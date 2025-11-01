Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Cinema B+: A Mulher da Cabine 10: quando o clichê ainda pode entreter

Keira Knightley encara o gaslight em alto-mar e salva um suspense que funciona justamente por não tentar ser mais do que é

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

01/11/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em tempos em que todos os conteúdos parecem ser forçados a recontar histórias verdadeiras, não chega a ser surpresa que, quando deparamos com narrativas fictícias, sejamos os mais duros dos críticos. A Mulher da Cabine 10 gerou expectativa porque é a adaptação de um best-seller que — na época de seu lançamento — consolidou uma onda de thrillers liderados por mulheres amarguradas, traumatizadas e, no caso de Gone Girl, até questionáveis.

Trabalhar com clichês é tão inevitável quanto perigoso. Mais arriscado ainda é tentar reinventar a roda. A Mulher da Cabine 10 não tenta ser “original”, mas conta uma história “nova” no sentido de apostar no simples — e numa reviravolta que só funciona se o público estiver disposto a embarcar na diversão.

O mistério a bordo

A trama segue Lo Blacklock (Keira Knightley), uma jornalista investigativa que ganha uma chance de cobrir o luxuoso cruzeiro inaugural do Aurora Borealis, um iate de poucos convidados, muito champagne e segredos em cada cabine. Tudo muda quando, em meio a uma noite tensa e de pouca sobriedade, Lo acredita ter ouvido um grito e visto uma mulher ser jogada ao mar — exatamente da cabine ao lado da sua.

O problema é que ninguém acredita nela. Nenhuma passageira desapareceu, nenhuma cabine foi ocupada por uma “mulher número 10” segundo a tripulação, e a credibilidade de Lo — abalada por remédios, bebida e traumas recentes — despenca a cada tentativa de provar o que viu. A claustrofobia do iate, o isolamento no mar e a crescente paranoia transformam a viagem dos sonhos em um pesadelo psicológico.

O brilho discreto de Keira

Keira Knightley é o que vale aqui. A atriz, que navega entre papéis complexos desde a adolescência, chega à maturidade com uma serenidade rara — e continua comandando respeito com cada olhar contido, cada respiração ansiosa, cada silêncio que diz mais do que qualquer grito.

Seria fácil cair nos clichês da “heroína histérica” que Hollywood insiste em repetir. Mas Keira não grita, não chora sem motivo e tampouco força a fragilidade. Ela se mantém firme, lúcida, tentando raciocinar quando o roteiro parece conspirar contra ela. Mesmo quando a lógica da história desmorona, sua performance sustenta o interesse e traz credibilidade ao absurdo.

Entre o livro e a tela

A adaptação é, de fato, bastante fiel ao livro de Ruth Ware, o que significa que mantém também suas limitações. O que funciona melhor nas páginas — o suspense interno, o fluxo de pensamento da narradora, e especialmente a revelação final do plano incrivelmente rebuscado (e quase cômico) para garantir uma assinatura em um testamento — nas telas soa forçado, beirando o bobo.

Mas qual o problema? Nem todo suspense precisa ser revolucionário. A Mulher da Cabine 10 distrai, e faz isso com estilo. É visualmente elegante, com uma trilha sonora envolvente e um ritmo que, apesar de irregular, prende a atenção.

Um mergulho leve em águas turbulentas

No fim, o filme não pretende competir com Gone Girl nem com A Garota no Trem. Ele quer apenas nos lembrar de um tipo de entretenimento que parece cada vez mais raro: o suspense escapista, um pouco ridículo, mas irresistível.

Sim, é previsível. Sim, exagera nas coincidências e subestima o espectador em certos momentos. Mas há algo quase reconfortante na maneira como entrega exatamente o que promete — uma mulher em perigo, um mistério a bordo e Keira Knightley no centro de tudo, segurando o leme com a elegância de quem nunca perdeu o controle.

DIÁLOGO

O "golpe das panelas", que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em MS...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (1º) e domingo (2)

01/11/2025 00h01

Compartilhar

Continue Lendo...

