Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

Muito do que a gente já vinha intuindo você vai ver na coluna dessa semana

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

29/11/2025 - 13h00
É pessoal, em duas semanas estaremos falando de Temporada de Premiação de 2026, voltando a especular, a criticar, a elogiar, a torcer e nos surpreender. Isso tudo porque no dia 8 de dezembro sai a lista de indicados ao Golden Globes 2026, e sim, falaremos muito de Wagner Moura e O Agente Secreto, que está certo para entrar na lista de indicados a filme estrangeiro e ator. Mas já lacro aqui: o dramalhão Hamnet será o grande destaque do início do ano, como filme, ator, atriz, trilha… tudo.

Por questões de lógica de calendário, como o Golden Globes abre a temporada, faz sentido olhar para quem está mais cotado agora – tanto no cinema quanto na TV.

A grande virada: quando comédia/musical vira campo de guerra

A Variety confirma: o lugar mais competitivo desta temporada não é o drama, é comédia/musical. O que sempre foi tratado como “categoria divertida” virou, em 2026, o verdadeiro ringue dos estúdios.

Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o quadro hoje é:

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

One Battle After Another (Warner Bros.) – previsto como vencedora

Wake Up Dead Man (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Ou seja: temos um musical gigantesco (Wicked: For Good), um projeto autoral pesado (One Battle After Another), um dramedy esportivo com cara de cult (Marty Supreme), a nova entrada de Knives Out, uma comédia sul-coreana sombria (No Other Choice) e um original da Netflix. Não é “categoria leve”, é literalmente o centro da disputa.

No lado dos atores, Clayton Davis crava Timothée Chalamet como favorito em ator de comédia/musical por Marty Supreme, à frente de George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Brendan Fraser, Ethan Hawke (Blue Moon) e Lee Byung-hun (No Other Choice). A ideia de Chalamet ganhar seu primeiro Globo nesse terreno – em um filme esportivo ping-pong-esquisito dos Safdie – é a cara da temporada: pop, autoral e competitivo ao mesmo tempo.

Em atriz de comédia/musical, o cenário é ainda mais simbólico: Cynthia Erivo desponta como favorita absoluta por Wicked: For Good, retomando Elphaba, numa campanha que é ao mesmo tempo teatral, cinematográfica e pop. Ao lado dela, surgem Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), que ganhou em Berlim, Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) e Emma Stone (Bugonia). Na linha de alternates, nomes como Pamela Anderson (The Naked Gun) e Olivia Colman (The Roses) ainda rondam o quadro, prontos para invadir a conversa.

Nos coadjuvantes, o recado é parecido: Ariana Grande aparece como favorita em atriz coadjuvante por Wicked: For Good, enquanto Gwyneth Paltrow (Marty Supreme) e Teyana Taylor (One Battle After Another) completam o trio que mais chama atenção nesse momento.

Em ator coadjuvante, Stellan Skarsgård surge como o nome a ser batido por Sentimental Value, ladeado por Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio Del Toro e *Sean Penn (One Battle After Another).

Ou seja: se alguém ainda achava que comédia/musical era o “quintal leve” dos Globes, 2026 veio para enterrar essa ideia.

Drama ainda é rei – mas com um mapa mais definido

Dito isso, o campo de drama continua sendo o território do prestígio clássico. A previsão de melhor filme de drama hoje está assim:

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features) – previsto como vencedor

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Muito do que a gente já vinha intuindo se confirma aqui:

– Hamnet como grande “dramalhão de prestígio” da temporada,
– Sinners como drama potente de estúdio,
– Sentimental Value como queridinho europeu,
– Frankenstein como monstro (com trocadilho) da Netflix,
– e The Secret Agent cravado no mapa como peça-chave, tanto em drama quanto em filme internacional.

Nas atuações, o desenho também é bem claro.

Em ator de drama, a previsão traz:

Joel Edgerton (Train Dreams)

Colin Farrell (Ballad of a Small Player)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura, The Secret Agent – PREVISTO COMO VENCEDOR

Sim: nas projeções da Variety, Wagner está hoje à frente de Michael B. Jordan, Oscar Isaac e cia. Isso sozinho já seria enorme. Some a isso o fato de The Secret Agent também aparecer entre os prováveis indicados a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa e temos uma narrativa pronta: depois de Fernanda Torres, Wagner consolida o momento latino – e brasileiro – na temporada.

