Cinema B+: "My Oxford Year": Entre velhas poesias e amores impossíveis, um clichê irresistível

Do livro à versão da Netflix, a elegância de Oxford envolve uma história clássica de amor e perda, com ecos de poesias e dramas românticos

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

09/08/2025 - 13h00
Há histórias que a gente já conhece o desfecho antes mesmo do primeiro beijo. Que entregam desde o início a promessa de um amor grande demais para durar. Que fazem chorar não pela surpresa, mas pelo cuidado com que transformam o previsível em inevitável. My Oxford Year é exatamente isso — e ainda assim, se você é fã de filmes descaradamente açucarados e emocionais, funciona.

Estrelado por Sofia Carson e Corey Mylchreest, a produção da Netflix adapta o romance homônimo da atriz e escritora Julia Whelan, lançado em 2018, e transforma o que poderia ser apenas mais um “romance de câncer” em uma elegia delicada sobre o tempo, o amor e o que nos transforma.

Julia Whelan e a origem do livro

Antes de se tornar autora best-seller, Julia Whelan era atriz — ficou conhecida ainda adolescente por estrelar a série Once and Again ao lado de Billy Campbell e Sela Ward, e também atuou em A Filha do Presidente. Mas foi longe das câmeras, durante seu próprio intercâmbio em Oxford, que ela começou a amadurecer a ideia de My Oxford Year.

O livro surgiu da vontade de retratar aquele ambiente entre o literário e o sagrado, mas com uma personagem que vivesse um choque de culturas, prioridades e perdas. Publicado com elogios da crítica e dos leitores, especialmente nos EUA, o romance rapidamente se destacou como um híbrido entre o drama romântico à la Love Story e o humor irônico e sensível que lembra Jojo Moyes. E logo ganhou adaptação da Netflix — ainda que com várias mudanças significativas.

A história: poesia, dor e viagem não feita

Na trama, Anna (no filme) ou Ella (no livro) é uma jovem americana brilhante que consegue uma cobiçada bolsa para estudar em Oxford. Ambiciosa e politicamente engajada, ela chega disposta a cumprir um plano de vida — até cruzar o caminho de Jamie, um professor de literatura com um humor mordaz e um segredo devastador: ele tem câncer terminal.

Enquanto Ella luta entre seguir seus sonhos e se entregar ao amor, Jamie apresenta uma visão diferente da existência: “My candle burns at both ends; it will not last the night; but ah, my foes, and oh, my friends – it gives a lovely light!”, diz ele, citando Edna St. Vincent Millay com a mesma leveza com que bebe uma pint no pub local. A ideia de viver intensamente, mesmo com data de validade, guia não só o personagem, mas a narrativa inteira.

A outra citação que define o filme vem de Alfred, Lord Tennyson, poeta laureado inglês:

“É melhor ter amado e perdido / Do que nunca ter amado.”

A frase, originalmente escrita por Tennyson em homenagem ao amigo Arthur Hallam, morto precocemente, sintetiza tudo o que Anna aprende com Jamie. Amar, mesmo que por pouco tempo, é melhor do que nunca ter sentido.

O que mudou do livro para o filme — e por que funciona

Eu diria que como tudo é previsível e segue à letra todas as regras de dramalhão romântico, o único spoiler é justamente a cena final, que faz uma adaptação do que está no original.

No livro, Jamie sobrevive o bastante para fazer uma viagem pela Europa com Ella. A morte dele nunca é mostrada, mas insinuada como algo inevitável. O foco é na transformação de Ella: ela começa rígida, programada, mas termina livre, vulnerável, inteira.

Já no filme, Jamie morre antes da viagem. O roteiro, porém, usa a imaginação de Anna para mostrar o que teria sido: ela visita Paris, Amsterdam, Grécia, aparentemente com ele, como sonharam, mas em um twist feito para te fazer chorar, percebemos que na verdade ela fez toda a viagem sozinha, após a morte dele, mas sentindo Jamie presente em cada passo. Isso muda o impacto emocional. O livro dá esperança, o filme dá catarse. E ambas funcionam.

Foi uma escolha acertada da direção, que compreendeu que nem sempre o final feliz é necessário — desde que o amor, mesmo breve, seja plenamente vivido. Tennyson ficaria orgulhoso.

O romance em tela: clichê com química

Sofia Carson, conhecida por Descendentes e Purple Hearts, entrega uma Anna equilibrada entre pragmatismo e coração. Ela tem carisma, brilho, e segura bem os momentos mais doloridos — especialmente quando a voz embarga com um poema na garganta.