Vini Willian - poeta de MS

"Sentir não cabe no hífen da palavra. Sentir é tão anterior que parágrafo. Sentir é um inexplicado que, se explicado, acaba”

Felpuda

O “golpe das panelas”, que, de 2020 a 2022, causou muitas vítimas em Mato Grosso do Sul, teve sentença proferida em Campo Grande. Foi condenada uma empresa de utilidades domésticas de São Paulo que cedia máquinas de cartões de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros, que percorriam o País vendendo o produto como da mais alta qualidade, mas entregavam a mais baixa qualidade. As representantes da empresa também foram julgadas culpadas. E foi mantido o bloqueio de valores e bens delas, já decidido.

Segundo a Embratur, nos primeiros nove meses deste ano, o total de chegadas de turistas internacionais à Bahia superou o de todo o ano de 2024. De janeiro a setembro, a região registrou 149.648 entradas, quantidade 58% maior que a do mesmo período do ano passado. Somente em setembro, aquele estado recebeu 15.940 visitantes estrangeiros, 29,6% a mais que no mesmo mês de 2024.

A Argentina encabeçou o ranking dos emissores de turistas internacionais para a Bahia de janeiro a setembro deste ano, com 68.130 chegadas. Em segundo lugar, Portugal registrou 5.366 desembarques. Na terceira posição, o Uruguai enviou 13.547 viajantes.

A França teve o maior aumento porcentual, com 11.465 entradas, valor 216% maior que o do mesmo período anterior. Em quinto lugar, a Itália teve 9,5 mil entradas, representando 46,93% a mais que o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. Na foto, Porto da Barra.

Eduardo e Cristina Katayama
Victoria Ceridono

Três poderosos

Três partidos que, em épocas distintas, deram as cartas, hoje, amargam posição muito diferente de quando “reinaram”. É o caso de MDB, PT e PSDB, que já administraram MS. O MDB foi o primeiro partido a conquistar, em 1982, o comando político-administrativo pelo voto popular. Atualmente, aguarda “carona” para 2026 no grupo político do governador Riedel (PP).

Inanição

O PT também teve seu tempo de glória. Durante oito anos, esteve à frente do governo, que conquistou nas urnas em 1998. Ao longo dos anos, porém, ficou enfraquecido em MS, em função dos desacertos do partido em nível nacional. Nos dias de hoje, chegou a tal ponto que nem sequer está conseguindo anunciar nome consolidado para disputar o governo do Estado em 2026.

Esfacelado

O PSDB, por sua vez, esfacelou-se com a saída do governador Riedel e do ex-governador Azambuja e espera, também, ter espaço no grupo político dessas duas lideranças. Com a abertura da janela partidária em 2026, a previsão é de que aconteça uma “revoada” de parlamentares para o PP, de Riedel, e o PL, de Azambuja. Os tucanos completaram 11 anos administrando MS.

Aniversariantes

SÁBADO (1º)

