Cinema B+: A Roda do Tempo: Navegando Entre Poder e Destino

MEMÓRIA

A última estada de Ivanova no MS foi no Festivali, em agosto. Ministrou workshops de interpretação para cinema. Fez amizade com artistas e com gente do povo. Nadou nas águas do rio e ouviu a araponga, reconhecendo de longe o canto do seu 'pájaro campaña'

A grande artista de Assunção no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha Foto: Reprodução

O cineasta e produtor cultural Ricardo Pieretti Câmara relembra a presença contagiante, carismática e inspiradora de Ana Ivanova no meio cultural sul-mato-grossense; premiada no Festival de Gramado, em 2018, atriz paraguaia, que faleceu aos 51 anos em Assunção, na segunda-feira (17), em decorrência de um câncer, atuou, desde 1999, em dezenas de montagens teatrais, inclusive sob a direção de Gerald Thomas, produções televisivas e em 40 filmes de longa-metragem (Marcos Pierry)

Ana Ivanova (1973-2025) nos ensinou que a capital mais próxima de Campo Grande é Assunção. A estrela do teatro e cinema paraguaios não precisou mais do que um ano para aproximar a classe artística de Mato Grosso do Sul da cultura contemporânea paraguaia. Nesse pequeno espaço de tempo, Ivanova transitou em importantes círculos culturais das terras onde o Brasil foi Paraguai e, com a mesma desenvoltura que desfilou nos tapetes vermelhos de Gramado, Cannes e Berlim, com o filme “As Herdeiras”, de Marcelo Martinessi, de 2018, fez história em eventos como a Mostra Desver, da UFMS, em Campo Grande, o Bonito Cinesur em Bonito e o Festivali em Ivinhema.

Além dos compromissos com o cinema, a atriz fez uma memorável performance na Casa-Quintal Manoel de Barros, onde leu em espanhol poemas de nosso poeta maior, acompanhada do maestro Eduardo Martinelli e do grande pianista Júlio Figueiredo. Fazendo parceria com Ana, estava Lídia Baís, interpretada nesse recital chamado “Lídia Visita Manoel”, por Beatrice Sayd.

A atriz campo-grandense Beatrice Sayd foi quem apresentou Ana Ivanova ao Mato Grosso do Sul. As duas haviam trabalhado juntas em São Paulo com o icônico diretor de teatro Gerald Thomas. Ao ser convidada para estrelar “Lídia”, longa de ficção em produção sobre a nossa pintora surrealista (nota do editor: com direção do autor deste texto), e sabendo haver um importante papel para uma atriz paraguaia, Beatrice sugeriu o nome de Ivanova, que aceitou o trabalho imediatamente após ler o roteiro. Em uma viagem a Assunção em julho de 2023 para pesquisa de locações, a equipe de “Lídia” foi recebida pela atriz de “As Herdeiras” e desfrutou da hospitalidade de Ivanova e de sua grande popularidade no meio cultural assunceno.

A atriz durante sessão do filme no Berlinale, em 2018 - Foto: Reprodução

A estada na capital guarani foi suficiente para que os laços de afeto e de trabalho fossem atados e a equipe voltou para Campo Grande com um punhado de locações, histórias e personalidades que enriqueceram o projeto e aproximaram os territórios. Em um pôr-do-sol em frente ao emblemático lago de Ypacaraí, na casa do produtor e grande amigo de Ivanova, Osvaldo Codas, tivemos uma forte definição da relação de seu país com o nosso estado. Para Codas, “o Mato Grosso do Sul é como um filho do Paraguai sequestrado. O sequestrador ficou com o filho, mas o pai e a mãe, que são o Paraguai, não trataram de manter viva nesse filho a sua imagem paterna e materna, e isso não diz respeito à geopolítica, mas à cultura e à arte”.

CAMPO GRANDE

De volta da casa desses pais, onde se toma tereré e se come chipa. Onde não se necessita pedir mandioca, porque essa já acompanha naturalmente a carne. Onde os cardápios oferecem sopa paraguaia e chipaguaçu e nossas raízes estão expostas como nos vendedores de yuyus (ervas medicinais) nas praças. De volta dessa casa-cidade, onde encontramos as origens de nosso dia-a-dia chamado identidade, a grande vontade era de nos aproximar de todo aquele bem cultural que nos alicerça.