Já Corey Mylchreest, que já havia me feito chorar em Queen Charlotte como o jovem Rei George, volta a usar sua vulnerabilidade como força. Jamie é sarcástico, encantador e trágico. Corey não precisa de grandes gestos: seus olhos fazem o trabalho. E juntos, ele e Sofia constroem uma química envolvente, mesmo quando o roteiro cai em velhos clichês — o que, nesse caso, é mais qualidade do que defeito.

O charme de Oxford — e seu peso simbólico

Nada disso funcionaria da mesma forma sem o cenário de Oxford. Fundada em 1096, a universidade é mais que um pano de fundo: é personagem. Os pubs centenários, as bibliotecas silenciosas, os corredores de pedra — tudo carrega uma reverência histórica que molda a narrativa. Estudar ali é um privilégio — e uma responsabilidade.

Entre seus ex-alunos estão Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien, T.S. Eliot, Malala Yousafzai, Emma Watson, Margaret Thatcher, Indira Gandhi e dezenas de prêmios Nobel. É esse peso de tradição e glória que Anna carrega nos ombros ao mesmo tempo em que aprende, com Jamie, que talvez viver seja mais urgente do que vencer.

Ecos de Love Story e Como Eu Era Antes de Você

Se você é cinéfilo, vai perceber de cara que My Oxford Year ecoa Love Story no romance de uma jovem de origem simples com um rapaz rico, mas afastado da família. O amor dos dois é atravessado por uma doença terminal, na promessa de um amor maior que a vida, na juventude ceifada. Mas é mais esperançoso.

De Me Before You, herda o tom contemporâneo e o dilema moral: ficar com alguém que está morrendo é egoísmo ou generosidade? Assim como Lou, Anna descobre que não precisa salvar ninguém — apenas viver o presente com coragem.

No fim das contas…

My Oxford Year não quer reinventar o gênero. Ele sabe o que é: uma história sobre amar, perder e crescer. Sobre ver beleza na brevidade. Sobre aceitar que não controlamos tudo — mas podemos escolher como reagir.

Com poesia, performances sinceras e um cenário lendário, o filme da Netflix entrega um romance clássico com coração moderno. E se você terminar com lágrimas nos olhos, como aconteceu comigo, saiba que Tennyson avisou que “É melhor ter amado e perdido / Do que nunca ter amado.”:

E talvez, só talvez, ele estivesse certo.

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (9) e domingo (10)

09/08/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Hoje, sou cuidadora de mim mesma: pinto de azuis as minhas frágeis lentes para olhar um céu sem cor, profundamente, quando suas claras luzes escurecem”. 

 

FELPUDA

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão ao colega Nikolas Ferreira, do PL, durante tumulto na ocasião em que alguns parlamentares da oposição deixavam a Mesa Diretora da Câmara. Vídeo que viralizou nas redes sociais flagrou o que seria um empurrão que levou. Ele anunciou que vai pedir providências, enquanto a petista divulgou nota em que contesta o ato agressivo e informa que está fazendo tratamento contra câncer. Foi mais além: pediu proteção das polícias, alegando que tem recebido xingamentos e ameaças de internautas e teme pela sua segurança.

DiálogoOrgulhosos que só, José thomaz Filho (Zezo) e Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz, com a filha Gabriela Chaves Thomaz,  que em julho colou grau em medicina e agora é doutora como a mãe.
DiálogoBeatriz Navarini 
DiálogoEduardo Camavinga 

Na real

A pesquisa Correio do Estado/ Ipems, publicada no dia 5, sobre preferência do eleitor para nomes ao Senado, causou agitação  nos meios políticos. Pelos índices, não há ainda um franco favorito, desmistificando a tese de que Azambuja seria o primeiro nome, deixando a outra vaga para disputa entre os outros pretensos candidatos. Campanha bem-feita e gastar sola de sapato podem fazer a diferença. 

Ranking

A pesquisa mostrou que o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, é o lanterninha entre os oito candidatos. Seus índices  são menores do que a novata  na política Gianni Nogueira. Ambos, porém, estão poucos pontos porcentuais abaixo apenas  do deputado Vander Loubet.  Os primeiros são Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho, seguidos de Capitão Contar, Simone Tebet e Soraya Thronicke.

Revogação

Projeto de decreto legislativo permite o funcionamento  do comércio aos domingos  e feriados sem necessidade  de acordo coletivo. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta cancela portaria, a entrar em vigência em março de 2026, que tem acordo coletivo como requisito. 

