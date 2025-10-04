Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards

A prequela da série de sucesso de 2022 coloca Taylor Kitsch como protagonista em uma história conhecida de soldados amargurados

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

04/10/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Se você não curte conteúdo de macho alfa, que tenha guerra, traições e ideologia conservadora, a prequela da série A Lista Terminal, que passou na Prime Video em 2022, não é pra você. Mas, se curte dramas densos com pé na política internacional, essa é sua série.
Com A Lista Terminal:

Lobo Negro (The Terminal List: Dark Wolf), a Prime Video decidiu expandir o universo de Jack Carr mergulhando no passado de Ben Edwards, personagem que no final da primeira série se revelou traidor de seus irmãos de armas. A prequela, lançada em agosto de 2025, chega carregada de contradições: ao mesmo tempo em que se apresenta como um thriller de ação e espionagem, também se torna um retrato ideológico da América em sua fase tardia de supremacia global.

A crítica especializada já notou a discrepância. Para muitos, Lobo Negro insiste em repetir o discurso de que “burocratas” — leia-se, o “estado profundo” — impedem que homens como Edwards “salvem o mundo livre”. Essa retórica de combate permeia diálogos e situações que, em vez de mergulharem na complexidade geopolítica, preferem reforçar a simplificação maniqueísta: bons americanos contra “monstros à porta”. Assim como The Terminal List, a nova série aposta em explosões, tiroteios em cidades europeias e frases de efeito no lugar da sutileza de um Le Carré.

Cinema B+: Lobo Negro: Ideologia, Guerra e a Face Humana de Ben Edwards - Divulgação

E, ainda assim, há algo magnético em ver Taylor Kitsch assumir o protagonismo. A crítica reconhece que ele se encaixa melhor no arquétipo do guerreiro atormentado do que Chris Pratt, que aqui aparece apenas nos episódios de abertura e encerramento. É Kitsch quem dá corpo a um Edwards dilacerado, um homem que, cinco anos antes dos eventos de A Lista Terminal, já havia perdido a fé em autoridades e abraçado um caminho de violência sem regras de engajamento. Sempre gosto da entrega de Taylor, sinto falta dele em mais filmes e séries.

Em entrevista recente, o ator refletiu sobre essa dualidade. Para ele, o maior desafio foi compreender como alguém chegaria ao ponto de trair seus próprios irmãos SEAL. Seu processo de construção do personagem tem a ver com disciplina e repetição: há mais de uma década treina com o mesmo Navy SEAL, Ray Mendoza, que o orientou desde Lone Survivor. Em Lobo Negro, Kitsch precisou se preparar não apenas para combates em desertos e montanhas, mas também para coreografias em mercados, estações de metrô e túneis subterrâneos. É o tipo de aprendizado que confere ao show um certo realismo técnico, mesmo quando a trama flerta com a propaganda.

O ator admite que Edwards é movido por emoções devastadoras. Algo pessoal o quebra em Mosul, em 2015, levando-o a perder a fé nos superiores que decidem proteger um ativo da CIA sádico e violento. É nesse instante que sua trajetória muda: ele busca redenção, mas arrasta consigo o amigo Raife Hastings (Tom Hopper) para uma espiral sem volta. Como o próprio Kitsch resume: “A guerra não é preto no branco, você vive no cinza. Ben é testado nesse limite.”

O resultado, no entanto, oscila. Lobo Negro às vezes consegue oferecer momentos intensos — como uma memorável luta corpo a corpo entre uma hacker franzina e seu adversário bem maior —, mas em geral recorre a soluções fáceis: tiros, explosões, frases de efeito como “prefiro uma cerveja, mas que se dane, vamos explodir tudo”. O excesso de testosterona encobre nuances possíveis, e mesmo dilemas morais acabam tratados como pano de fundo para justificar agressões, danos colaterais e até condutas abusivas de personagens secundários.

Ainda assim, a presença de Kitsch, sua entrega e até sua vida fora das telas adicionam camadas que a série, sozinha, não teria. Em paralelo ao trabalho no Prime, ele fundou em Montana um retiro para veteranos, vítimas de traumas e dependência química — o Howlers Ridge. Ali, em 22 acres junto ao Yellowstone, o ator tenta oferecer um ambiente de cura para aqueles que carregam marcas semelhantes às que encena em Ben Edwards.

