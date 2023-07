Cinema B+: Para se atualizar com Missão Impossível antes da estreia do novo filme

Para se atualizar com Missão Impossível antes da estreia do novo filme - Foto: Divulgação

Criar uma franquia bem sucedida pode ser difícil mesmo para um dos maiores astros de Hollywood e quando Tom Cruise, no auge de sua popularidade há 27 anos, anunciou que ia transportar Missão Impossível– a série de sucesso da TV nos anos 1960s – para o cinema, muita gente torceu o nariz.

Afinal, espionagem era um contexto que fazia sentido na Guerra Fria, mas mesmo James Bond estava com problemas de manter sua relevância com a queda da União Soviética. Missão: Impossível nasceu como um filme, mas cresceu como franquia e hoje é responsável por alimentar por quase 30 anos a imbatível imagem do astro em filmes de ação.

Prova disso é que depois de três anos de conturbadas filmagens, a primeira parte de Missão: Impossível 7 – Acerto de Contas chega aos cinemas em julho de 2023. Um ótimo momento para revisitar os filmes anteriores.

Missão: Impossível marcou a carreira de Tom Cruise como produtor e de lá pra cá só o vemos ganhar elogios e espaço. Uma das marcas registradas dos três primeiros filmes foi a de ter diretores renomados na cadeira, começando com Brian de Palma, passando para John Woo, depois J. J. Abrahams e Brad Bird antes de ganhar outro patamar com Christopher McQuarrie, que desde 2015 é parceiro de Cruise na franquia.

Entre vilões e mocinhos, uma mescla de ‘novos’ talentos e atores lendários, de Jon Voight e Vanessa Redgrave a Anthony Hopkins, Philip Seymour Hoffman e Angela Basset, assim como Billy Crudup, Vanessa Kirby e Jeremy Renner, para citar alguns. O tema clássico de Lalo Schiffrin também ganha versões atualizadas, desde Larry Mullen e Adam Clayton do U2 até Hans Zimmer.

Missão Impossível será lançado em breve - Foto: Divulgação

Comparar os seis filmes já lançados da franquia nos permite perceber o amadurecimento de Tom Cruise como produtor.

Nos dois primeiros filmes, com apenas quatro anos de distância, é quase sempre Ethan Hunt sozinho resolvendo tudo, com ocasionais ajudas de equipe (pelo menos sempre podendo contar com Luther Stickwell (Ving Rhames) o único que também está em todos os Missão Impossível.

A partir do terceiro, de 2006, a vida pessoal de Ethan ganhou peso e o time foi se unindo, com Benji Dunn (Simon Pegg), William Brandt (Jeremy Renner) e Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) trabalhando com ele.

Há muitos fatores interessantes construídos ao longo dessas quase três décadas. As histórias de origem de cada um dos membros da Força de Missões Impossíveis (FMI em português, IMF no inglês) nunca é detalhada, sequer explicadas, mas já conhecemos sempre agentes hábeis e inteligentes.

Embora a reação à dominação de Ethan Hunt tenha sido de negativa à morna (todos personagens conhecidos da série, incluindo Jim Phelps (Jon Voight) foram eliminados sem cerimônia em apenas 30 minutos no filme original, uma ousadia de DePalma para deixar claro que não era refilmagem), aos poucos Ethan virou um James Bond americano e menos dramático que Jason Bourne. Sem surpresa a franquia tenha rendido meros três bilhões e meio de dólares até hoje.

Tom Cruise nos bastidores da próxima parte da franquia - Foto: Divulgação

O fator comum de todas as Missões é uma certa paranoia de Ethan Hunt, justificada com tantas traições e conspirações, mas que se organizou com o “Sindicato”, materializando um inimigo mais fácil de se identificar.

Afinal, já era fácil antecipar que o chefe venderia a equipe para ganhar um dinheiro a mais no mercado negro, mas a fórmula Hitchcokiana do “homem errado” se mantém também.

