Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível

Série se desloca dos filmes criando um momento no futuro apavorante e nem é pelo alienígena xenomorfo...

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

30/08/2025 - 13h00
Seria curioso olhar para mim, no passado, e imaginar que estaria aqui para recomendar um gênero que nunca foi meu favorito (sci fi) ou filme que eu tenha visto com os olhos abertos o tempo todo por causa de estar apavorada. Pois é, como tudo muda! Apreciei tanto Alien: Earth que quase entrei em uma crise existencial!

Mas há um diferencial que me faz encarar meus medos: Ridley Scott. O diretor britânico pode não acertar em todos seus filmes ou séries, mas é um gênio que deixou clássicos visualmente impactantes e histórias inesquecíveis, sejam de época, da atualidade ou de um futuro distópico. Lembrem, Alien, o Oitavo Passageiro tinha uma protagonista feminina, questionava o avanço da tecnologia, mostrava a ameaça da Inteligência Artificial, a ganância de grandes corporações e o perigo alienígena de sangue literalmente ácido, que caçava humanos para encubar seus ovos, explodi-los por dentro e ainda buscar mais hospedeiros.

A parte do alienígena, que os iniciados e especialistas sabem que é um xenomorfo, pode ser metáfora, mas 46 anos depois – sim, Scott colocou isso tudo nas telas em 1979 – o resto é assustadoramente atual. E com a série Alien: Earth, o showrunner Noah Hawley conseguiu elevar toda equação para algo extremamente profundo, assustador e brilhante.

Para os fãs da franquia Alien, a série é respeitosa e detalhista. Para os que não conhecem nada, ainda é incrível. O investimento de produção é de nos deixar envolvidos a tal ponto que é difícil lembrar que não estamos no cinema. Só outra série alcançou o mesmo feito também em 2025: Andor (absolutamente a minha favorita do ano). Isso porque com esse spin-off que funciona como prequela para o filme de 1979 – a ação se passa três anos antes do filme de Scott, produtor da série – e traz todos os questionamentos humanos que estavam nos filmes anteriores, com a diferença de que muita coisa ali é hoje atual.

Em 2120, a Terra é controlada por corporações em vez de governos, e elas disputam entre si o avanço tecnológico a qualquer custo, para, entre outras possibilidades, encontrar a fórmula da imortalidade. Assim, uma nave de pesquisa no espaço passa por problemas (sim, uma citação do filme original) e despenca no planeta, mas em uma área da competição e isso detona vários problemas: de negociação, medo e domínio.

Sim, a nave trazia em si o apavorante Xenomorfo que extinguiu toda forma humana usada como hospedeiros. Uma vez na Terra, sua ameaça é tratada de forma distinta pelas corporações que não se importam em sacrificar humanos.

Para falta de sorte do alienígena, a terra do próximo século convive com vários tipos de “cyborgs” — humanos alterados com tecnologia. Tem os “synths”, que são robôs completos, como o androide Ash (interpretado por Ian Holm no filme original) e uma nova categoria que são os “híbridos”, nesse caso, mentes humanas transferidas para um corpo sintético. São eles a melhor arma para tentar deter o predador que cospe ácido.

Nesse cenário, temos um Peter Pan do mal, um que é aficionado pelo clássico e um exemplo clássico de narcisista maligno, o vilão sem remorso e trilionário irritante, Boy Kavalier (Samuel Blenkin). Seu maior projeto é experimentar com híbridos, transferindo cérebros de crianças para corpos adultos. São seus “lost boys”. A líder e original é Wendy (Sydney Chandler).

Cinema B+: Se você estiver se perguntando: Sim, Alien:Earth é imperdível - Divulgação

Ela parece ter poderes físicos e cibernéticos ilimitados que só ficam mais fortes. Quando Wendy descobre que seu irmão Hermit (Alex Lawther) é um socorrista que está investigando o acidente da espaçonave contaminada, consegue se infiltrar, junto com seus companheiros synths, em uma missão de busca e resgate.

Mesclada por clássicos do rock pesado (o primeiro episódio usa Mob Rules, do Black Sabbath), Alien: Earth navega pelo medo – real ou imaginado – num embate científico, econômico e psicológico que é fácil de acompanhar e ainda assim incrível. Basicamente humanos insensíveis querem o que está na espaçonave, seja por lucro, descoberta ou para matar e proteger outros. E o Xenomorfo só quer procriar e destuir.

Hawley, que já foi brilhante em sua criação de Fargo, entre outras, é mais do que um fã da franquia, ele consegue criar tensão constante em cada episódio, com cenas gráficas e violentas que têm seu contexto. Ele entendeu como explorar o fato cruel de que os humanos são apenas alimento (literal) e que, predadores podem vir do Espaço, mas os piores são mesmo os que estão por aqui. Ele traz mais personagens idiossincráticos e surpreendentes, com alma e profundidade.  

