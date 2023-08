Cinema B+ especial: And Just Like That melhorou, mas ainda não chegou lá

And Just Like That melhorou, mas ainda não chegou lá - Foto: Divulgação

Toda semana eu termino os episódios de And Just Like That com a mesma sensação de vazio, mesmo gostando do que vejo. Conversei com vocês aqui quando estava para voltar, como parte das comemorações dos 25 anos do original e em 2022, também compartilhei minha opinião.

Muitos reclamaram de tanta coisa, em especial da falta de Samantha Jones, alguns não gostaram da viuvez de Carrie ou do fato de que Miranda mais uma vez partiu o coração de Steve, por aí vai.

A promessa era de que nessa segunda fase (a terceira não foi oficializada) teríamos algo mais “alegre” e a volta de personagens queridos. Se apenas fosse o suficiente!

Como fã antiga e fiel da franquia, identifiquei que o principal fator alterado em And Just Like That não foi (apenas) a entrada de mais personagens e um elenco inclusivo. A narração de Carrie, que nos guiava pelos dramas, costurando o tema de cada episódio para encerrar com um “and just like that”, ficou no passado.

Agora ela nos deixa sozinhas para entender os temas sem apoio. Faz muita falta porque ela garantia ritmo, humor e perspectiva. Para quem não lembra, os trinta minutos eram divididos em quatro etapas: o dilema, um lado do problema, outro lado e finalmente uma conclusão, fosse confirmando um posicionamento ou mudando. Nem sempre a questão envolvia diretamente Carrie, mas era ela a principal de todo episódio, assim como foi nos filmes. Agora está diferente.



A série agora está mesclando o elenco e praticamente deixando Carrie como coadjuvante. Mas há um problema essencial. Os argumentos são quase um fiapo de história que mal se sustentam, deixando questões sem resposta: quem estamos acompanhando?

Foto: Divulgação HBOMax

Por que elas seriam interessantes? Como essas pessoas – todas ricas - têm algum problema com o qual possamos nos identificar e importar? Como elas vão superar seus obstáculos? Não há muitos. Por isso é que não engrena. A única personagem que está passando por um arco é justamente Miranda, que nunca foi a mais popular das amigas de Carrie.

Em Sex and The City, Miranda tinha passado por uma transformação profunda e bem construída. Ela não acreditava em amor, não queria ser mãe, mas foi o fracassado Steve que a fez mudar de ideia, não de repente, mas com uma constância que deu relevância para o final feliz dos dois.

No filme, a crise deles já soou forçada, mas tinha um propósito. Por isso quando voltou a ser o centro do drama, em And Just Like That, os fãs reagiram. Não era homofobia, era cansaço da inconstância da personagem que, para piorar, tirou o espaço de Carrie.

Carrie nunca poderia ser ‘mais uma’. E o fato de que há muitos recados velados às críticas da 1ª temporada (a idade das personagens, o que Miranda fez com Steve, etc) parece um gasto de energia inútil. Como Carrie questiona: não seria melhor deixar o passado onde está?

Atualmente nem mesmo séries ‘tradicionais’ como essa têm garantias de voltar no cenário atual das plataformas. Por isso é importante reencontrar logo a alma de Carrie porque queremos ela de volta. Como a conhecemos e amamos!