Talvez resida aí a ironia maior: enquanto a série parece mais interessada em sustentar a mitologia do americano que melhora o mundo seguindo seus instintos violentos, o intérprete de Edwards prefere usar sua fama para criar espaços de acolhimento, e não de guerra. Entre a ideologia dura da ficção e a prática suave da vida real, Lobo Negro encontra seu maior interesse justamente fora da tela — no contraste entre o personagem e o homem que o interpreta.

Crítica

O premiado "Enigmas no Rolê", de Ulísver Silva, e a estreia de "Malês", de Antônio Pitanga

Sessão especial do premiado longa-metragem "Enigmas no Rolê", de Ulísver Silva, e estreia de "Malês", com direção de Antônio Pitanga, destacam a força do cinema afro-brasileiro contemporâneo

03/10/2025 09h00

Compartilhar
Maria Rita Franco e Raul Henzo em cena de

Maria Rita Franco e Raul Henzo em cena de "Enigmas no Rolê": elenco é um dos pontos altos do filme de Ulísver Silva Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Depois de uma labuta de pelo menos sete anos, do roteiro à finalização, e de ter conquistado o prêmio de Melhor Filme do Bonito CineSur 2025 segundo o júri oficial, “Enigmas no Rolê”, longa-metragem de estreia de Ulísver Silva, vem ganhando o Brasil, com exibições em vários estados, ao integrar a 8ª Mostra Sesc de Cinema.

Em Campo Grande, a mostra está sendo realizada durante esta semana, no Sesc Teatro Prosa, com sessões gratuitas desde quarta-feira até amanhã.

O longa de Ulísver é o filme de encerramento, amanhã, a partir das 16h, com direito à presença do diretor, do elenco e de diversos integrantes da equipe de realização.

Os ingressos devem ser reservados pela plataforma Sympla. Ambientado na Capital, “Enigmas no Rolê” apresenta uma narrativa, ainda que leve, de colorações (melo) dramáticas, conduzida com segurança e despojamento, para dar conta da relação entre um tio e dois sobrinhos a partir do que se anuncia como um presente: um par de ingressos.

Eduarda (Maria Rita Franco) e Edinho (Raul Henzo) moram no interior de MS, estão loucos para curtir o show de um rapper em Campo Grande, mas Carlos (Felipe Lourenço), pai dos dois adolescentes, que já corta um dobrado para pagar as contas do mês, não tem grana para bancar o programa.

É quando Andread (Guilherme Godoy), o tio salvador da pátria, surge em cena com uma oferta de encher os olhos dos sobrinhos. Ele vai comprar os ingressos e a dupla vai poder, sim, ficar hospedada em sua casa.

Ao chegar por lá, as coisas não são bem assim. Estudante de física e vidrado em jogos de desafios lógicos, Andread não quer perder a oportunidade de estimular o raciocínio de seus jovens familiares por meio da ferramenta que ele mesmo experimentou quando ainda estava na escola.

Há resistência e adesão por parte dos sobrinhos, que ora se sentem ludibriados, ora se empolgam com os problemas, que se apresentam com e sem aviso prévio.

Mas há também uma roupa suja familiar que se lava por embates variados: entre irmãos (Eduarda x Edinho ou Carlos x Andread), entre tio e sobrinhos ou entre pais e filhos.

Tudo se dá num diapasão – enredo, direção de arte, tom das interpretações – infantojuvenil, mas sem zombar da inteligência da molecada ou dos mais adultos que se prestarem a acompanhar essa sensível aventura teen, que cresce ainda mais em suas implicações para o cinema de Mato Grosso do Sul ao focar num elenco de afrodescendentes.

Primeiro negro a assinar a direção de um longa-metragem no Estado, Ulísver quis espelhar a sua origem na trama e na estampa do filme. Então, do inglês Lewis Hamilton, multicampeão da Fórmula 1, ao rap, que vaza do enredo para a trilha musical, o apelo e a sensibilidade black orientam a pegada de “Enigmas no Rolê” sem militância ou proselitismo gratuitos.

