Cinema B+: A improbabilidade da sobrevivência em The Walking Dead: Dead City

Com nove atrações musicais de peso e muito modão, a Expogrande tem ainda leilões de 11 raças, parque de diversões, lojas e diversas opções gastronômicas; filmes brasileiros, cultura geek, comédia teatral no Teatro Glauce Rocha e novo livro de Vini Willyan

A dupla Henrique e Juliano (foto) embala, neste sábado, o público do evento, que hoje acompanha os shows de Lauana Prado e Gustavo Mioto e, no domingo, Fred e Fabrício Divulgação

A dupla Victor e Léo deu partida na festança ontem, e hoje tem Lauana Prado e Gustavo Mioto. Amanhã será a vez de Henrique e Juliano, e, no domingo, com entrada franca, quem subirá ao palco é a dupla Fred e Fabrício. Essas são as atrações do primeiro fim de semana da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, nº 320, Vila Carvalho), que, em sua 84ª edição, tem a expectativa de movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias de evento.

Os ingressos partem de R$ 20, com acesso somente à feira, e também há opções de R$ 100 (Arena Expo) e até R$ 600 (camarotes), além dos bangalôs e suítes, que chegam a custar R$ 7 mil. O acesso à exposição será cobrado somente nas sextas-feiras e sábados. As atrações musicais do próximo fim de semana serão: Ana Castela e Rayane e Rafaela (12), Simone Mendes (13) e, com entrada franca, Guilherme e Santiago (14).

Para além dos shows, a Expogrande tem ainda leilões de 11 raças, exposição agropecuária, parque de diversões, lojas, cursos, palestras e diversas opções gastronômicas – restaurantes e food trucks. Organizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a feira pode bater o recorde de público do ano passado (102 mil visitantes), com uma previsão de 120 mil visitantes. Ingressos: https://linktr.ee/dutseventos. Mais informações: (67) 3345-4200.

TEATRO

Prometendo gargalhadas, a peça “Amantes do Teatro – A Comédia” está em cartaz hoje e amanhã, no Teatro Glauce Rocha, com sessões às 17h e às 20h e ingressos por R$ 10, R$ 20, e R$ 40. No palco, Ana Guasque e Eduardo Mossri fazem um passeio pela história do teatro ao tratar de temas como amor, amizade e destino por meio de cenas cômicas de casais.

O público terá a oportunidade de revisitar diversos períodos da história, como a Grécia Antiga, o Renascimento, o teatro de Moliére, Tchekhov e o da atualidade. O texto e a direção são de Ana Guasque, que tem dezenas de espetáculos de dança e teatro no currículo, além de participações em novelas e séries. As apresentações terão intérprete de Libras e audiodescrição.

Em homenagem a Akira Toriyama, o Museu da Imagem e do Som exibirá hoje, às 19h, o longa japonês de 2018 dirigido por Tatsuya Nagamine; entrada franca

Mais de 100 concorrentes participarão da competição de cosplay, a partir das 17h de domingo, no Shopping Norte Sul Plaza

CULTURA GEEK

Domingo será o dia de encerramento do Sesc Geek 2024, que teve início no dia 23 de março, no Shopping Norte Sul Plaza. A partir das 17h, o concurso de Cosplay deve reunir mais de 100 concorrentes. O Concurso de Cosplay do Museu do Videogame Itinerante também marca o fim do evento gratuito.

As inscrições podem ser realizadas até amanhã, exclusivamente pela internet, no link:

https://bit.ly/inscricao_cosplay_mvgi_070424, que também está disponível na bio do Instagram do Sesc MS. Os cosplayers serão avaliados em dois quesitos por um júri composto por cinco integrantes: fantasia (se é fiel à proposta original e bem detalhada, por exemplo) e a performance. Durante o concurso, os participantes terão a oportunidade de fazer um rápido desfile no palco.

POESIA

Com um trabalho já contemplado no Festipoema (SP) e na Noite da Poesia (MS), o poeta Vini Willyan está lançando seu segundo livro. “Áspero” promete levar o leitor a um universo de emoções brutas e palavras sinceras. Razão essa que deixa claro ao público o porquê do nome escolhido. A obra será lançada no sábado, às 17h30min, no Jardim Secreto Bar, localizado na Rua Amazonas, nº 451. A entrada é gratuita.

Vini explica que em “Áspero” cada verso é uma jornada, uma viagem pelas paisagens da alma e do corpo, em que a poesia se revela em sua forma mais visceral. “A obra retrata as complexidades da experiência de vida. Algo que, a princípio, pode parecer um tanto áspero, mas que em tempos de tanta volatilidade se faz necessário para repensarmos os nossos caminhos”.

O lançamento da obra contará com um bate-papo com o autor e apresentação musical da cantora Ana Cabral. O livro estará à venda por R$ 45. Para mais informações, acesse o Instagram @viniwillyan ou entre em contato por meio do e-mail: [email protected]

CINEMA

Três produções brasileiras estão entre os destaques da semana nos cinemas. Com direção de Rodrigo Van Der Put, “Dois É Demais em Orlando” conta a trajetória de João, sempre apaixonado por quadrinhos e super-heróis. Agora adulto, ele conseguirá realizar seu desejo de infância: ir para um dos parques temáticos mais legais do mundo, o da Universal, em Orlando. Contudo, para fazer um favor a sua chefe, ele levará o filho dela de 10 anos junto no voo, para entregá-lo ao pai, que está nos EUA.

Porém, o menino é um mimado que se comporta como um executivo de meia idade. Como o pai não aparece para buscá-lo, João terá que bancar o baby-sitter e aprender a conviver com as diferenças para salvar seu emprego e, de quebra, superar seu grande trauma de infância: a montanha-russa. No elenco: Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau, etc. Classificação indicativa: livre.

O drama “Uma Família Feliz”, de José Eduardo Belmonte, é outro filme nacional que estreou ontem. No enredo, Eva, uma mulher que acabou de dar à luz ao seu terceiro filho, depara-se com a angústia de uma depressão pós-parto em meio a uma vida burguesa supostamente perfeita.

O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Eva é acusada e retaliada pela comunidade. Isolada e questionada por seu marido, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família. Estão no elenco Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini. Classificação indicativa: 16 anos.

Com Regina Casé no papel-título, “Dona Lurdes” estreou na semana passada e segue em cartaz. Em 2021, os espectadores acompanharam a busca incansável da Lurdes por Domênico, seu filho desaparecido, na novela “Amor de Mãe”. Agora, essa mãezona que conquistou corações começa a sofrer após seu último filho sair de casa. Exclusivo no Cinemark. Classificação indicativa: 12 anos. “Os Farofeiros 2” é outra produção nacional que segue em cartaz.