Em atriz de drama, o nome que domina é Jessie Buckley, favorita por Hamnet. A lista ainda traz Laura Dern (Is This Thing On?), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Sydney Sweeney (Christy) e Tessa Thompson (Hedda). Buckley entra na temporada com aquele rótulo ingrato e poderosíssimo de “locked and loaded contender”: todo mundo já escreve o nome dela a lápis forte.

No bastidor da direção, um padrão: Paul Thomas Anderson aparece como favorito em melhor direção por One Battle After Another, à frente de Park Chan-wook (No Other Choice), *Ryan Coogler (Sinners), *Mona Fastvold (The Testament of Ann Lee), *Joachim Trier (Sentimental Value) e Chloé Zhao (Hamnet). Ou seja: drama e comédia/musical se encontram aqui – o filme “cômico” de PTA é tratado com a mesma reverência dos dramas pesados.
Em roteiro, o favoritismo pende para Ryan Coogler, por Sinners, com Hamnet, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams completando o quadro. Train Dreams, aliás, aparece tanto em roteiro quanto em ator (Joel Edgerton) e entre os alternates de filme – um sinal claro de que pode ser aquele “slow burn” da temporada.

Nos blocos mais técnicos:

– em trilha sonora, o favorito é Ludwig Göransson por Sinners, com Desplat (Frankenstein), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) e *Jonny Greenwood (One Battle After Another) compondo uma categoria que parece lineup de festival de compositores;

– em canção original, a aposta principal é “Golden”, de KPop Demon Hunters;

– em animação, Zootopia 2 lidera;

– e em Cinematic and Box Office Achievement, Sinners aparece de novo como favorito, disputando espaço com Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Superman, Weapons e Wicked: For Good.

E na TV? O que os viciados em premiação estão apostando

Considero 2026 como um dos anos mais competitivos para TV. As apostas para séries de comédia estão assim:

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

Alt: Wednesday (Netflix)

Ou seja: a leitura é de que o Globo deve “copiar e colar” muito do Emmy, com The Bear, Abbott e Hacks no centro, mas deixando espaço para Only Murders, Shrinking e a novata The Studio. Wednesday aparece como aquela alternativa de popularidade que pode furar bolha. E The Studio deve sair vencedora.

Entre os atores de comédia, o mesmo painel aponta:

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear
Alt: Tim Robinson – The Chair Company

Na prática, isso significa:
– Jeremy Allen White continua fortíssimo por The Bear, que a dobradinha Steve Martin / Martin Short segue firme por Only Murders, e nomes como Jason Segel e Seth Rogen podem ser “novidade simpática” para o Globo abraçar.

Em atriz de comédia, o desenho é:

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Alt: Rachel Sennott – I Love LA

Aqui, a disputa é linda no papel:
– Quinta Brunson como rosto da comédia em rede aberta,
– Jean Smart como força veterana incontestável,
– Ayo Edebiri como fenômeno da nova geração,
– Selena Gomez e Jenna Ortega representando o poder do streaming jovem.

Qualquer combinação de cinco nomes disso rende uma categoria fortíssima.

Em drama, as apostas para melhor série estão assim:

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

The Pitt (Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Alt: Wycaro (Apple TV+)

Ou seja: o Globo tende a se dividir entre os “eventos premium” da HBO (The Last of Us, The White Lotus), o prestígio corporativo de The Morning Show e a estranheza elegante de Severance. Slow Horses e The Pitt completam essa cara de “drama adulto de plataforma”.

Nos atores de drama, o quadro sugerido é:

Sterling K. Brown – Paradise

Tom Hiddleston – The Night Manager

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt
Alt: Jon Hamm – Your Friends and Neighbours

Nas atrizes de drama:

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – The Gilded Age

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Wycaro

Alt: Michelle Pfeiffer – The Madison

Em minissérie ou filme para TV, as apostas iniciais incluem:

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

Death by Lightning (Netflix)

Dying for Sex (FX)

Monster: The Original Monster (Netflix)

Com um elenco de protagonistas que passa por Robert De Niro, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Matthew Macfadyen, Mark Ruffalo, Michael Shannon, Sarah Snook, Michelle Williams, Renée Zellweger, entre outros. É a categoria onde o Globo tradicionalmente gosta de fazer “gesto”: premiar uma atuação muito intensa, muito transformadora, que vire manchete no dia seguinte.