  • Daniel Cavassa Daude,
  • Alanis Netto Lopes,
  • Dr. Periperis Rodrigues do Prado,
  • Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Andrea Torres,
  • José Cândido de Paula Neto,
  • Maria Aparecida Paim Lima,
  • Fábio Theodoro de Faria,
  • Antonio Roberto de Mello Netto,
  • Vespaziano Almeida de Assis,
  • Diomedes Hirochi Yasunaka,
  • José Roberto Mangieri,
  • Lucas Alves do Valle Filho,
  • Samir Nammoura,
  • Luiz Cesar Penteado Ferreira,
  • José Carlos de Oliveira Robaldo,
  • Dalva Viegas Gomes da Silva,
  • José Darmanceff,
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira,
  • Ramão Santo Barbosa de Brito,
  • Dr. Carlos Augusto
  • Fernandes de Souza,
  • José Gomes de Alencar,
  • Dra. Mariza Felício Fontão,
  • Carla Regina Seba Rahe,
  • Dr. Luiz Alexandre Lani,
  • Valéria Alberton,
  • Leonardo Costa da Rosa,
  • Bruno Monges,
  • Antonio Cezar Lacerda Alves,
  • Izabel de Fátima Duailibi,
  • Eliana Minari Cividini,
  • Daniel Silva de Souza,
  • Waldomiro Santos Pancini,
  • Marta Maria de Araújo,
  • Hilda Abussafi dos Santos,
  • Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
  • Dra. Vanessa Silva Baes,
  • Marly Marques Mattos,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Carlos Eduardo dos Santos,
  • Agenor de Figueiredo,
  • Rosana D´Elia Bellinati,
  • Marcos Tadeu Pedroso,
  • Carlos Gilberto Gonzales,
  • Manoel dos Santos Medeiros Vargens,
  • Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
  • José Carlos Lopes da Silva,
  • Ronaldo Saab da Rosa,
  • José Maurício Albuquerque,
  • Lina Lemes de Oliveira,
  • Marilú Campos Seba,
  • Vanessa Correa Stuhrk Gorski,
  • Carlos Alberto Charbel,
  • Arnaldo Kiyomura,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Fábio Eiji Hirakaza,
  • Nivaldo Shigueru Shirado,
  • Thaís Yumi Komiyama,
  • Luzia Mineko Kamiya Coppini,
  • Fernanda Ferra Finocchio,
  • Ricardo Seiji Shiguematsu,
  • Carlos Haguiuda,
  • Bruno Pina Santos,
  • Márcio Bassani,
  • Marilda Vieira Trefzger,
  • Laerte Junqueira de Andrade Filho,
  • Fábio Nahas Pereira dos Santos,
  • Dennis Dionel,
  • Rosa Carvalho Ribeiro,
  • José Lorenzi,
  • Carmem Lopes Salomão,
  • Alcino Fernandes Carneiro,
  • Sandro Cézar Oliveira Prado,
  • Gelson Lemes Tavares,
  • Ernesto Rodrigues,
  • Higino Manoel Figueiredo Maciel.

DOMINGO (2)

  • Dr. Nelson Mendes Fontoura Júnior,
  • Therezinha de Jesus dos Santos Samways,
  • Marinho Cogo,
  • Paulo Sérgio Ota,
  • Sílvio Eduardo Orro da Silva,
  • José Carlos Garcia,
  • Maria Inês Queiroz Tomaz,
  • Felipe Jorge Saab,
  • Neusa Kamiya,
  • Patricia Correa Peixoto de Azevedo,
  • Lucas Lemos Navarros,
  • José Marcos Queiroz Junior,
  • Nilvana Silveira Moreno Mujica,
  • Jhonny Luis de Souza,
  • João Evângelo Vavas,
  • Dr. Carlos Augusto Longo Pereira,
  • João Baptista Pinto de Arruda,
  • Wilson Berton,
  • João Carlos Leite Nogueira,
  • Lincoln Pereira Mendes,
  • Fernanda Cristieli Pupim,
  • Ruy Otonni de Mendonça,
  • Yolanda Pinheiro,
  • Gleidy Garcia Antero da Silva,
  • Bruno Pedrossian Dorileo,
  • Dr. Felipe Marcelo Gimenez,
  • José Atanásio Lemos Neto,
  • Raquel de Figueiredo Rocha,
  • José Henrique da Silva Vigo,
  • Juliane Perondi,
  • Maria Cristina Monteiro Nascimbeni,
  • Eudi Vitorino Bachiega,
  • Adailton Castilhas,
  • Ilson Rossini Vilanova,
  • Jurema Marques de Arruda,
  • Pedro Celestino Ângelo de Oliveira,
  • Dr. Oswaldo Rodrigues,
  • José Ricardo Soares,
  • Alberto Saburu Kanayama,
  • Sérgio Bianchi Mascarenhas,
  • Oneide Terezinha Mozzo,
  • Lênio Ben Hur,
  • Noêmia Gonçalves dos Santos,
  • Generci Cantu Silva,
  • Nelsi Francisco de Oliveira,
  • Alcides Sussumu Oguma,
  • Flaviano Cantacini,
  • Dra. Marlene Lemos,
  • Marle Karnopp,
  • Luiz Antonio Lemes Tenório,
  • Armindo Ramão Medina Júnior,
  • Shirlei Aparecida Boretti,
  • Eronildes Sabino Nery,
  • Arlindo Brazilino da Conceição,
  • Munder Hassan Gebara,
  • Epaminondas Martins,
  • Bruno Galeano Brandão,
  • Maria Helena Simão Dantas Zanchet,
  • Francisco Luis Nanci Fluminhan,
  • Elvídio Martins de Siqueira,
  • Adina Lopes Sobrinho Franco,
  • Osório Caetano de Oliveira,
  • Marilza Massae Matida
  • Kubota de Freitas,
  • Lilian Greyce Souza,
  • Masaaki Yano,
  • Raimundo Nonato Oliveira,
  • Elza Lima do Amaral,
  • Maria Aparecida Marques de Sá,
  • Jackson Daniel do Nascimento,
  • Gilson Amorim Gomes,
  • Rosely Margarido Queiroz Prado.

