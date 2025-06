Cinema B+: Improvisação Perigosa: Comédia Policial une Riso e Crime em Uma Só História

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo deste sábado (28)

Elias borges - poeta de MS

"Toda minha dor é não ter âncora. Então eu canto, talvez assim, um porto que demande atracar”.

FELPUDA

Figurinha política que está recomeçando do zero a sua jornada política e pretende escalar mais um degrau em 2026 iniciou campanha que pode ser chamada de “Operação para Debaixo do Tapete”. É que está tentando esconder a enorme relação de problemas que causou, com propostas que resultaram em sérias consequências, e fingindo cara de paisagem como se nada fosse de sua lavra, e sim de parceria de outrora. Fala como se fosse um “iluminado do Olimpo”, sinalizando que, um dia, voltará a ter o mesmo poder.

Só tem um detalhe: precisa combinar antes com o distinto eleitorado.

Neste sábado, a TV Cultura, em parceria com o Sesi-SP, estreia a nova temporada do “Mundo da Lua”, série infantil que marcou gerações nos anos 1990. Criada por Flavio de Souza, com direção artística de João Daniel Tikhomiroff, a versão atual conta com 24 episódios e apresenta Emília, filha de Lucas Silva e Silva, como a nova protagonista. Vai ao ar aos sábados, a partir das 18h (de MS), com reprise às segundas-feiras, às 17h (de MS). O seriado resgata a essência da versão original. Agora, o famoso gravador que acompanhava Lucas Silva e Silva em suas aventuras imaginárias ganha a companhia do robô Felix, que estará com Emília na série. Misturando fantasia, cotidiano e valores educativos, “Mundo da Lua” tornou-se um clássico da televisão brasileira. Agora, com novos personagens e aventuras, a série promete encantar uma nova geração e emocionar os antigos fãs.

Gastança

O ex-governador Reinaldo Azambuja defende administração estadual atrelada ao governo federal a partir de 2027 e, para isso, entende que deve haver mudanças em nível nacional, com “menos gastança”, como vem ocorrendo atualmente. Disse, durante entrevista, que já lhe perguntaram sobre se o Brasil seria “Lula 4” e respondeu que “Lula 3” (número de mandatos) já é suficiente, pelo menos para ele.

Cenário

Além de ter sinalizado que o seu caminho será da linha doutrinária de direita, assegurou que seu objetivo é reeleger Eduardo Riedel e que as composições, futuras alianças e até mesmo sua possível candidatura ao Senado terão que passar por esse cenário nesse um ano e meio que falta para as eleições.

Condenação

A 2ª Vara Federal de Campo Grande condenou a União a disponibilizar um imóvel rural de sua propriedade para usufruto dos indígenas da comunidade Atikum de Nioaque. A ação, proposta pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, visa garantir condições de sobrevivência digna e a preservação cultural. A sentença estabelece prazo máximo de 180 dias para que a União cumpra a determinação, com possibilidade de prorrogação por igual período, mediante justificativa.