Agora é esperar o dia 8 para ver o quanto essas previsões viram realidade – e o quanto o Globo vai fazer o que mais sabe: nos deixar irritados, empolgados e, principalmente, falando sobre isso por semanas.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Cortar feijão da dieta pode aumentar em 20% a chance de desenvolver quadro de obesidade

Plataforma com 55 mil usuários prova que é possível emagrecer sem abrir mão dos alimentos tradicionais da mesa brasileira como pão, arroz e feijão

29/11/2025 10h00

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de peso

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de peso Freepik

Em meio ao debate sobre dietas restritivas e cortes radicais, uma nova abordagem vem ganhando força entre milhares de pessoas que comprovam ser possível perder peso sem abrir mão dos alimentos mais tradicionais da mesa brasileira, a exemplo do pão, do arroz e do feijão.

A relevância desse movimento se evidencia quando se considera que, apenas no último ano, mais de 345 milhões de pessoas em todo o mundo recorreram a aplicativos de fitness, segundo dados do relatório anual Fitness App Market, do Business of Apps, para descobrir como se exercitar e o que comer para emagrecer.

Além disso, os aplicativos de fitness foram baixados 850 milhões de vezes no mesmo período.

E ainda: a análise de um aplicativo com 55 mil usuários ativos revelou que o consumo de pães, arroz e acompanhamentos regionais permanece recorrente nos registros diários. Segundo dados da Fitlab, mesmo nos períodos de maior redução de peso, os participantes mantêm o consumo de arroz e pão todos os dias.

“Por muito tempo, acreditou-se que emagrecer significava abrir mão do que se gosta. Nosso propósito é quebrar esse paradigma, mostrar que é possível conquistar saúde e equilíbrio sem abandonar os sabores que fazem parte da nossa identidade”, afirma Renata Ikeda, idealizadora do projeto.

PF PERFEITO

Para ilustrar o poder desses alimentos, imagine um prato composto por 150 g de arroz, mais 100 g de feijão, mais um fio de azeite, mais 100 g de uma fonte de proteína magra como filé de frango e vegetais.

Essa combinação oferece, dependendo do tipo de arroz e feijão, algo entre 300 quilocaloria e 400 kcal, com boa dose de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais.

Estudos da Embrapa já demonstraram que arroz e feijão são nutricionalmente complementares, fornecendo proteínas de alta qualidade, ferro, fibras e outros nutrientes essenciais.

Além disso, o feijão é um aliado poderoso da saciedade. Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostrou que pessoas que abandonaram o consumo regular de feijão tiveram até 20% mais chance de desenvolver obesidade e, em 10%, a de excesso de peso, em comparação com quem mantinha o consumo entre 5 dias e 7 dias por semana.

O PÃO

E o pão, tão presente na dieta brasileira? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o consumo médio diário de pão francês no Brasil gira em torno de 60 gramas por pessoa, número que se mantém estável nos últimos anos.

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de pesoPão: de vilão a aliado - Foto: Pixabay

O alimento é uma das principais fontes de energia e carboidratos da população. Já uma fatia média de pão integral (30 g) tem entre 65 kcal e 75 kcal, de acordo com as tabelas Taco (Unicamp) e Usda Food Data Central (2024), além de fornecer fibras, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B.

“Quando consumido com equilíbrio calórico e combinado a proteínas e vegetais, o pão pode, sim, fazer parte de uma alimentação saudável e até de planos voltados à perda de peso sustentável”, destaca Renata.

Segundo Renata Ikeda, o grande diferencial de plataformas como a FitLab é permitir que o usuário registre tudo o que come, com foto ou descrição, e acompanhe suas metas de macronutrientes e calorias. O aplicativo compara o consumo real com o ideal e envia alertas quando o usuário se aproxima dos limites.

QUEDA NO CONSUMO

Com isso, é possível encaixar pão, arroz ou outros alimentos clássicos dentro de uma dieta equilibrada, desde que o controle calórico e o equilíbrio nutricional sejam respeitados.