Turnê

Shakira no Paraguai: Descubra como é fácil ir de Mato Grosso do Sul

Veja o roteiro completo para ver o show da cantora colombiana em Assunção

31/10/2025 15h00

Compartilhar

Reprodução - Redes Sociais

Continue Lendo...

Na reta final de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", a rainha do pop latino, Shakira, irá se apresentar no Paraguai em novembro, e essa é a chance de ouro para os sul-mato-grossenses curtirem um show histórico bem pertinho de casa.

Com datas esgotadas para o dia 28, os ingressos ainda estão disponíveis para a apresentação de 29 de novembro. Para você não perder essa oportunidade, preparamos um guia completo com distâncias, custos e todas as dicas essenciais para a viagem.

Como chegar em Assunção

A grande vantagem para os moradores de Mato Grosso do Sul é a proximidade com o país vizinho. Assunção fica a apenas 767 km da capital sul-mato-grossense, distância mais próxima até que os locais onde Shakira fez shows no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira as melhores formas de cruzar a fronteira:

De carro:

Trecho 1 (até a fronteira): De Campo Grande a Ponta Porã são aproximadamente 313 km (cerca de 4h de viagem). Passando por Sidrolândia e Maracaju não há cobrança de pedágio.
Trecho 2 (Paraguai): De Ponta Porã até o centro de Assunção são mais 7h de viagem, totalizando uma jornada de cerca de 11h. Nesse segundo trajeto há cobrança de pedágio.

De avião:

Saindo de Campo Grande (CGPO) para Assunção (ASU), voos diretos para as datas do show (ida no dia 28 e volta no dia 30) estão com preços variando entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, dependendo da companhia aérea. A viagem dura a partir de 5h.

De ônibus:

É a opção mais em conta, mas exige mais tempo. A passagem de ida (saindo no dia 27) custa entre R$ 300 e R$ 500. A volta (no dia 30) sai por R$ 350 a R$ 360. O trajeto geralmente passa por Cascavel (PR) e pode levar mais de um dia.

Sem passar pelo Paraná, a passagem custa de R$ 120 a R$ 150 de Campo Grande até Ponta Porã. Aí, para chegar a Assunção, basta atravessar a fronteira e pegar um segundo ônibus em Pedro Juan Caballero com passagens custando entre R$ 100 e R$ 140.

Documentos obrigatórios

Para chegar até Assunção de forma legal é obrigatório portar Carteira de Identidade (RG) original, com emissão de até 10 anos, ou Passaporte válido. Sem um desses documentos, você não poderá seguir para Assunção e ficará restrito à área de fronteira.

