Cinema B+: Stick Um Silencioso Golpe de Redenção

AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá festa da padroeira, shows, lançamento de livro e palestras sobre tecnologia, em Campo Grande

O fim de semana será repleto de atividades culturais, em Campo Grande. Entre os destaques está o início da festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Capital.

A festa ocorre entre hoje e o dia 29. O fim de semana ainda terá outros eventos, como shows musicais, teatro e lançamento de livro.

Quanto à festa religiosa, o evento que homenageia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem como tema “Maria, ajudai-nos a ser um testemunho da reconciliação e da esperança”, refletindo a mensagem de união e fé que a Igreja Católica busca transmitir aos devotos.

Em 2017, por meio de lei estadual, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi declarada padroeira civil do Estado, sendo também padroeira de cinco municípios sul-mato-grossenses: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas. O reconhecimento eclesiástico ocorreu em 2022, quando o papa Francisco oficializou o título perante a Igreja Católica.

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que sedia a festa, tem uma história profundamente ligada à devoção mariana, em Mato Grosso do Sul. Fundado em 1939, pelo então bispo de Corumbá dom Vicente Priante, o santuário ficou sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

A tradição das novenas começou a atrair tantos fiéis que, em 1999, o então arcebispo de Campo Grande dom Vitório Pavanello elevou a igreja à categoria de santuário. Atualmente, o local é reconhecido como o santuário que mais realiza novenas em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em todo o mundo, com impressionantes 18 novenas consecutivas, todas as quartas-feiras, das 6h às 23h, reunindo cerca de 25 mil devotos ao longo do dia.

As atividades começam hoje, com a oração das vésperas, às 18h15min, seguida de missa solene, celebrada por dom João Batista de Oliveira, bispo de Corumbá. Como atrações, haverá shows de Ricardo Siqueira e Zé Carlinho e do grupo Baile Bom.

Amanhã, a programação é a mesma, com a diferença de que a missa será celebrada por dom Otair Nicoletti, bispo de Coxim. Régis Azevedo, Banda GE e Sander Ferrari serão as atrações musicais do dia.

Já no domingo, as atividades ocorrem durante todo o dia, começando às 6h15min, com a oração das laudes, às 8h, inicia a procissão ciclística e, às 17h, acontece a procissão motociclística. As missas ocorrem às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h.

O ponto alto das celebrações acontecerá no dia 27, data dedicada à padroeira. A programação do dia começa ainda de madrugada, com oração das laudes, às 5h15min, seguida de missas, às 6h, 9h, 12h e 15h. Às 18h, acontece a oração das vésperas, seguida, às 18h30min, da procissão solene, que carregará a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas ruas próximas ao santuário, culminando com a missa celebrada por dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande.

Além das atividades religiosas, a festa oferece uma completa estrutura social, com a tradicional quermesse, que funcionará todos os dias, das 18h às 22h30min, nas ruas Amando de Oliveira e Camapuã, que serão interditadas para o evento. A quermesse contará com diversas barracas de alimentação, oferecendo comidas típicas e tradicionais, além de espaços para jogos e brincadeiras, que garantem a diversão de crianças e adultos.

A festa se encerra no dia 29, com uma programação especial, que inclui a tradicional carreata, às 8h, seguida de missa, às 10h. Às 16h, será celebrada missa para as Forças Armadas e Segurança Pública. O encerramento oficial acontece às 18h, com missa de ação de graças e peregrinação da Polícia Militar.

Santuário do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, promoverá festa a partir desta sexta - Foto: Divulgação

Shows

Hoje, a partir das 20h, o Mirante Pub recebe a Festa Disco Anos 80 & 90, com os DJs Simmu e JB comandando uma viagem musical pelas décadas de 1980 e 1990, além da apresentação ao vivo de Paulinho Manassés. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15, pelo Sympla, e por R$ 20, na portaria.

Amanhã, a partir das 19h, a Cervejaria Canalhas promove o evento On the Road: Back to the Classics, dedicado aos clássicos do rock como AC/DC, Led Zeppelin, KISS, Deep Purple, Black Sabbath e Scorpions. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20, pelo Sympla.

Livro

Neste sábado, acontece o lançamento do livro “João Dançarino e Outros Contos”, do professor Idroaldo Mariano de Paula, na cafeteria Doce Lembrança, às 16h, marcando a realização de um sonho do autor que, aos 69 anos, publica sua primeira obra literária.

Idroaldo Mariano de Paula realiza sonho de publicar livro aos 69 anos - Foto: Divulgação

A obra é composta por 12 contos de diversos temas. O que dá nome ao livro, “João Dançarino”, fala de um homem que tinha o grande sonho de aprender a dançar. Ele faz várias tentativas, sem sucesso, mas, com muita persistência e luta, torna-se um exímio dançarino. Há um paralelo com a história do próprio autor, que, após muitos anos escrevendo, realiza agora o sonho de ver seu primeiro livro publicado.

Palestra

Hoje, a partir das 18h, o Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec CG) vai realizar a Rodada de IA para Negócios. O evento terá como temas centrais o cooperativismo e o uso das novas tecnologias como catalisadoras do crescimento e eficiência de negócios. A programação é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição.

O circuito de palestras e rodas de conversa será conduzido por especialistas da Sicredi Campo Grande e do Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de Mato Grosso do Sul (IPIIA-MS).

As aplicações práticas da inteligência artificial nos empreendimentos de todos os portes, além dos seus conceitos fundamentais das novas tecnologias, serão apresentados como aliados estratégicos do mundo dos negócios. O público também terá acesso a casos reais, que evidenciam a eficácia das tecnologias na resolução dos desafios comuns enfrentados durante a jornada empreendedora.

Assine o Correio do Estado