“Nosso propósito não é impor restrições, e sim ensinar equilíbrio. O FitLab é como um espelho que devolve para o usuário a consciência do que ele realmente come, sem culpa, sem terrorismo nutricional. O resultado é libertador”, explica Renata Ikeda.

Curiosamente, embora esses alimentos sejam parte da identidade alimentar brasileira, eles têm perdido espaço nos últimos anos.

O consumo de arroz caiu 4,7% e o de feijão recuou 4,2% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Scanntech (via Embrapa), compilados pela CNN Brasil.

Mesmo assim, o arroz e o feijão seguem entre os mais consumidos no País, onde o consumo médio per capita diário é de cerca de 131,4 gramas de arroz e 142,2 g de feijão, conforme levantamentos da Embrapa.

BENEFÍCIOS

Os benefícios e o equilíbrio por trás do prato tradicional vão muito além do sabor, como aponta Renata. Confira:

SACIEDADE

Saciedade e controle glicêmico – a combinação de fibras do feijão e carboidratos complexos do arroz promove digestão mais lenta e sensação prolongada de saciedade.

COMPLEMENTARIDADE

Complementaridade nutricional – o arroz compensa aminoácidos que faltam no feijão, e combinados fornecem proteínas de alta qualidade.

SEM GANHO DE PESO

Proteção contra obesidade – manter o feijão no cardápio, como mostrou a UFMG, tem efeito protetor contra ganho de peso.

FLEXIBILIDADE

Flexibilidade e aderência: dietas que incluem alimentos “queridinhos” têm menor taxa de abandono e maior sustentabilidade a longo prazo.

DADO REAL

“Muitos ainda acreditam que arroz, feijão ou pão engordam. Mas a experiência dos usuários está ajudando a derrubar esse mito e mostrando que, mesmo registrando 50 g de pão e 150 g de arroz por dia, e ficando dentro das metas diárias, conseguiram perder peso de forma consistente”, destaca a idealizadora do Fitlab.

Por exemplo, uma colher de arroz cozido (20 g) tem, em média, 25 kcal, segundo levantamentos nutricionais atualizados de 2024.

Isso equivale à metade de um pacote pequeno de snacks industrializados, mas com muito mais valor nutricional, fibras e zero gordura trans – reforçando que o problema nunca foi o arroz, mas o excesso e a falta de equilíbrio nas combinações diárias.

“Quando o dado vem da vida real, não de um manual, o impacto é outro”, prossegue Renata. “São 55 mil pessoas mostrando, na prática, que dá para emagrecer sem cortar o que amam. Isso é ciência aplicada ao cotidiano”, afirma. Exemplos como esse mostram que não é preciso abrir mão dos símbolos da culinária brasileira para atingir metas reais de saúde e bem-estar.

Renata Ikeda: “Quando a tecnologia respeita a cultura alimentar das pessoas, o emagrecimento deixa de ser sacrifício e vira conquista” - Foto: Divulgação

NOVO RADICAL

Enquanto outras tentativas acabam apostando em cortes radicais, a ciência e a tecnologia podem mostrar que o equilíbrio é o “novo radical”, ou seja, um prato simples de arroz e feijão e o pão podem continuar como sinônimo de afeto, energia e resultado.

“Quando a tecnologia respeita a cultura alimentar das pessoas, o emagrecimento deixa de ser sacrifício e vira conquista”, defende Renata.

Feijão prático

Quem diria? Um bom PF de feijão com a arroz nutre e pode auxiliar na perda de pesoFeijão Carioca - Foto: Divulgação

Ingredientes:
(para quatro porções)

> 1 xícara (chá) de feijão carioquinha cru (170 g);
Pimenta-do-reino ou especiarias da preferência;
> 1 folha de louro;
> 2 dentes de alho amassados;
> 4 xícaras (chá) de água (800 ml);
> 1 colher (chá) de sal;
> 1 colher (sopa) de óleo.

Modo de Preparo: 
(tempo – 50min)

Deixe o feijão de molho por 2h;
Escorra e transfira para uma panela de pressão;
Junte a água, a pimenta-do-reino, especiarias, o sal e o louro;
Deixe cozinhar, em fogo baixo, por 20min após o início da fervura;
Em uma frigideira média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho e refogue rapidamente até dourar;
Adicione uma concha dos grãos do feijão cozidos e amasse-os com uma colher;
Volte o refogado à panela de pressão e deixe cozinhar, com a panela semi-tampada, por 10min, ou até encorpar ligeiramente;
Retire do fogo e sirva em seguida.

