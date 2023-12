Shmuel Lemle - escritor brasileiro



É a atitude que faz a diferença.

O Criador escuta nossas ações

mais alto que nossas palavras”.

FELPUDA

Nos bastidores políticos, há quem afirme que a próxima campanha política não deverá ser diferente das outras, quando aparecem “dados extras” da vida pessoal de quem está na disputa. O detalhe é que, em 2024, o jogo deverá ser muito mais bruto, conforme os comentários, pois seriam incluídos até os malfeitos de familiares e apaniguados. Se assim for, corre o risco de se transformar em uma “campanha do lamaçal”. Afe!

Sim, mas...

A batida do martelo foi bem forte por parte do ex-governador Reinaldo Azambuja sobre a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira. Mas alguns integrantes do ninho dizem que esse quadro corre o risco de mudar.

Pode mudar

A mudança ocorreria caso o “ungido” não apresente bom desempenho daqui para frente. Isto porque o PSDB não cogita ser derrotado em Campo Grande. Caso tenha de mudar, há quem afirme que o substituto estaria escolhido: seria o próprio Reinaldo Azambuja. Sei não...



Um crustáceo microscópico do grupo dos Copepoda foi batizado com o nome de Ceratocolax tavaresi em homenagem a um dos seus descobridores, o pesquisador Luiz Eduardo Roland Tavares (foto), da UFMS. A espécie vive em relação de parasitismo com peixes marítimos e se diferencia por características no formato do corpo, nos apêndices locomotores e nas antenas, o que a distingue de todas as espécies de Ceratocolax ssp. já conhecidas no mundo. A descoberta teve participação de Taíssa Casanova, Fabiano Paschoal e José Luis Luque, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

De saída

O vice-governador Barbosinha estaria com o tapete vermelho estendido para ingressar no Republicanos. Ele deverá deixar o PP, pois não pretende apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Alan Guedes, do mesmo partido, com quem se confrontou em 2020, quando estava no hoje extinto DEM, e foi derrotado.

Sem vontade

O desânimo teria tomado conta do PL com relação ao embate eleitoral como cabeça de chapa na majoritária.

Em outros tempos, a vaga era disputada “a tapa” pelos pretensos candidatos à Prefeitura de Campo Grande,

e o que se nota agora é o recuo de nomes que poderiam enfrentar a dura peleja. Hoje, no partido, por falta de nome com potencial de votos, já se admite até uma aliança com o PP.

Animação

Situação diferente estaria se verificando em Dourados, pois o PL trabalha para caminhar com o prefeito Alan Guedes, do PP, que tentará a reeleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá dar seu parecer sobre a possível aliança, e um dos defensores para que tudo dê certo é o deputado federal Rodolfo Nogueira, conhecido como Gordinho do Bolsonaro. Além disso, a candidatura deverá ter o apoio do agronegócio,

que é forte no município. Por enquanto, o assunto está somente no campo da teoria.

Aniversariantes

Loridani Martins Gonçalves,

Dr. Gabriel Morilhas Corrêa da Costa,

Arusa Dayana Salgado e Santos Cabral,

Cleir Ávila Ferreira Júnior,

Maria Helena Rozin Barbosa,

Tânia Conceição Battaglin Brum Berti,

Luciana Anunciação,

Carlos Issa,

Carlos Augusto Melke Filho,

Inês Conceição da Silva,

Jane Terezinha Lino,

Nayara Regina dos Anjos,

Ana Cristina Camargo de Castro,

Paulo Claudiano Freire Netto,

Floriza Cardoso,

Rafaella dos Santos Pereira Interlando,

Geraldo de Souza,

Neiva Conceição Faria Campos D’Oliveira,

Lívia Machado Maksoud,

Divoncir Schreiner Maran Júnior,

aniella Barroso Netto,

Zeleida Aparecida Siqueira Moura,

Gladiston Reisktins de Amorim,

Abdalla Yacoub Maachar Neto,

Cristina Conceição Oliveira Mota,

Anali Neves Costa,

Daniela Rocha Rodrigues Peruca,

Eriko Silva Santos,

Fábio Hilário Martinez de Oliveira,

Gabriela Alves de Deus,

Jean Junior Nunes,

Magda da Conceição Ormay Molas Pianezzola,

Dr. Diomedes Borges do Amaral,

João Luiz Rosa Marques,

Marco Andre Honda Flores,

Adelaide Teresinha Seider,

Neudir Simão Ferabolli,

Vânia Barreto de Queiroz,

Luiz Valentim da Silva,

Valcilio Carlos Jonasson,

Riad Emilio Saddi,

Vera Lúcia Verde Selva,

Dr. Washington Cassio Justino Pedroso,

Carlos Vicente de Almeida,

Suzana Tomie Fukuhara,

Conceição Quintana,

Marco Antonio Rodrigues,

Mayra Ribeiro Gomes,

Ramão Sobral,

Maria Cacilda Brandão,

Andréia de Souza Ferreira,

Paulo Márcio Machado Metello,

Sebastião Moreira Ferro,

Gisela Nantes D’Avila,

Aldonso Vicente da Silva,

Maria Campos Pacheco,

Nilma Coutinho,

José Carlos de Andrade,

Mariângela Gaspar,

Dr. Alexandre Alexiades,

Teamajormar Glauco Bezerra

de Almeida,

Rafael Ibanês de Moraes Neto,

Gilma Gonzales Chaves,

João Lino Rodrigues,

Roberto César Catelan,

João Freire de Oliveira,

Anilton da Costa Duarte,

Edison Gutierres,

Jaime Douglas Belintani,

Pedro Yonehara,

Tânia Maria de Lima,

Adão Luiz Pereira,

Pedro Paulo Cardoso,

Roberto Schifer Bernardi,

Ambrozina Oliveira Dutra,

Cícero da Silva,

José João Pires Oliveira,

José Ferreira dos Anjos Neto,

Maria do Nascimento,

Jeferson Barbosa Marques,

Narduche Pavão,

Edson Nogueira,

Hilda Panhoti Ribeiro,

Viviane Vignolli Nascimento,

Regiane de Queiroz Santos Delmondes,

Luciano Ribeiro de Souza,

Oscar Ramos Louveira,

Carlos Alberto Salgueiro da Cunha Rosa,

Luiz dos Santos Souza,

Alencar Lemos Passos,

Rui Aparecido da Silva Martins,

Wania Conceição de Oliveira Fernandes,

Renato Carlos Vieira Mangelli,

Pedro Farias de Oliveira,

Amariles Diniz Ramires,

Joceli Pires,

Pedro Luiz Sanches Junior,

Adriana dos Santos Piornedo,

Paola Lincetti Ferreira,

Antonio Paulo Nunes de Abreu,

Evaldo Luiz Pereira da Rosa.



Colaborou Tatyane Gameiro



Assine o Correio do Estado