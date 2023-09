AGENDA CULTURAL

Para agitar o fim de semana, atrações nacionais como Maneva, Mc Melody e Luccas Neto; programação ainda inclui lançamento de livro, atividades em museu, dança, teatro e estreias nos cinemas

O esquenta para o fim de semana, que também está repleto de programações para toda a família, começa hoje com um show da Mc Melody. A funkeira é dona dos hits “Love, Love”, “Pipoco”, “No Batidão”, “Barbie de Chapéu” e “Assalto Perigoso”.

Ela, que conta com mais 265 milhões de visualizações no YouTube e mais de 280 milhões de plays no Spotify, se apresentará em dois locais: hoje, na Valley, em Campo Grande, e amanhã, na Estação Caxara, em Bonito.

Outra atração nacional esperada há meses é a banda de reggae Maneva. O evento Luau da Rádio será amanhã, no novo espaço de eventos Arena Sunset, na Capital.

Com 16 anos de carreira, Maneva tem quatro álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, dois EPs e quatro DVDs. Em 2021, sua música “Lágrimas de Alegria”, em parceria com Natiruts, foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Já para as crianças e os adolescentes, o influenciador queridinho Luccas Neto retorna a Campo Grande com seu novo espetáculo “O Bem vs. O Mal”, famoso por seu conteúdo infantojuvenil sem palavrões.

O show conta com uma abordagem lúdica e visa promover a importância do brincar na formação da personalidade, algo frequentemente negligenciado nos dias de hoje.

No campo das artes, a professora e poeta Raquel Medina lança hoje seu primeiro livro de poesias, “Cidade”. A noite de autógrafos começa às 19h, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária.

A escritora, que é também professora da rede pública de Campo Grande, ganhou o 1º Prêmio Ipê de Literatura. “Manoel [de Barros] ensina a gente a ver, a rever, a transver e a observar as coisas com mais sutileza. [Carlos] Drummond, outro incrível, no meu livro dialogo com a poesia dele e de Cecília [Meirele], por ela ser essa artista mulher que traz densidade em sua poesia”, revela.

No teatro, o grupo Fulano di Tal celebra 20 anos com apresentações do espetáculo “Seco”, que ocorrem hoje e amanhã, às 20h, no Espaço Fulano di Tal.

O diretor do grupo, Marcelo Leite conta como foi o processo artístico do espetáculo. “‘Seco’ nasceu como um processo cênico, uma necessidade de investigarmos modos de se fazer e pensar o teatro, buscando romper com as organizações e com os trabalhos que realizamos em nossos 20 anos de trajetória”, relata.

Já Dourados recebe dois eventos inéditos e distintos: o encontro 1º Pantanal de Melodias, no domingo, a partir das 16h, no Parque Antenor Martins, e a primeira edição do Rolê no Bueiro douradense.

Esse evento, que contará com performances de dança e DJs, começa às 18h, no Sucata Cultural (R. Onófre Pereira de Matos, nº 815, centro de Dourados). Segundo os organizadores, a visão de que a dança quase nunca é a atração principal se transformou em vontade de manifestar esse espaço, metaforicamente, como um grande bueiro.

“Além de ser voltado aos artistas de dança se manifestarem e levarem a dança a lugares que geralmente tem a música como foco central, a ideia também é conscientizar o público a valorizar a arte da dança, que exige tanto comprometimento, energia e tempo como qualquer outra profissão”, explica um dos criadores da proposta, Halisson Nunes.

Funk

Como já mencionado, a cantora e funkeira Melody se apresenta em Mato Grosso do Sul hoje, em Campo Grande, e amanhã, em Bonito.

Outra atração do funk nacional também nesta sexta-feira é Mc Pelé, dono do hit “Vai Sua Cavalona”. O evento será no Lord Pub, a partir das 22h, e contará ainda com a participação do grupo Pagozen, de Maninho Gomes e do DJ Holanda.

Reggae

Deterntor de “Tudo Vira Reggae”, o grupo Maneva realiza show amanhã, no Luau da Rádio Paulista, na Arena Sunset, a partir das 18h, em Campo Grande.

O novo projeto audiovisual de mesmo nome do hit foi idealizado na pandemia e traz participações especiais como Gabriel O Pensador, Vitor Kley, Carlinhos Brown e Juliete. Ingressos seguem à venda na internet.

Tributos

A banda Cassino Boogie apresenta o Especial Tim Maia, um tributo ao cantor e compositor carioca, amanhã, no Growler Sunset, a partir das 19h.

Com um legado musical de duas décadas, a banda sul-mato-grossense nasceu em março de 2003 a partir da visão de um grupo de amigos com um projeto musical revolucionário: tocar os clássicos do rock ‘n’ roll, do blues e do soul music.

Sertanejo

Para os fãs da tradicional balada sertaneja, amanhã, o Bartholomeu receberá os shows das duplas João Paulo & Dudu e Talles & Rafael com a participação de DJ Panda nos intervalos. A casa abre a partir das 23h.

Já na Valley, também no sábado, se apresentam a dupla Luis Fernando & Zé Miguel, Lucas & Laun, Thiago & Miguel.

A boate abre às 22h. Ainda amanhã haverá show das duplas Thiago & Miguel e Amanda & Larissa Chaves no Barolé, a partir das 19h.

Kids

Para a criançada, o espaço Sesc Cultura realiza neste sábado uma oficina de desenhos tridimensionais, às 15h. A atividade é para pequenos a partir de 5 anos, desde que acompanhados de um responsável.

É preciso levar de material uma tesoura sem ponta, uma cola branca, um pincel largo e um pacote de canetinhas hidrocor, além de lápis de cor.