Conforme prometido no subtítulo, Missão: Impossível 7 – Acerto de Contas (Mission: Impossible – Dead Reckoning) traz nomes e rostos do passado de Ethan Hunt, em uma aventura que promete ser mais dramática.

Vamos rever:

Missão: Impossível (1996)

No primeiro filme, Ethan Hunt (Tom Cruise) é acusado do assassinato de sua equipe do FMI durante uma missão fracassada em Praga e acusado de vender segredos do governo a um traficante de armas conhecido apenas como “Max” (Vanessa Redgrave). Em fuga, Ethan procura descobrir o verdadeiro traidor e limpar seu nome. Há duas sequências ‘clássicas’, a do helicóptero dentro do túnel, mas ainda mais, a de Tom Cruise descendo em silêncio no cofre, em uma cena tensa que destaca o comando físico do ator. Imitada desde então.



Missão: Impossível 2 (2000)

Com as pombas e o slow motion de John Woo, Ethan volta à ação na Austrália, onde se envolve e trabalha com a ladra profissional Nyah Nordoff-Hall (Thandiwe Newton) para impedir que o agente do FMI Sean Ambrose (Dougray Scott) inicie uma pandemia de um vírus mortal e venda o antídoto pelo lance mais alto. Em tempos atuais, super realista! Aqui as sequências de tirar o fôlego foram a da faca quase furando o olho de Tom Cruise e o duelo de moto que ele dispensou dublê.

Missão Impossível começou em 1996 - Foto: Divulgação

Missão: Impossível III (2006)

Seis anos depois de ter salvado o mundo Ethan Hunt está se aposentando e pra se casar com a médica Julia Meade (Michelle Monaghan), de quem esconde seu trabalho. Quando uma agente treinada por ele desaparece, Ethan volta à ação para tentar salvá-la e enfrentar o cruel traficante de de armas Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), que pretende vender um misterioso objeto perigoso conhecido como “O Pé de Coelho” e coloca todo futuro do agente em risco. A sequência da explosão na ponte foi a mais divulgada com o ator dispensando dublês.



Missão: Impossível – Protocolo Fantasma (2011)

O filme no qual se suspeitava que Tom iria passar o bastão para Jeremy Renner, igualmente testado para herdar Jason Bourne. Ethan Hunt, desaparecido e localizado na Rússia, é acusado com sua equipe de bombardear o Kremlin enquanto investigam um indivíduo conhecido apenas como “Cobalt” (Michael Nyqvist), precisando impedi-lo de começar uma guerra nuclear global. Em determinado momento, Ethan precisa pular do prédio mais alto de Abu Dhabi. Pois é.



Missão: Impossível – Rogue Nation (2015)

Divorciado e mais do que nunca dedicado ao trabalho, Ethan Hunt está sob ameaça da organização criminosa conhecida como o Sindicato. Diante da dissolução do FMI, o agente reúne sua equipe para a missão de provar a existência do Sindicato e derrubar a organização por todos os meios necessários. É quando conhece Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) e A começar por Tom Cruise pendurado em um avião decolando, ao mergulho de seis minutos, as sequências ‘perigosas’ se multiplicam e passam a fazer parte definitiva do marketing.

Tom Cruise em ação - Foto: Divulgação

Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018)

Para muitos, o melhor filme da franquia. Quando uma missão do FMI para recuperar plutônio dá errado, o mundo se depara com a ameaça dos Apóstolos, um subgrupo terrorista de ex-membros do Sindicato. Enquanto Ethan Hunt se encarrega de cumprir a missão original, a CIA começa a questionar sua lealdade e seus motivos. A luta de facas no banheiro, a sequência da perseguição de helicóptero e também a de moto em Paris… difícil escolher a melhor! E o reencontro com Julia, a escolha de Ethan por Ilsa… emoção e ação na dose perfeita.



Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte Um (2023)

Ethan Hunt e sua equipe do FMI precisam rastrear uma arma terrível que ameaça a humanidade antes que caia nas mãos erradas.

Faltam poucas semanas!