Felpuda

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (29) e domingo (30)

29/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Henrique de Medeiros - poeta de MS

"Na dança da vida, quero o canto do agora, sem nada do tudo que acontece lá fora, no conto da vida”.

 

FELPUDA

Ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) contra nove advogados e um escritório de advocacia de Minas Gerais, após concluir que o grupo estruturou e executou práticas de litigância abusiva e fraude processual em milhares de ações trabalhistas distribuídas em todo o País contra grandes empresas do setor varejista. O MPT-MS pede a condenação dos advogados e pagamento de danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 15,2 milhões, além de uma série de obrigações. A ação tramita na 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande.

DiálogoA partir do dia 1º de janeiro de 2026, a pesquisadora Mariana de Aragão Pereira assumirá o comando da Embrapa Gado de Corte localizada em Campo Grande. Paulista de Campinas, ela é zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa (MG), com mestrado em Economia Aplicada pela mesma instituição e doutorado em Agricultural Management pela Universidade de Lincoln, Nova Zelândia, concluído em 2010. Ingressou na Embrapa em 2001, atuando por quatro anos na rede de Socioeconomia da empresa, localizada no Distrito Federal, e depois na Embrapa Gado de Corte. Mariana foi escolhida, após processo de seleção, para mandato de dois anos, renovável por igual período.
DiálogoLoreta Zardo e Jefferson de Almeida  
DiálogoRenato Breia

 Papel

O deputado Coronel David, secretário-geral do PL, deverá ter papel importante nessa fase em que o ex-governador Azambuja, que deixou o comando do tucanato para assumir o da sigla liberal, vem buscando maior aproximação com os mais “reticentes”. Além do mais, o parlamentar tem bom trânsito político e auxilia nas articulações para o fortalecimento de alianças, visando as eleições de 2026.

Irrisórios

Um advogado do interior de MS ingressou com ação de indenização pedindo R$ 15 mil de danos morais em razão da cobrança indevida de duas tarifas mensais de R$ 2,29, num total de R$ 4,58. Casos dessa natureza tem chamado atenção do Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado no sentido de que valores irrisórios não configuram abalo capaz de gerar indenização.

Banalização

Apesar de o pedido estar fundamentado na tese de dano moral decorrente de cobrança indevida, segundo o TJMS, o que se busca é evitar é a banalização da medida, que deve ser reservada a situações em que há efetiva ofensa à dignidade e prejuízos. A atuação responsável das partes e o bom senso são fundamentais para garantir o equilíbrio e a credibilidade do sistema judicial, frisa. Só!

Aniversariantes

SÁBADO (29) 
Edson Stefano Takazono,
Gilza Therezinha Fernandes Carneiro, 
Liane Fernandes Pulchério, 
Vandeir Turra Quintilano, 
Jeferson Puorro, 
Pedro Luiz Teruel,
Aparecida Helena Pavesi Vasconcelos,
Saturnino Justino Gundim,
Sidnei Trelha Nunes,
Marcia Aparecida Lopes Bernardi,
João Natal Ventorim,
Zelito Alves Ribeiro,
Maria da Silva Costa,
Dr. Marcos André Gonzales Alvarenga,
Erica Barbosa Pinto,
Vanessa Rodrigues Moreira,
Dulce Marina Gomes Santana,
Zenor Zamban,
Maria Aparecida Maia, 
Salvador Pereira,
João de Oliveira Silva,
Expedito de Jesus Moitinho,
Zedechias Cruciol,
Heverton Diego Batista Soares,
Paulo Luiz Menegazzo Junior, 
Dr. Roberto Rachid Bacha, 
Luiz Sartori Neto,
Dra. Sonia Maria Corradi Astolfi, 
Ana Paula Barbosa da Cruz, 
Adelir Luiz Kaspary,
Ugo Furlan,
Dra. Maria Helena Cortez, 
Elisangela Ferreira Teodoro,
Silvana Moreira da Cunha Soares Galindo,
Dra. Glecia Leite de Oliveira,
Dr. Jeyancarlo Xavier Bernardino da Luz,
Moacir Clementino Gonçalves,
Ricardo Serra,
Carlos Alberto Pereira Adrino,
Jesuel Silva dos Santos,
Irenice Figueiredo Cristaldo,
José Rodrigues de Souza,
Raimundo Costa Moura,
Célia Kamiya Abdala,
Kepler Euclides Filho,
Marcelo Quadros,
Dr. Clecio Tina, 
Wildan Matos Cabral,
José Carlos Lopes Bicho,
Arthur Ouriveis,
Dr. Jorge Yonamine Kozo, 
Dra. Tarcila Carlasse Lisbinski,
Jaime Scipioni Filho, 
Dr. Gerardo Eriberto de Moraes, 
Dr. Marcus Vinicius Reggiori Pereira Caldas,
Dr. Claudio Henrique Dolabani Lima, 
Dra. Ivonete Maria da Costa Marinho, 
Dr. Antonio Oliveira Rodrigues,
Marcelo Ramsdorf de Almeida,
Ricardo Assef Carmello,
Dr. Paulo Mitsuyuki Teruya Filho, 
Elinelson José Limberti,
Geraldo Rossatti Lolli Ghetti,
Soraida Gomez Maidana Chaves,
Adrianne Maria Atalla de Sousa,
Lucilene Costa Balbuena,
João Gilberto Bretas,
Priscila Danielly Fiirst Navarro dos Santos,
Leda Maria Almerine Dalenogare.

