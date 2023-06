Cinema B+: A icônica série 'SEX AND THE CITY' comemora 25 anos hoje

A série 'Sex And The City' comemora 25 anos - Divulgação

Hoje a HBO Max celebra o 25º aniversário de 'SEX AND THE CITY', uma das franquias mais icônicas e memoráveis da televisão. Ao longo de seis temporadas, dois filmes e a série Max Original AND JUST LIKE THAT.., que estreia a sua segunda temporada em 22 de junho, na HBO Max, esta história deixou um legado de momentos inesquecíveis para os fãs.

Para comemorar o dia 6 de junho de 1998, data em que 'SEX AND THE CITY' foi ao ar pela primeira vez, a HBO Max reuniu uma lista dos 25 momentos emblemáticos que nos fizeram rir, chorar e refletir.



Ao longo dos anos, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Charlotte Nixon, respectivamente, nos cativaram com as suas aventuras em Nova Iorque, explorando amizade, amor, moda e independência.



Em nossa viagem por 'SEX AND THE CITY', nos deparamos com a famosa frase de Carrie, "O que há de errado com os homens?", que captou a frustração e a dúvida que ela sente em sua vida amorosa.

Recordamos também o primeiro encontro de Carrie com o misterioso e sedutor Mr. Big em um bar de Nova Iorque, momento que marcou o início de uma relação tumultuosa e apaixonada que se desenvolveria ao longo da série.

A série também nos apresentou Samantha Jones, a amiga corajosa e sexualmente livre que desafiou os estereótipos da época e se tornou um símbolo do poder feminino.

Seu corajoso confronto e vitória contra um câncer de mama tornou-se um marco na série e nos reforça a importância da resiliência e da auto-estima.

Não podemos esquecer a incomparável Charlotte York, cuja busca pelo amor e pela maternidade cativou a todos.

Desde o roubo do nome do bebê até a adoção de Lily, o percurso de Charlotte foi repleto de reviravoltas emocionais que refletem as lutas e os triunfos de muitas mulheres da vida real.



Miranda Hobbes, a advogada pragmática e cínica do grupo, nos ensinou o valor da verdadeira amizade e o poder da independência.

A sua história de se tornar mãe solteira e enfrentar os desafios da maternidade nos mostrou que as mulheres podem alcançar tudo aquilo que se propõem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

Logo abaixo estão os momentos mais emblemáticos de suas histórias, e, para comemorar o marco especial de SEX AND THE CITY, a HBO Max disponibiliza uma seção para que os novos e antigos fãs possam desfrutar de uma coleção personalizada com todas as temporadas, os dois filmes, bem como a primeira temporada e os próximos episódios de AND JUST LIKE THAT..., para se preparar para esta celebração:

1.Carrie e suas amigas desfrutando de seu drink preferido Cosmopolitan - em vários episódios ao longo da série;

2.Carrie Bradshaw escrevendo sua coluna em seu apartamento em Nova Iorque - Episódio Piloto;



3.A famosa frase "Qual o problema dos homens". - T1 Ep 2: "Modelos e Mortais".

4.A primeira vez que Carrie conhece o Sr. Big no bar -T1 Ep 1: "Piloto”

5.Samantha Jones enfrentando e superando o câncer de mama - T6 Ep 14: "Câncer";

6.A cena em que Carrie compra os seus Manolo Blahnik's - T1 Ep 9: "A Lebre e a Tartaruga";

7.O roubo do nome do bebê de Charlotte - T1 EP 10: "Chá de Bebê";

8.Magda encontra o vibrador de Miranda e o troca pela Virgem Maria - T3 Ep 3: "Ataque a Mulher de Um Metro e Oitenta";

9.A despedida de solteiro de Charlotte nos Hamptons - T4 Ep 2: "Meu verdadeiro eu";

10.Samantha ganha uma Birkin - T4 Ep 11: “Poderia Fazer, Deveria Fazer”

11.O casamento de Carrie com Mr. Big - T4 Ep 18: "Eu Adoro Nova York"

12.Miranda Hobbes tem o seu filho e enfrenta a maternidade - T4 Ep 17: "Uma Ideia Vogue";

13.Samantha posta panfletos furiosos sobre as traições de Richard em todas as partes de Manhattan - T5 Ep 1 - "Sem Final Feliz";

14.A luta de bar entre Carrie e Berger, depois de ele ter acabado com ela por causa de uma nota adesiva - T6 Ep 8: “Teste de Confiança”

15.Charlotte adota a sua filha, Lily - T6 Ep 14: “Câncer";

16.Samantha lidando com a menopausa e os seus efeitos na libido - T6 Ep 17: "A Guerra Fria";

17.O famoso episódio em que Carrie leva as suas amigas a um jantar na "Mesa das Senhoras" - T6 Ep 18: "Splat!"

18.O desfile de moda de Carrie em Paris - T6 Ep 19: "Uma Americana em Paris, Parte Um".

19.O casamento de Miranda e Steve no tribunal - T6 Ep 20: "Uma Americana em Paris, Parte Dois";

20.A separação de Carrie e Mr. Big na escadaria do hotel - T6 Ep 20: ""Uma Americana em Paris, Parte Dois";

21.O episódio final com as amigas despedindo-se de Nova Iorque na ponte do Brooklyn - T6 Ep 20: "Uma Americana em Paris, Parte Dois";

22.A relação de Carrie com Aleksandr Petrovsky em Paris -T6 Ep 20: "Uma Americana em Paris, Parte Dois";

23.O Armário de Carrie: Pegar ou Jogar - Sex and the City - O Filme

24.Samantha leva as amigas à Abu Dhabi no segundo filme de Sex and The City - Sex and the City 2

25.O reencontro de Carrie com Aidan em Abu Dhabi - Sex and The City 2