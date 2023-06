Cinema B+: Silo: Série sustenta órfãos de Sci-fi

"10 ANOS"

De hoje a sábado, mais importante destino de ecoturismo de MS será palco de nove atrações que prometem celebrar diálogo cultural entre dois lados da fronteira na releitura dos mais consagrados entre estilos musicais

Band'Elaschica, El Trio, Toti Morel, Big Gilson, Rula y Los de La Esquina e o baixista José Antônio Boldrini são algumas das atrações que transformam Bonito em santuário do jazz e do blues durante o feriadão Foto: Divulgação

Neste ano, completa uma década que o Bonito Blues & Jazz Festival transforma, uma vez por ano, o destacado santuário ecoturístico, a 270 km de Campo Grande, também na capital brasileira de dois dos estilos mais importantes da seminal música dos EUA.

“Não é qualquer coisa você realizar por dez anos um festival aqui que não é de música bastante conhecida ou popular, mas tem admiradores. A gente sabia disso”.

Quem fala é o produtor cultural Afonso Rodrigues, idealizador e nome à frente da organização de todas as edições do festival, que de hoje a sábado faz desfilar, no Selina Hotel, nove atrações de Mato Grosso Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Paraguai e Argentina.

O line-up de amanhã será completamente dedicado aos paraguaios, com destaque para o baterista Totil Morel, de 70 anos, nome fundamental para o rock e a música instrumental do País.

Há cinco décadas na estrada, Morel vai se apresentar, em ritmo de celebração familiar, ao lado de suas duas filhas.

A presença do veterano, nascido fortuitamente em Buenos Aires, assim como de todos os outros hermanos no elenco do evento deste ano, parece consolidar um movimento de aproximação que vem sendo ensaiado já há algum tempo.

“A gente vem percebendo nos últimos três anos que está mais próximo da Argentina e do Paraguai do que de São Paulo e do Rio. E as influências que Mato Grosso do Sul culturalmente sofre desses países são muito grandes. Aqui, é muito comum a polca, o chamamé correntino, da Argentina, mas muito difundido no Paraguai também e aqui em Mato Grosso do Sul, e a guarânia”, afirma Rodrigues.

“Isso tem uma influência muito grande na música sul-mato-grossense. E aí, a gente tem trazido algumas bandas de lá”, diz o produtor, que, entre os nomes, cita o de Willy Succhar, “um grande incentivador da moderna música paraguaia, com o seu selo Kamikase Records. Já gravou, inclusive, músicos sul-mato-grossenses lá com ele. A gente deu uma incrementada grande nisso aí e, neste ano, resolvemos dar um up ainda maior”, completa.

Ainda do Paraguai, a Band’Elaschica, liderada pela baixista Paula Rodriguez, traz 10 mulheres instrumentistas em um trabalho que mistura “o jazz e o popular” desde 2017, e a banda VPL Blues.

Da Argentina, quem faz honras, de um blues bem tradicional, é o guitarrista Rula Cancino, com sua banda Y Los de la esquina.

Se a presença de quem vem do outro lado da fronteira provoca tanto orgulho, os instrumentistas nacionais e locais não deixam de, com perdão do trocadilho, fazer bonito. Por exemplo, quem encerra a maratona, no domingo, é o bluesman Big Gilson.

Com 35 anos de uma carreira não menos que extraordinária, o guitarrista carioca ouviu o seguinte de B. B. King – sim, ele mesmo, você não está lendo errado –: “Quando eu vejo um jovem tocando blues tão bem assim e tão longe da América, sinto que minha missão nesta vida está cumprida”.

De São Paulo, o virtuose Walter Pinheiro traça de tudo, do ijexá ao funk, passando pelo samba jazz, no saxofone e na flauta. E do Paraná, José Antônio Boldrini, à frente de seu quarteto, apresenta, com o seu baixo acústico, a forte e inventiva ligação que mantém com o jazz – o “denominador comum” da música, em suas próprias palavras – desde que integrou o Sigma Jazz Group, nos anos 1980.

A prata da casa de MS está representada no show de abertura, com o El Trio, que nos últimos cinco anos marcou a cena de Campo Grande com temporadas de fôlego e uma assinatura criativa das mais vigorosas para standards e temas autorais, e o projeto Mato Grosso do Blues, capitaneado pelo guitarrista Luis Ávila. Leia detalhes abaixo e confira, no box, a programação completa.

Realizado por Instituto Internacional Visão de Vida, La Paloma Eventos e Bolt Produções, o 10° Bonito Blues & Jazz Festival conta com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS).

Serviço

10° Bonito Blues & Jazz Festival

Hoje

EL Trio (MS)

Walter Pinheiro Quarteto (SP)

Boldrini Quarteto (PR)

Amanhã

Band’Elaschica (Paraguai)

VPL Blues (Paraguai)

Toti Morel y Família (Paraguai)

Sábado

Rula y Los de La Esquina (Argentina)

Luis Ávila & Friends (MS)

Big Gilson (RJ)

Local: Selina Hotel. Rua Santana do Paraíso, nº 554, Bonito. A partir das 21h. Ingressos pelo Sympla, R$ 40 (uma noite) ou R$ 100 (três noites) por pessoa.

Escreva a legenda aqui

Assine o Correio do Estado