Aniversariantes

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

GAMES

Compra e venda de contas Blox Fruits uma tendência crescente no mundo dos games

08/08/2025 17h20

Blox Fruits

Blox Fruits De Gamer Robot Inc

Blox Fruits tornou-se um dos títulos mais jogados na plataforma Roblox, com milhões de usuários ativos todos os meses. Inspirado no universo popular de anime One Piece, o jogo permite que os jogadores explorem grandes mundos abertos, encontrem frutas poderosas e desenvolvam habilidades únicas de combate. Com a crescente popularidade do jogo, também surgiu um mercado cada vez maior para compra e venda de contas – uma prática que para muitos jogadores oferece tanto oportunidades quanto desafios. 

Por que os jogadores optam por comprar contas

Começar do zero em Blox Fruits pode ser um processo demorado. Os novos jogadores precisam derrotar inimigos, completar missões e encontrar frutas raras para aumentar seu poder. Para alguns, isso faz parte do charme do jogo, mas para outros pode ser uma barreira, especialmente para quem deseja competir em alto nível desde o início.

Ao comprar uma conta, o jogador pode pular as etapas iniciais e ter acesso a um personagem já em alto nível, com frutas raras como Dragon ou Leopard, além de armas ou skins especiais que poderiam levar meses para serem conquistadas.

Isso é especialmente atraente para quem quer competir com amigos, participar de eventos PvP ou ter acesso rápido ao conteúdo mais desafiador do jogo.

Riscos e considerações no comércio de contas

Embora o mercado de contas de jogos esteja crescendo, ele não é isento de riscos. Alguns dos desafios mais comuns incluem:

  • Golpes – O comprador pode pagar por uma conta que nunca recebe.
  • Vendedores não autorizados – Alguns vendedores oferecem contas obtidas de forma ilegal.
  • Falta de segurança – Sem uma plataforma confiável, há risco de comprometimento de dados pessoais.
  • Regras dos desenvolvedores – Muitos jogos, incluindo Roblox, possuem políticas sobre compra e venda de contas, e o descumprimento pode levar a suspensões.

Por isso, é fundamental negociar de maneira segura e minimizar os riscos – e é aqui que as plataformas confiáveis entram em cena.

Eldorado como plataforma segura de negociação

Quando se trata de venda de conta blox fruits, a Eldorado é uma das soluções mais confiáveis para jogadores que querem negociar com segurança. A plataforma conecta compradores e vendedores de forma transparente, com anúncios verificados e pagamentos processados por métodos seguros.

Um dos grandes diferenciais da Eldorado é o seu sistema de resolução de disputas. Se algo não sair como planejado, o comprador pode solicitar ajuda, e a equipe de suporte intervém para encontrar uma solução justa. Isso garante tranquilidade para ambas as partes e assegura que a negociação seja concluída de forma correta.

Além disso, a Eldorado oferece entrega rápida, permitindo que o comprador acesse sua nova conta quase imediatamente. Em um mundo digital, essa agilidade é um fator decisivo.

A evolução do mercado

O comércio de contas de jogos não é novo, mas ganhou força com títulos como Blox Fruits. Isso se deve principalmente ao elemento competitivo, onde progresso, itens raros e habilidades poderosas oferecem uma clara vantagem.

A demanda por contas avançadas vem não apenas de novos jogadores, mas também de veteranos que querem experimentar diferentes estratégias ou jogar com builds alternativas sem começar do zero.

Benefícios de comprar contas já estabelecidas

  • Economia de tempo – Pule a fase de grind e vá direto para o conteúdo mais avançado.
  • Frutas e habilidades raras – Tenha acesso a frutas poderosas difíceis de encontrar.
  • Mais competitividade – Prepare-se para eventos PvP e missões desafiadoras de imediato.
  • Maior flexibilidade – Menos tempo de preparação e mais tempo jogando.

O futuro do comércio de contas em Blox Fruits

Com as constantes atualizações e a adição de novas frutas, armas e áreas, é provável que o mercado de compra e venda de contas continue crescendo. Isso também aumenta a importância da segurança, transparência e proteção dos interesses dos jogadores.

Ao mesmo tempo, é provável que mais plataformas se especializem em oferecer soluções seguras para este tipo de comércio, tornando o processo mais simples e protegido para compradores e vendedores.

Conclusão

Comprar e vender contas de Blox Fruits é uma tendência que reflete a forma como muitos jogadores preferem interagir com o jogo. Para alguns, trata-se de economizar tempo; para outros, de ter acesso a conteúdo raro ou competir no mais alto nível.

Independentemente da motivação, escolher uma plataforma segura é essencial. Com a Eldorado, os jogadores têm uma experiência protegida e prática, onde tanto comprador quanto vendedor estão resguardados. Para quem deseja investir em uma conta já consolidada, esta pode ser a melhor forma de garantir um início sem problemas no empolgante universo de Blox Fruits