Já às 16h o Sesc Encena apresenta a peça “A Jornada de Gil”, que será encenado pela Trupe Guavira. Em um dia muito feliz, Gil se perde na floresta.

O que seria o início de um pesadelo, se transforma em um sonho de força, resiliência e muita imaginação.

O fim de semana também será agitado para as crianças e os adolescentes que forem ao Shopping Bosque dos Ipês. Amanhã tem show de stand up de Luccas Neto, em “O Bem vs. O Mal”. Os ingressos custam

a partir de R$ 55 com open de pipoca e algodão-doce.

No mesmo local haverá o Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa, das 14h às 21h. Atletas e amadores do esporte terão um espaço dedicado, com pontuação para o ranking da categoria válida pela federação estadual.

Ainda, o shopping recebe um torneio de xadrez blitz pelo Clube Richard Réti, valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), da Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e da Federação Internacional de Xadrez (Fide). As partidas começam às 14h.

Entrando em sua última semana de atração na Capital, o Parque DC Comics está com entrada gratuita das 12h às 20h. A atração conta com personagens como Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4.796.

Teatro

O grupo de teatro Fulano di Tal celebra 20 anos com uma nova temporada do espetáculo “Seco’”. As apresentações são gratuitas, sempre às sextas-feiras (dias 22 e 29) e aos sábados (23 e 30), às 20h, no Espaço Fulano di Tal (R. Rui Barbosa, nº 3.099, Bairro Centro).

Feijoada social

Sábado é dia de feijoada, e o Rotary Club, em parceria com o Rotaract, promove a 4ª Feijoada Drive-Thru. Os convites custam R$ 55, e a retirada vai ser no Restaurante Lagoa (R. Vinte e Cinco de Dezembro, nº 73). Cada marmitex terá feijoada, arroz, torresmo, couve, farofa e laranja.

Os recursos arrecadados serão destinados à comunidade quilombola Buriti, formada por 80 famílias, na saída para São Paulo. A proposta é construir uma academia ao ar livre e recuperar o parque infantil, proporcionando um espaço de lazer e atividades físicas para a comunidade.

Museu

O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco) inicia o projeto CineMarco, com exibições à céu aberto e gratuitas de filmes com classificação livre, utilizando a parede externa do museu localizado no interior do Parque das Nações Indígenas.

A primeira delas será em 6 de outubro, às 18h30min, com o filme “Flores de Bálsamo”. Nessa primeira edição, será realizada uma campanha de arrecadação de brinquedos que serão doados para entidades filantrópicas que cuidam de crianças.

Após a abertura oficial, a previsão é de realização de ao menos uma edição sempre no último domingo de cada mês. Sendo assim, estão previstas exibições nos dias 29 de outubro e 26 de novembro.

Também haverá um abraço coletivo no Marco, visando uma reforma e uma revitalização desse instituto cultural. ‘O movimento será no domingo, às 9h.

Exposição

Em homenagem aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil, haverá a exposição audiovisual “O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande”, no Shopping Bosque dos Ipês.

A mostra conta a trajetória dos imigrantes okinawanos que se estabeleceram na cidade e que chegaram aqui por meio da Ferrovia Noroeste do Brasil, expondo suas adversidades e conquistas.

Poesia

“Meu livro foi fecundado pela cidade, por essa atmosfera que configura esse espaço citadino”. É com sutileza na maestria de manejar palavras, arte deliberada aos poetas, que a professora e escritora Raquel Medina define a sinopse do seu primeiro livro, “Cidade”.

A obra será lançada hoje, às 19h, na Esplanada Ferroviária, que fica localizada na Av. Calógeras, nº 3.015, Bairro Centro. A entrada é gratuita.

Dourados

Hoje, o Sucata Cultural receberá a quarta edição do Rolê no Bueiro, primeira vez no município de Dourados. Tendo como foco performances de dança e música, o evento visa mostrar sobre como esse tipo de arte pode ser também a atração principal.

Criado por Halisson Nunes e Maria Fernanda Figueiró e produzido por Manaká Cultural,

o rolê foi pensado pela inquietude provocada por questionamentos relacionados à dança na cidade, já reunindo mais de 900 pessoas em suas três primeiras edições, todas realizadas em Campo Grande.

Dourados também vai sediar o 1º Pantanal de Melodias neste domingo, no Parque Antenor Martins, com o objetivo de enaltecer a cultura local e unir comunidades por meio da música.

O projeto ainda percorrerá as cidades de Campo Grande, Naviraí, Paranaíba, Coxim e Corumbá com uma série de apresentações para as famílias sul-mato-grossenses.

Cinema

Nesta semana, diversos filmes chegam aos cinemas de todo o Brasil. Entre eles está “Os Mercenários 4”, com Jason Statham, Sylvester Stallone e Andy Garcia no elenco. O longa é o quarto da franquia de mesmo nome.

Do cinema brasileiro há “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você”, documentário musical sob a direção de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay. O filme mostra os bastidores da gravação, em 1974, nos EUA, do álbum “Elis & Tom” (1974), título antológico da discografia brasileira.

Outra novidade é “Nosso Sonho”, de Eduardo Albergaria, que apresenta a história da dupla brasileira Claudinho e Buchecha. O elenco conta com Lucas Penteado, Juan Paiva e Tatiana Tibúrcio.

Ainda, o drama “Som da Liberdade’”, sob direção de Alejandro Monteverde, é baseado em fatos reais. Na história, um agente governamental resgata crianças vítimas de tráfico sexual. Com Jim Caviezel, Jaime Newball e Bill Camp no elenco.