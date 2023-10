agenda cultural

Fim de semana segue no clima do feriadão e Dia das Crianças comanda programação; filme sobre Gal Costa e sequência de "O Exorcista" também são opções

Madonna, Cyndi Lauper, Boy George, She-Ra, Clara Nunes e até a apresentadora Angélica são algumas das personalidades que Xuxa incorpora em sua volta aos cinemas após 14 anos. A Rainha dos Baixinhos faz o papel da Fada Tatu no longa-metragem “Uma Fada Veio Me Visitar”, baseado no romance de Thalita Rebouças e dirigido por Vivianne Jundi.

Na trama, a personagem de Xuxa aparece para ajudar a adolescente Luna, interpretada por Tomtom Périssé, filha da atriz Heloísa Périssé, que será instada a se tornar amiga de sua rival por intervenção da fada. Mas boa parte da graça do filme vem das referências icônicas dos anos 1980 que a mãe de Sasha revive na tela, apelo que deve fazer do longa um programão também para muitos adultos.

A história original se passa na década de 1960. Trazer para os anos 1980, período em que Xuxa arrebata o showbiz, tem a ver com a estratégia de garantir adesão do público que cresceu junto com o sucesso da ex-modelo e apresentadora. Dani Calabresa e Zezeh Barbosa, além do medalhista olímpico Robson Caetano, estão entre os nomes que integram o elenco.

“Não sou atriz”, disse Xuxa em uma entrevista recente, ao afirmar que recorreu ao teleprompter, equipamento que mostra o texto de cada cena durante as filmagens, desobrigando o intérprete de decorar as falas. Antes de “Uma Fada Veio Me Visitar”, como protagonista ou não, ela já havia participado de 20 outros longas.

“Fazer a Angélica foi o mais legal. Aquela pinta foi ela quem me deu. Ela tem um adesivo de pintas. Contei que faria essa homenagem e ela me disse: ‘Pode deixar que eu te mando. E eu achei estranho ela falar isso. Como ela vai mandar a pinta dela?”, contou Xuxa, que promete não encerrar a saga de Tatu nos cinemas neste primeiro filme.

Depois de “Só Tinha de Ser com Você”, sobre a parceria de Tom Jobim e Elis Regina na criação de um dos álbuns icônicos da música brasileira, que passou voando pelo circuito exibidor de Campo Grande, e de “Nosso Sonho”, sobre a dupla Claudinho & Buchecha, que segue em cartaz, mais uma biografia musical tem a sua vez nos cinemas da Capital.

Dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi “Meu Nome É Gal”, com Sophie Charlotte no papel-título, retrata a trajetória de uma das maiores vozes surgidas no Brasil desde os anos 1960.

Confira a sinopse: “A trajetória de Gal Costa, uma menina tímida que desde muito cedo soube que a música guiaria seus caminhos. Ela foi criada sozinha pela mãe, Mariah, que foi uma de suas maiores incentivadoras. Aos 20 anos, decide viajar rumo ao Rio de Janeiro para se tornar cantora.

Lá, a jovem encontra seus amigos da Bahia: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanham os primeiros passos de Gal na música profissional, no fim da década de 1960”.

E quem não passa uma sexta-feira 13 em branco pode curtir, cinquenta anos após a estreia do clássico de 1973, que já rendeu até série televisiva e todo um imaginário próprio no universo do terror, “O Exorcista – O Devoto”, com direção de David Gordon Green. Ellen Burstyn, Olivia O’Neill, Lidya Jewett e Leslie Odom Jr. integram o elenco.

“Victor Fielding decide confrontar o mal quando repara que sua filha, Angela, e a amiga dela, Katherine, mostram sinais de possessão demoníaca”, diz a sinopse.

VILA MORENA

Na Vila Morena (ex-Cidade do Natal), a Prefeitura de Campo Grande montou uma série de brinquedos para a criançada curtir a chamada Semana da Criança gratuitamente: castelo pula-pula, cama elástica, trave de futebol, labirinto de cordas, piscina de bolinhas, tobogã, quadra de sabão e touro mecânico. Tudo isso estará disponível, das 9h às 21h, até domingo.

O acesso é permitido para crianças e jovens com até 12 anos. A programação envolve, ainda, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas e shows. A celebração terá um dos seus destaques às 17h de amanhã, no chá revelação do bebê do Sr. e da Sra. Rena, personagens natalinos que animaram o espaço na temporada de 2022. Para entrar na brincadeira, é preciso conhecer um pouco da “biografia” da dupla.

“O casal mais querido da cidade se formou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e, como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui”, narra o material de divulgação do evento.

“Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e, quando encontrou o Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar”, completa.

Logo após o chá revelação, será aberta uma votação nas redes sociais para ajudar a escolher o nome da reninha, pelo Instagram do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

NORTE SUL

No shopping Norte Sul Plaza, neste sábado, às 15h e às 16h30min, quem comanda a diversão é a New York Cirkus. Assim como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo por Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

E no domingo, nos mesmos horários, Nano Elânio embala o público com sua contação de histórias, com muito violão, pandeiro e brincadeiras.

STREAMING

Até o dia 31, a plataforma gratuita Itaú Cultural Play (itauculturalplay.com.br) exibe 13 animações de curtas-metragens, entre comédias, dramas e aventuras, que permeiam a cultura brasileira e brincam com o imaginário do público.

As produções fazem parte da programação da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Um dos destaques é “Ayo e o Grande Rei Mansa Musa” (BA), de Jafari Akin.

O curta conta a história de Ayo, um menino de sete anos fascinado pelas histórias contadas por sua avó, Dandara, sobre as realezas daquele continente. Ela tem apreço grande por uma fotografia de Mansa Musa, rei de Mali no século 16, e decide compartilhar a história com o neto. Em um roteiro repleto de referências ancestrais, a obra busca provocar uma identificação com a história afro-brasileira.

“Garoto” (GO), de Rosa Berardo, em homenagem à poetisa e contista Cora Coralina (1889-1985), apresenta a personagem Aninha, uma espécie de Cora criança, na fazenda do avô. Ao receber a visita indesejada do Garoto Implicância, que não respeita os animais, ela se vê desafiada a defender a propriedade.