A primeira oportunidade bateu logo na porta. O professor do curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Júlio Bezerra estava montando o elenco do Desver, Festival de Cinema Universitário.

O evento aconteceria em setembro daquele ano e se aproximar de profissionais do Paraguai fortaleceria sua importância na região, sobretudo em tempos de alvoroço com o novo caminho da América do Sul, a rodovia Bioceânica. Ana Ivanova foi um dos principais nomes do festival. Com seu carisma e sua competência, fez uma semana de oficina de atuação para audiovisual e conquistou professores e acadêmicos.

Ana Ivanova (à direita) com Ana Brun no longa “As Herdeiras” - Foto: Reprodução

Também durante o Desver foi exibido o filme “As Herdeiras” no Museu da Imagem e do Som. Ivanova novamente brilhou e, diante dos profissionais do audiovisual de Campo Grande, se integrou rapidamente no universo local e o debate pós-exibição quase adentrou a madrugada. Parte do filme se passa em uma casa de detenção no Paraguai. Diante dessa oportunidade, a também professora da UFMS, Daniela Siqueira, convidou Ana Ivanova, que no dia seguinte exibiu seu filme e fez seus comentários diante de uma plateia de detentas no Instituto Penal Feminino.

Durante essa temporada, Ivanova fez inúmeros amigos em nossa casa-cidade e o já citado recital na Casa-Quintal Manoel de Barros. Conheceu também por histórias outro ícone de nossas artes, a violeira Helena Meirelles. E com uma semelhança física incrível, apontada pelo cineasta Joel Pizzini, Ana aceitou na hora fazer Helena em um filme futuro. Esse sonho acompanhou a atriz até seus últimos momentos.

BONITO

Em novembro de 2023, Ivanova voltava para Mato Grosso do Sul. Dessa vez a cidade era Bonito, onde se realizava a primeira edição do Festival de Cinema Sul-americano, o Cinesur. O evento reunia expoentes do audiovisual de toda a América do Sul e a atriz era o grande nome representando o Paraguai no júri da principal mostra competitiva. Participou também de mesa de discussão e mostrou seu lado de artista engajada nas lutas da descentralização da cultura. Sua participação como público enriquecia todos os encontros e debates, mostrando seu lado socióloga e filósofa.

IVINHEMA

A última estada de Ivanova no MS foi no 18º. Festival de Cinema do Vale do Ivinhema, o Festivali, em agosto de 2024. Nesse momento, ela já era uma velha conhecida de todos os profissionais que participaram do evento. Ana ministrou workshops de interpretação para cinema nas cidades de Ivinhema, Angélica, Novo Horizonte do Sul e Nova Andradina. Fez amizade com artistas como Antônio Pitanga e muita gente do povo.

O último compromisso foi uma visita ao Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, onde nadou nas águas do rio e ouviu a araponga, reconhecendo de longe o canto do seu ‘pájaro campaña’.

A estrela paraguaia posa para fotos na Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), ocasião em que esteve com o diretor Marcelo Martinessi - Foto: Reprodução

DOSTOIÉVSKI

Ana Ivanova era reconhecida como grande estrela em seu país, detentora de muitos prêmios como o Kikito de Ouro do Festival de Gramado (nota do editor: Ivanova dividiu a estatueta com Ana Brun e Margarita Irún; as três foram agraciadas pela performance em “As Herdeiras”). Apesar de todo o glamour que os tapetes vermelhos apresentam, Ana era simples. Filha de uma família da antiga aristocracia paraguaia, ela só se locomovia de bicicleta pelas ruas de Assunção. Seu nome foi uma homenagem à personagem de “Crime e Castigo” de Fiódor Dostoiévski, livro que seu pai e sua mãe liam quando se conheceram.

A passagem de Ana Ivanova foi meteórica por nossas terras, mas deixou um grande legado, a possibilidade de encontro entre artistas sul-mato-grossenses e paraguaios. A comunhão de povos, separados pela guerra, mas que são filhos da mesma tradição guarani. A beleza da proximidade entre Campo Grande e Assunção.