Sebastian” (2025), de Cainã Siqueira;
- “Pós-Alinhamento” (2025), de Q34Q e João Deboni;
- “+ Forte” (2025), de Ara Martins;
- “Trechos e Textos – Vídeo-crônicas” (2025), de Bruno Nishino e Marco Calábria;
- “A Última Porteira”, de Rodrigo Rezende;
- “Arteiro” (2024), de Duka Martins;
- “Monges e Vândalos” (2022), de Fabrício Borges;
- “Les Garçons”, de Bruno Nishino e Marco Calábria;
- “Gastronomia Fronteiriça – Influência Boliviana”, de Wanessa Pereira.
15 de janeiro – Praça CEU;
16 de janeiro – Largo Padre Ernesto Sassida;
17 de janeiro – Praça do Cravo Vermelho;
18 de janeiro – Praça Principal de Puerto Quijarro (Bolívia);
19 de janeiro – Largo da Fortaleza;
20 de janeiro – Quadra do Generoso;
21 de janeiro – Praça da Nova Corumbá;
22 de janeiro – Esplanada da NOB;
23 de janeiro – Praça Nossa Senhora de Fátima;
24 de janeiro – Praça da Cohab.
*Sempre às 19h.