Eu vi oito dos dez episódios para poder fazer a resenha e fiquei impactada profundamente com o resultado. O elo mais fraco pode ser sua estrela, a atriz Sydney Chandler, mas ela está cercada por um elenco que é tão elevado que consegue equilibrar o perigo. O fato é que Alien: Earth promete agradar à gregos e troianos e isso sem fugir do conteúdo canônico de Alien, trazendo novidade e novo fôlego para a franquia. Sensacional.

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (30) e domingo (31)

30/08/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rubenio Marcelo -  poeta de MS

"Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos... do dia para a noite palavras saltam muralhas e viram estrelas...”

 

FELPUDA

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que apresentar, em um prazo de 60 dias, o projeto final  de adequação daquele local às normas de acessibilidade.  Isso é o que foi estabelecido durante reunião com o Ministério Público de MS. A medida é mais um passo relacionado ao inquérito instaurado para apurar denúncias de falhas estruturais que dificultam o acesso  de pessoas portadoras de necessidades especiais. O MPMS também solicitou que o Procon-MS realizasse vistoria na Feira Central  para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas. 

Quem está em Mato Grosso do Sul gravando o próximo episódio da série “Em busca da melhor Comida do brasil” é o Chef Otto, influenciador gastronômico, que acumula mais de 17 milhões  de seguidores nas redes sociais e mais de 110 milhões de visualizações mensais em seus vídeos. Ele visitou a cidade de Bonito, o Pantanal e neste sábado estará em Campo Grande. Os episódios são exibidos gratuitamente no Youtube  (www.youtube.com/@Cheffotto) e ele tem parceria da Latam. Otto também está no Instagram e no Tiktok.

 

DiálogoMaria Aparecida Maia, que comemora 95 anos neste domingo
DiálogoHelder Machado e Georgia Atalla

 Pá de cal

O partido Republicanos  em Mato Grosso do Sul não formará Federação com o MDB, conforme anúncio oficial feito  pelo vereador Neto Santos,  na Câmara Municipal  de Campo Grande, usando  a palavra pela liderança.  Segundo ele, o partido  tem seus projetos em nível nacional e com reflexo  para os estados.  Um dos problemas que distanciou o partido do MDB  foi que a ministra emedebista Simone Tebet apoiará  a reeleição de Lula, enquanto  o Republicanos estará com Tarcísio de Freitas, governador  de São Paulo, se ele entrar  na disputa eleitoral.

Inauguração

Na segunda-feira, às 8h, será inaugurado o 4º andar da unidade 3 – Nelson Buainain, do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA), referência no tratamento oncológico  de Mato Grosso do Sul.  A nova ala contará com 32 leitos. 

Cadeira

Quem tentará retornar à vida pública, buscando conquistar mandato é o ex-deputado federal Giroto, ainda sem partido.  Depois de suas pendências com  a Justiça, das quais, segundo ele,  foi inocentado, quer disputar uma das cadeiras na Câmara Federal.

Redução

Prefeitura corta gastos e cancela show de Ana Castela em MS

Cantora receberia cachê de quase R$ 800 mil

29/08/2025 16h45

Ana Castela

Ana Castela Foto: Divulgação

A Prefeitura de Rio Brilhante cancelou o show da cantora Ana Castela, que receberia R$ 760 mil para se apresentar no “Natal Brilhante”. O anúncio realizado pelo prefeito Lucas Foroni (MDB), que justificou o corte  como parte de um esforço para equilibrar as contas públicas em meio à queda de arrecadação municipal. O evento chegaria a cerca de R$ 900 mil. 

“Show era um desejo, estava contratado, traria muita gente, mas o mais sensato agora é cancelar. Neste momento, a prioridade é manter os serviços essenciais”, afirmou Foroni.

O prefeito do município de pouco mais de 37 mil habitantes  explicou que, apesar das medidas de contenção adotadas desde o início do ano — como a redução de 80% das horas extras, corte de pessoal e economia mensal de R$ 700 mil no custeio da máquina pública — o município sofreu uma queda de arrecadação superior a R$ 1,5 milhão em relação a 2024.

Foroni comparou a situação com o orçamento doméstico: “Às vezes a gente quer fazer uma viagem no fim do ano e não pode. É preciso priorizar.”

A suspensão do show ocorre em meio a um debate nacional sobre gastos públicos com grandes cachês de artistas.

Além do cancelamento da atração em Rio Brilhante, a administração municipal anunciou que deixará de custear integralmente o transporte universitário até Dourados. A partir de agora, o subsídio será limitado a 50% do valor para estudantes do período noturno.

Conforme apurou o Metrópoles, No Mato Grosso, a Justiça de Mato Grosso deu 72 horas para a Prefeitura de Sapezal explicar o cachê de R$ 950 mil pago pelo show da cantora, marcado para 18 de setembro, nas comemorações do aniversário de 31 anos da cidade. A decisão foi tomada na última quarta-feira (27) após um relatório do Ministério Público apontar suspeita de sobrepreço na contratação.