Sequências de animação, em técnicas variadas, para desenvolver os problemas de lógica dão um fôlego a mais ao andamento do longa, que talvez apenas se ressinta de um certo dinamismo na parte final.

Com direção de Antônio Pitanga, “Malês” traz o veterano ator baiano de volta à direção 46 anos após seu primeiro longa, “Na Boca do Mundo” (1978).

A labuta de Pitanga para materializar nas telas sua versão para a histórica revolta de escravos de origem islâmica na Salvador (BA) de 1835 levou nada menos que uma década, mostrando que nem para um nome consagrado, como é o seu caso, o sucesso basta quando se tenta encenar – ou tornar público por meio de qualquer outra expressão – o infortúnio dos negros no Brasil.

Além de dirigir, o eterno Firmino de “Barravento” (1959/1962) está em cena, no papel de Licutan. Camila (Sabina) e Rocco Pitanga (Dassalu), filhos do ator e diretor, também integram o elenco, assim como Patrícia Pillar (Mamãe) e Heraldo de Deus (Vitório Sule).

Com roteiro de Manuela Dias, o filme, além de luta e resistência, envolve o maior insurreição de escravizados do País num enredo com espaço para amor, reencontro, acolhimento e reconhecimento. A conferir.

Em tempo: no programa de hoje da Mostra Sesc (Entre a Ficção e o Real), o público pode conferir mais quatro curtas sul-mato-grossenses – “Flores na Máquina”, de Diefferson G; “Sebastian”, de Cainã Siqueira; “Colar de Pérolas”, de Ana Letícia Moura; e “Metástase”, de Iulik Lomba de Farias.

Diálogo

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Asse... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (3)

03/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Patrícia Lages - escritora brasileira

“Não se compare com o palco alheio. Seu bastidor é valioso. Seu processo é único. Respeite o tempo das suas vitórias”.

Felpuda

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS ou brigar pelas 8 vagas na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, os “pré-oferecidos” estão se utilizando das redes sociais para autopromoção. Tantas são as virtudes que essas figuras dizem ter que fariam “corar um anjo de pedra” com essas narrativas nada verídicas. Lideranças partidárias, diante da pressão, estariam correndo quilômetros para se distanciar dos vorazes interessados pedindo “uma chance”. Os dito-cujos estão se esquecendo de que ser honesto e trabalhador é obrigação. Como vovó sempre dizia: “Laranja madura na beira da estrada está podre ou está bichada”. Portanto...

Diálogo

Apostando

O deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aposta no apoio dos seus colegas e em sua base política nos municípios para se viabilizar como candidato ao Senado em 2026.

Mais

Segundo ele, seu objetivo poderá ser conquistado como resultado de uma construção coletiva e afirma que a decisão caberá às lideranças do seu partido, o PP, no caso, da senadora Tereza Cristina, do governador Riedel, bem como do ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL.

DiálogoJoão Henrique Catan e Juliana Domingos Moleiro Catan

 

DiálogoCamila Fleck e Aline Gerbassi

Solitários

Cinco dos 24 deputados integram a “bancada do eu sozinho” na Assembleia Legislativa de MS, enquanto a maioria representa o PSDB, o PL, o PT e o PP, havendo ainda dois sem partidos. O quinteto é formado por Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil). A dupla que não integra nenhuma legenda é Lidio Lopes (que pertenceu ao extinto Patriota) e Lucas de Lima (ex-PDT, ex-PL e correndo o risco de ser cassado por infidelidade).

Cá e lá

Com a missão de seguir com articulações do PSD para as eleições de 2026, o vice-governador Barbosinha vem conversando com a classe política dos diversos municípios e “correndo o trecho”. Pelas manifestações de prefeitos, vice e vereadores, seu nome para voltar a compor a chapa de reeleição do governador Riedel é quase unanimidade. O partido trabalha para ter uma das vagas de senador, a vice e chapas de deputados estaduais e federais.

Pode ser

Para “azeitar as engrenagens”, o PP estaria programando um encontro entre a cúpula, prefeitos e demais integrantes do partido neste fim de semana. Tudo vai depender, porém, da agenda da senadora Tereza Cristina. O Progressistas pretende marcar posição nas eleições de 2026. Além da senadora, tem em seus quadros o governador Riedel, a prefeita Adriane, o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia , e o líder do governo, deputado Londres Machado.