DOMINGO (30)
Aline Fiorelli Dutra,
Arlindo Namour Filho, 
Andressa Ciliato, 
João Araújo,
Carlos Oruê,
Neli Ferreira Moraleco,
Claudelice dos Santos Ximenes,
Rodolfo Souza Bertin,
Jurandir Rodrigues de Carvalho,
Claudio Luiz Resta Fragelli,
Fernando Alcântara de Vasconcellos,
Francisco Luiz Sibut Gomide,
João Francisco Ferreira,
Marlene Alvarez Ferreira,
João Rogério Silveira D’Avila,
Alberto José Sirena, 
Abadio Americo de Freitas,
Fabio Rodrigo Oliveira de Barros,
Mario da Rosa Machado,
Silvia Maria da Motta Gessi Andrighetti, 
Andrelino Fiori Adelaido,
Daniela Abes Xavier Yanosteac de Almada,
Vilma Rosa Raitembach,
Valdomiro Cordeiro,
Dr. Luiz Henrique Mandetta, 
Dra. Maria das Graças de Mello Teixeira Spengler, 
Dr. Roberto José Medeiros,
Dr. Altamiro de Souza Barbosa,
Dra. Magali da Silva Sanches,
Marta Céspedes Guizzo,
Lilian Macedo,
Valdinei Generoso de Souza,
Maria Auxiliadora Fontoura Ganne,
Pedro Silvio de Ávila,
João Camia,
Elias Domingos,
Neide Tomi,
Angela Rigo Portocarrero,
José Pacheco do Amaral,
Licínio Rodrigues de Oliveira,
Maria Beatriz Garcia Rondon,
José Alberto Esteves do Nascimento,
Maria das Graças Ferreira Gomes,
Felipe Vargas Rigo,
Selene Flôres Matias,
Marcos Fernando de Souza,
João Alves de Queiroz,
Tânia Alvim Moreno,
Maria José Ragalci Galdino,
Eliane Ribas de Oliveira,
Dra. Rute Chizuko Noguchi, 
José Roberto Kadota,
Angela Lucia Martins Cantarin,
Iria Hiromi Ishii, 
Jaime Perrut,
Carla Ivo Pelizaro,
Tatiana Caldas Luppi,
Éder Sussumu Miyashiro,
André Mário Yadomi,
Oscar Luiz Mosele Junior,
Fábio Caldart,
Adriana de Oliveira Santos Okabayashi,
Jefferson Henrique Bernardo Ezequiel,
Gabriel Loureiro de Moraes, 
Adriana Taveira Chita,
Fernando José do Amaral,
Rosilei Conceição Dib,
Antônia Santos da Silva,
Neilde Edite da Silva de Melo,
Heloisa Canto Azevedo,
Sueli Shimabukuro de Freitas Gallon,
Isair Luiz Rizzardi, 
Gladys Cruz Larangeira,
Ricardo Rizzo de Almeida

Colaborou Tatyane Gameiro

