Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood

Spin-off da série que é um fenômeno cultural estreia com liberdade criativa e muita expectativa

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

16/08/2025 - 13h00
Outlander não é só uma série de TV ou uma adaptação de um best-seller. É um fenômeno cultural que atravessa fronteiras, gerações e formatos. Quando pensamos em Outlander, não falamos apenas da viagem no tempo da Claire Randall ou do romance épico com Jamie Fraser; falamos de um universo que mexe com as emoções mais profundas, com a identidade, a história e a complexidade dos relacionamentos humanos.

É uma obra que mistura aventura, drama, história e fantasia de um jeito tão potente que acaba criando uma legião de fãs fiéis — não só por sua trama, mas pela intensidade e autenticidade com que conta histórias de amor e luta.

O sucesso da série se explica por várias camadas: primeiro, pela fidelidade às raízes literárias da Diana Gabaldon, que não poupa detalhes nem na construção dos personagens, nem na riqueza do contexto histórico. Segundo, pela forma visceral como a série traz o choque entre mundos — o da Inglaterra pós-Segunda Guerra, o da Escócia do século XVIII, o da América colonial, e depois o do século XX novamente. Essa oscilação entre tempos e lugares faz com que a história seja sempre surpreendente e nunca previsível.

Mas, mais do que isso, Outlander se destaca por mergulhar fundo nas emoções humanas — o medo, a paixão, a dor, o desejo, a coragem. Não é um romance bobo ou uma fantasia escapista; é um drama que revela a força do amor em meio ao caos, a luta pela sobrevivência, a busca por liberdade, e até mesmo a difícil escolha entre dever e felicidade.

É nesse contexto que surge Outlander: Blood of My Blood, um spin-off que expande as fronteiras da narrativa e que promete ser mais do que um simples apêndice da série-mãe. Aqui, a proposta é mergulhar nas origens de dois protagonistas lendários, mas que sempre nos chegaram como figuras secundárias ou ausentes: os pais de Jamie Fraser — Ellen MacKenzie e Brian Fraser — nas Terras Altas escocesas do início do século XVIII, e os pais de Claire — Julia Moriston e Henry Beauchamp — no cenário devastador da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, não estamos apenas revisitando um passado distante; estamos descobrindo de onde veio a essência de Claire e Jamie, e como suas raízes moldaram o que eles se tornariam.

A conexão com Outlander não é apenas cronológica ou genealógica. Ela é temática. Blood of My Blood mantém a mesma espinha dorsal: histórias de amor que desafiam convenções, enfrentam o peso da história e sobrevivem a circunstâncias quase impossíveis.
 

Cinema B+: Outlander e Seu Legado: O Que Esperar de Blood of My Blood - Divulgação

A diferença é que, ao contrário da série original, aqui não há a viagem no tempo como elemento central. O que move a trama é a inevitabilidade dos encontros e a força dos laços familiares, um “sangue do meu sangue” que já no título avisa: este é um drama de herança, não só de romance.

E, sim, Outlander e Blood of My Blood vão conviver. Assim como Yellowstone fez com 1883 e 1923, este spin-off não vem para substituir a série principal, mas para coexistir com ela, alimentando a mitologia do universo e oferecendo aos fãs uma dose extra enquanto a história principal segue seu curso.

Há algo muito inteligente nessa estratégia: a audiência não precisa escolher entre acompanhar a série que já ama ou se aventurar pela nova, porque ambas dialogam entre si, mas podem ser vistas independentemente. Para os fãs mais dedicados, isso significa um aprofundamento emocional ainda maior; para quem chega agora, significa a chance de começar pela origem, sem sentir-se perdido.

O spin-off também carrega uma liberdade criativa rara. Ao contrário de Outlander, que nasceu da obra literária de Diana Gabaldon, Blood of My Blood é uma criação original da STARZ, embora desenvolvida com a benção e supervisão dos produtores veteranos Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore e Maril Davis. Isso dá à série uma margem para explorar novas nuances sem ficar presa às expectativas dos leitores, ao mesmo tempo em que mantém o DNA narrativo que fez a franquia funcionar.

Se Outlander é a história de dois indivíduos que desafiam o destino, Blood of My Blood é a história de como esse destino foi moldado muito antes deles nascerem. A promessa é clara: duas linhas narrativas distintas, em dois períodos históricos marcados por turbulência, conectadas por temas universais como amor, lealdade, sacrifício e família. Ao final, talvez percebamos que o grande truque de Outlander nunca foi apenas a viagem no tempo, mas a certeza de que, independentemente da época, certas histórias são atemporais.

Assim, o fenômeno continua. E, agora, não apenas seguimos acompanhando Claire e Jamie pelo mundo e pelos séculos, mas também voltamos às suas origens para entender melhor quem eles são — e, talvez, quem nós somos quando olhamos para o passado com o mesmo fascínio e reverência. A série já está disponível com os dois primeiros episódios, exclusivamente no Disney+ na América Latina, e, em seguida, novos capítulos serão lançados semanalmente.

Diálogo

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinh... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (16 e 17)

16/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rafael Belo - poeta de ms

Não corro da beleza. Não fujo do assombro.  Se precisar cair, eu já tombo.  Quanto mais cedo a queda vir, mais rápido é o levante”.

Felpuda

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinha conhecida nacionalmente que voltou  a colocar o paletó com cheiro de naftalina e botina, visando participar de eventos, na tentativa de “aplicar injeção de ânimo”  no time cujo técnico está caindo pelas tabelas. Apesar das mazelas políticas, financeiras e outras “cositas más”, a figura em questão passou momentos atendendo a fila do beija-mão que se formou  no convescote, onde se discutiu um tema cujo foco foi o famoso “discutir o nada que leva a lugar nenhum”. Afe!

Rumo

O PDT deverá cerrar fileiras  com o PT caso este tenha candidato ao governo. O partido,  que nas eleições de 2024  à prefeitura apoiou Rose Modesto, continua adversário da vencedora do pleito Adriane Lopes, do PP, partido que está prestes a receber  a filiação do governador Riedel.  Os pedetistas têm como principal representante o vereador Marcos Trad, que em 2022 disputou  o governo e não conseguiu  ir para o segundo turno.

Contra o tempo

O PT tem interesse de caminhar com o PDT depois que decidiu deixar a administração de Riedel.  O presidente estadual do partido, Vander Loubet, pretende formar aliança com os pedetistas  e com o PSB. O partido corre contra o tempo para se colocar como uma legenda forte que, em 2002, quando administrou MS pela segunda vez, teve um vicegovernador pedetista.

Pesquisa

Em parceria com instituições nacionais e internacionais, pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados conseguiram, pela primeira vez, resfriar um material cristalino como cromo, usando apenas luz laser. A descoberta científica foi alcançada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e do Centro de Estudos em Recursos Naturais.

Marco

Segundo a Universidade, o estudo publicado na revista científica Advanced Optical Materials  – Wiley Online Library representa um marco histórico na área  de refrigeração óptica,  ao demonstrar que é possível “esfriar” materiais sólidos cristalinos dopados com cromo, usando feixes de luz. A descoberta posiciona a UEMS e o Brasil na vanguarda  mundial da pesquisa  em refrigeração óptica.

Com Feijão

Diálogo

Animado que só, o jornalista e colunista Jefferson de almeida promoveu sua tradicional feijoada, já na 25ª edição. bastante prestigiada, ela aconteceu no dia 2 de agosto, na estância montana.  o cardápio ficou com o degust buffet e os cliques são do studio Vollkopf.

*Colaborou Tatyane Gameiro

15/08/2025 17h15
Continue Lendo...

