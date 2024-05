Cinema B+: Planeta dos Macacos: O Reinado abre o caminho para uma nova fase da franquia

AGENDA CULTURAL

Também tem sessão gratuita do espetáculo "Gaia A Mãe Natureza", com a Turma do Bolonhesa, no Teatro do Mundo, Sarau do Zé Geral com lançamento literário e o novo "Planeta dos Macacos" nos cinemas

Rasdair da Mata estará com o Rockers Sound System e o Radiola Reggae MS com uma série de convidados no evento gratuito Foto: Divulgação

Na viola, Brenner Rozales. Nos violinos, Caio Fortunato e Felipe Bueno. No violoncelo, Guilherme Ferreira. E no violão, Eduardo Martinelli, que certamente pode ser considerado um dos mestres do quarteto antes citado.

No palco, o recital “Strings Concert Experience – Diálogo Entrecordas”, em que esses cinco ases da música instrumental de Mato Grosso do Sul apresentam ao público um repertório que vai da música clássica ao rock.

A primeira de duas apresentações agendadas para o Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, n° 177, Centro) foi ontem e a segunda será hoje, no mesmo horário, a partir das 20h.

Não sem exagero, são cinco dos melhores praticantes de seus respectivos instrumentos em atividade no cenário de MS, com reconhecimento em outros estados e países, como comprovam as recentes temporadas fora do ninho de Fortunato, Rozales e Martinelli.

Ainda: esses feras tomam parte, por exemplo, em dois dos espetáculos mais populares de música erudita que andam mobilizando bastante o público do gênero na Capital – o “Amazing Tenors Sings Bocelli”, que, aliás, terá duas sessões amanhã, no Palácio Popular da Cultura, às 18h30min e às 21h, com ingressos a partir de R$ 80, e o “Candlelight”, no Teatro Dom Bosco, com próxima apresentação no dia 2 de junho.

Eles chamam os fãs da música de concerto e de bandas de rock que fazem barulho desde a década de 1960 para, mais que uma apreciação diferenciada, uma experience (experiência, em inglês), capaz de preencher olhos, ouvidos e o coração de quem simplesmente curte um som bacana e bem apurado a partir de uma sensibilidade conjunta inspiradora e, uma vez mais, destacada capacidade técnica.

Assim, estão no repertório desde alguns movimentos das “Quatro Estações” do veneziano Antonio Vivaldi (1678-1741) e o “Quarteto em Ré Maior” de Luigi Boccherini (1743-1805), também italiano, da Toscana, até canções dos Beatles (“Eleanor Rigby”), Pink Floyd (“Wish You Were Here”), Queen (“Bohemian Rhapsody”), Kansas, Coldplay (“Clocks”) e outras bandas, perfazendo um arco bem vasto dentro do rock.

Os ingressos custam R$ 50 por pessoa.

Mais informações estão disponíveis pelo link wa.me/5567996969774 ou pelo WhatsApp (67) 99696-9774. (Marcos Pierry)

GAIA

Também no Teatro do Mundo, amanhã, a partir das 17h, com entrada franca, a Turma do Bolonhesa estará em cartaz com a peça “Gaia – A Mãe Natureza”, que a trupe comandada por Fernando Lopes, diretor da montagem, está dedicando às mamães da cidade, levando em conta o Dia das Mães, a ser celebrado neste domingo. No elenco, além de Lopes, estão Ewerton Goulart, Flávia Paniago, Isaias Farias, Luciano Risalde e Nanda Brandão.

BOB NO GUIZZO

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro) vai abrigar amanhã, em sua área externa, das 15h às 22h, um evento em comemoração ao Dia Nacional do Reggae.

Os sistemas de som do Rockers Sound System e do Radiola Reggae MS vão colocar as suas aparelhagens potentes a serviço do Tributo a Bob Marley, reverberando na Capital as homenagens brasileiras e internacionais pela passagem dos 43 anos da morte do Rei do Reggae.

Os seletores Diego Manciba e Daniel Jah Rebel ficarão no controle do som, além de amigos e convidados no microfone, como os cantores André Stábile, João Leão, Rafaela Oliveira e Édipo Ortiz, além dos instrumentistas Carlos Pinho (guitarra) e Todi (saxofone).

O evento contará ainda com espaço de arte e artesanato, área para crianças, opções de alimentação com cardápio variado. O acesso é gratuito.

Os organizadores convocam o público a aderir à campanha de doação de alimentos, roupas e brinquedos em prol dos desabrigados pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.

O evento é realizado pela Associação Reggae de Mato Grosso do Sul com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, do Centro Cultural José Octávio Guizzo, do Programa Xaymaca Reggae e da Rede FM 104.7.

AMOR VIRTUAL

A escritora Goretti di Moura lançará “@mor.com – Uma História Real em Tempo Virtual” durante o Sarau do Zé Geral (Rua Pasteur, nº 937, Piratininga), amanhã, das 15h às 18h.

Em sua terceira edição, o livro apresenta a narrativa de Victória Saada, uma mulher que busca viver um grande amor e encontra Victor de Sanchez, um médico infectologista, em um site de relacionamentos.

“O que começa no ambiente virtual se desenvolve no mundo real, trazendo uma série de reviravoltas emocionantes para os personagens”, diz a sinopse.

Membro da União Brasileira de Escritores (UBE-MS) desde 1987, Goretti é conhecida por sua atuação em diversos campos das artes, como teatro, música, pintura e literatura.

Os ingressos para o evento estão disponíveis por R$40,00, que incluem acesso ao sarau e um exemplar do livro, com reservas pelo WhatsApp (67) 99219-3504.

EP DE FORRÓ

Depois que pisou o pé no forró, há uns quatro anos, o roqueiro Ortinho, nascido em Caruaru (PE) e radicado em São Paulo, com presença luminosa no mangue beat, não saiu mais de lá até agora.

É o que comprova o seu mais novo EP, “Repensista”, que chega hoje ao Spotify, com a marca do selo musical Tratore. Afiado que só nas letras e nas parcerias, o músico apresenta, com este lançamento, três faixas inéditas.

“Grito de Uma Arara”, parceria com Marco Polo, da banda recifense Ave Sangria, “De Repente Cássia Eller”, parceria com o guitarrista Rovilson Pascoal, e “Senhora do Amor”, de sua lavra solo.

As composições trazem as referências da poesia popular presente na literatura de cordel e suas métricas, que Ortinho tanto usa em sua obra. E, nos arranjos, que arrasta-pé “bom da gota”.