ANIVERSARIANTES

Ruben Figueiró de Oliveira
Beatriz Brites Mondadori
Osmar Luiz Belin
Rosaria Escobar Freire
Marcílio de Souza Silva
Dannrley Maik Soares Balbuena
Adelcio de Souza
Cláudia Maria de Melo Hamana
João Candido Alves de Souza
Lindalva Carvalho Collante
Claudimor João Dal Pasqual
Luiz Justino Leal
Antonio Naglis
Adriana de Souza Gomes
Terezinha de Moraes Ribeiro
Walter Ferreira de Oliveira Filho
Savio Moral Rezuth
Bruno Terence Romero e Romero Dias
Delcindo Afonso Vilela
Vera Maria Chaves Panete Lago
Giselle Maiolino Simioli
Sônia Maria Jim
Rosana Cláudia Gonçalves
Armando Alves Corrêa
Viviane Tereza Castro Ferreira
Ênio Duarte Machado
Boanerges Campos Pacheco
Alexandre Coutinho Souza
Evaldo Garcia Ferreira
Alcir Nogueira Coelho
Virginia Moreira
José Luiz Gonçalves dos Santos
Adenir Bertoni
Maristela Zapata
Luiz Mauro Corrêa
Rui Alves de Souza
Maria Abdo Saddi
Lucila Antunes
Ana Paula Ribas dos Santos
Marli Tulu
Neder Emilio Coenga
Alessandra Rivas Paes
Varico de Paula
Zenilda Gregório de Souza
Catarina de Azevedo
César Augusto Toledo
Ricardo Prata Chacha
Luciane Terezinha Zanchet Vieira
Maria Célia Tôrres Alvim
Pedro Monteiro Teixeira
Mônica da Silva Corrêa
Haroldo Conde de Almeida
Renata Fonseca Xavier
Tereza Cristina Alvin
Maria Carolina de Almeida
Rosângela Xavier de Jesus
Juliana Cardoso Viana
Maria de Fátima Dantas de Araújo
Lilian Rita de Almeida
Maria do Socorro Vilela Barbosa
Sandro Noburo Shirado
Eliana Terezinha Marcon
Terezinha Camposano
Márcia Regina Gonzaga Alves
Vilma Marcos da Silva Ortega
Jurandir Francisco de Araújo
Antonio Eduardo Pagliuso Ascencio
Luiz Felipe Terrazas Mendes
Priscila Wrbieta Ferezin
Kleris da Rocha
Ricardo Pedra Lourenço
Mauro Conti Pereira
Rafael Ferreira Luciano Santos
Adhemar Godoy
Hélio Honorio da Silva
Izabel Cristina Santos de Quevedo
Antônio Carlos de Oliveira
Aurico Aparecido de Godoy Amaral
Rosângela Maria Pereira
Deborah Gomes de Miranda Vargas
Pedro Mendes Neto
Vital José Spies
Glauco Leite Mascarenhas
Cleonice Flores Barbosa Miranda
Mara Maristela Marques Souza
Silvia Lechuga Capriata Nunes
Lucimar Cristina Gimenez Cano
Clodoaldo Cote Lima
Dóris Granzotto Ramos
Letícia Cerutti Facco
Jaqueline Villa Gwozdz Rodrigues
Flávio Teixeira Sanches
Silvano Gomes Oliva
Jânio Ferreira Silva
Lucas Rojas Franco de Souza
Silvani Maria Duarte
Mirian Terezinha Garcia Ávila Ferraz de Campos
Emilio Winckler Novaes
Marcos Antonio Ruiz
Nivaldo Fernandes Moreira
Mauro Pereira
Antonio Marcos Reis
José Augusto Maria
Salviano Pereira Francisco
Maria Clara Nunes Batista
Beatriz Santos Alves
Kátia de Almeida Lima
Henrique Moraes Novaes
Norma Lúcia da Rocha Vieira

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 2 dias

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
NOTA PREMIADA

/ 2 dias

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

5

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você