Para quem vai de carro próprio, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é suficiente apenas para dirigir o seu próprio veículo no Paraguai. Não serve como documento de identificação para ir além da faixa de fronteira.

Ingressos

Os preços dos ingressos são fixados em Guarani (PYG), mas trouxemos a conversão aproximada para Reais (R$) para facilitar seu planejamento. Lembre-se que o câmbio pode variar.

Valores

Campo General: G$ 646.000 + G$ 114.000 (taxa) ≈ R$ 489,78 + R$ 86,43 = cerca de R$ 576,21
Campo Vip: G$ 1.402.500 + G$ 247.500 (taxa) ≈ R$ 1.063,34 + R$ 187,65 = cerca de R$ 1.250,99
VipWolf (Melhor Experiência): G$ 4.675.000 + G$ 825.000 (taxa) ≈ R$ 3.544,46 + R$ 625,49 = cerca de R$ 4.169,95

Link para compra: https://www.allaccess.com.py/event/shakira

Pontos turísticos

Assunção possui diversos pontos turísticos que revelam a história, cultura e natureza da cidade. As opções incluem lugares históricos, centros culturais, praças urbanas, parques e mercados tradicionais, ideais para diferentes perfis de visitantes. Confira uma lista de atrações para conhecer a cidade antes ou após o show de Shakira:

  • Palácio de los López: Sede do governo, belíssima arquitetura neoclássica e passeios gratuitos.
  • Manzana de la Rivera: Complexo cultural com casas históricas, biblioteca, museu e teatro.
  • Panteão Nacional dos Heróis: Mausoléu de mármore, homenageia heróis paraguaios e tem troca de guarda.
  • Casa da Intang: Museu histórico onde ocorreu a declaração de independência do país.
  • Centro Cultural da República (Museu del Cabildo): Museu localizado na Plaza de Armas com exposições sobre a história do Paraguai.
  • Jardim Botânico de Assunção: Refúgio verde com trilhas, área de piqueniques e pequeno zoológico.
  • Costanera de Assunção: Calçadão à beira do rio, perfeito para caminhadas e pôr do sol.
  • Parque Ñu Guasu: Parque urbano ideal para trilhas, lanches e atividades ao ar livre.
  • Parque de la Salud: Área verde no centro, amplos jardins e lazer ao ar livre.
  • Cerro Lambaré: Colina para trilhas, com vista magnífica da cidade e monumentos históricos.
  • Praça Uruguaia: Praça arborizada, monumentos, parquinhos e grande área de lazer.
  • Praça da Democracia: Praça central com esculturas e espaços para compras e descanso.
  • Praça de Armas: Praça cercada por prédios históricos e próxima ao Cabildo.
  • Mercado 4: Principal mercado popular, ideal para fazer compras e degustar culinária local.
  • Rua Palma: Rua tradicional no centro histórico, cheia de lojas e cafés onde se encontram souvenirs típicos.

Turnê

O nome da turnê faz referência direta ao álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', lançado em 2024 e que marcou uma nova fase na trajetória de Shakira. O projeto foi inspirado por experiências pessoais e emocionais vividas pela cantora nos últimos anos, especialmente após seu divórcio com o jogador Gerard Piqué.

Com letras que abordam empoderamento feminino, superação e liberdade emocional, o álbum rapidamente se tornou um fenômeno global, e impulsionou a demanda por uma turnê.

Shakira é uma cantora, compositora e dançarina colombiana nascida em Barranquilla.

Com uma carreira que abrange o pop e o rock latino, ela ganhou destaque internacional com álbuns como Pies Descalzos (1995) e Laundry Service (2001). Sua música combina influências latinas e árabes, e ela é conhecida por sucessos como "Waka Waka" e "Hips Don't Lie". 

 Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)

3

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil
PESCA

/ 1 dia

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2934, quinta-feira (30/10): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2934, quinta-feira (30/10): veja o rateio

5

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias
Campo Grande

/ 1 dia

Em crise, Prefeitura reduz expediente para 6 horas diárias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público