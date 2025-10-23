Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Temporada do Terror

Cinema comemora Halloween com ingressos a R$ 13 em Campo Grande

Temporada do Terror, que inicia nesta sexta-feira (23), tem filmes clássicos do terror e alguns lançamentos; confira

Laura Brasil

23/10/2025 - 13h00
Amantes de filmes clássicos poderão curtir o Halloween em grande estilo com a “Temporada do Terror”, que irá prestigiar películas que marcaram gerações. A novidade deste ano são alguns lançamentos na grade de programação.


“Doces ou travessuras” inicia nesta sexta-feira (23) e vai até o dia 15 de novembro, com 11 filmes em cartaz e ingressos no valor promocional de R$ 13 no Cinemark, no Shopping Campo Grande.


Amantes do cinema poderão se deleitar com o clássico de Francis Ford Coppola, com a exibição de “Drácula de Bram Stoker”, o vampiro interpretado por Gary Oldman, em uma trama de sedução envolvente com Mina Harker, vivida por Winona Ryder.


Os fãs de animações poderão se encantar com “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton, 20 anos após o lançamento. A bilheteria mundial do filme foi de aproximadamente US$ 117,3 milhões, com um orçamento estimado em US$ 40 milhões.


O Bebê de Rosemary”, baseado no livro de Ira Levin e dirigido por Roman Polanski, é considerado um dos maiores clássicos do terror psicológico pela crítica.


Confira abaixo a programação especial da Temporada do Terror 2025 na Cinemark do Shopping Campo Grande:

 

  • 23/10 (quinta-feira) – O Telefone Preto 2 (2025)
  • 24/10 (sexta-feira) – Sexta-Feira 13 (1980)
  • 25/10 (sábado) – O Bebê de Rosemary (1968); ParaNorman (2012)
  • 26/10 (domingo) – Psicose (1960); Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (2023)
  • 27/10 (segunda-feira) – O Exorcista (1973)
  • 28/10 (terça-feira) – IT: A Coisa (2017)
  • 29/10 (quarta-feira) – Drácula de Bram Stoker (1992)
  • 30/10 (quinta-feira) a 05/11 (quarta-feira) – Tubarão (1975); A Noiva Cadáver (2005); A Própria Carne (2025)

Os demais lançamentos e a programação completa podem ser conferidos em www.cinemark.com.br.

Correio B

ASL participa de congresso nacional pela popularização da literatura

Evento em João Pessoa reunirá 25 das 27 Academias Estaduais do país para discutir incentivo à leitura, projetos colaborativos e abertura ao público

22/10/2025 17h00

Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e à direita o secretário Ernani Buchmann

Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e à direita o secretário Ernani Buchmann Divulgação/Fala BR!

Em um esforço para "abrir as portas" e popularizar a literatura e a cultura, 25 das 27 Academias Estaduais de Letras do Brasil se reunirão no Congresso Brasileiro de 2025, entre os dias 23 e 26 de outubro, na capital paraibana.

O evento, que representa a grande maioria dos estados e do Distrito Federal, tem como objetivo fortalecer a união nacional em prol do incentivo à leitura e consolidar o Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!).

Segundo o presidente do Fale BR!, Henrique de Medeiros, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, há uma necessidade crescente de as instituições integrarem o intelectual ao popular.

"A literatura precisa de marketing para se tornar cada vez mais formadora de leitores e do pensamento crítico, permitindo que a população tenha propriedade no poder de falar", afirma Medeiros, que destaca a importância de oferecer acesso gratuito a ações literárias e culturais.

O vice-presidente do Fórum, Antonio Penteado Mendonça, da Academia Paulista de Letras, ressalta a representatividade do encontro.

"É uma base fantástica de incentivo e capilaridade cultural, permitindo a realização de projetos cada vez mais relevantes para a educação e a literatura em âmbito nacional", pontua Mendonça.

A programação do congresso inclui debates, painéis, palestras, exposições e lançamentos de livros, que ocorrerão no Centro Cultural São Francisco, na Academia Paraibana de Letras e no Centro Histórico de João Pessoa.

Entre os temas a serem discutidos durante o congresso estão: a troca de e-books entre as Academias, para disponibilizar gratuitamente obras de todo o país em seus sites; o compromisso das entidades com o combate a qualquer tipo de discriminação; o estímulo, nas redes de ensino, à leitura de autores e obras produzidas nos estados; e a realização de concursos nacionais de literatura.

Ao final do evento, será elaborada a "Carta da Paraíba", documento que oficializará as diretrizes e propostas discutidas durante os quatro dias de congresso.

Literatura

ASL realiza amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso de Contos Ulysses Serra

Do tédio do cotidiano ao intimismo insólito, confira trechos inéditos dos textos que serão celebrados na noite de amanhã, na cerimônia de premiação que será realizada na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

22/10/2025 09h30

Textos ganhadores do Concurso de Contos Ulysses Serra serão celebrados na noite de amanhã, na ASL

Textos ganhadores do Concurso de Contos Ulysses Serra serão celebrados na noite de amanhã, na ASL Foto: Divulgação / ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza amanhã a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso de Contos Ulysses Serra, iniciativa que visa fomentar a produção literária no Estado.

Lançado em agosto, o certame atraiu participantes de vários municípios de Mato Grosso do Sul, revelando narrativas marcantes que serão celebradas em uma noite especial de leitura e reconhecimento. O concurso tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

VENCEDORES

Os vencedores desta edição são: em primeiro lugar, “Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha; em segundo lugar: “A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos; e, em terceiro lugar, “Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves.

Karl Frederik é graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com pós-graduação em Português Jurídico pela Faculdade Unyleya.

Foi tutor na modalidade EAD do curso de Letras da UFMS e é revisor de textos no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde também foi professor do curso de Redação Oficial. Participa das coletâneas “Amores de Outono”, da Arkanus Editorial, com o conto “Grato”, e “O Dicionário do Profundo”, da Ao Vento Editorial, com os verbetes “Ressentimento” e “Sombra”.

Thaís Gomes (Thaís Lyn) tem 33 anos, é professora e escritora nas horas vagas. Sua escrita amadora revela o gosto pelo terror e os thrillers, que têm sido seu terreno favorito, em que explora as complexidades da mente humana e seus medos mais profundos.

“Entre corrigir provas e páginas de mistério, sigo firme na construção de narrativas que provocam, envolvem e desafiam seus leitores”, diz a escritora.

André Alvez é formado em comunicação, publicidade e propaganda (Unisa-SP) e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UCDB. Romancista (“No Pantanal Não Existe Pinguim”, “O Santo de Cicatriz” e “A Bruxa da Sapolândia”), cronista (“Crônicas da Cidade” e “Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento”) e contista (“O Olho Esquerdo”).

Também é diretor do curta “Che Tiempo Guare” e roteirista da minissérie “A Bruxa da Sapolândia”. Palestrante, atua na publicidade e na produção de eventos artísticos diversos.

Esses autores vão receber prêmios em dinheiro de R$ 3.000 (1º lugar), R$ 2.000 (2° lugar) e R$ 1.000 (3° lugar). Eles receberão também certificados de participação no concursos, assim como os autores classificados do 4º até o 10º lugar.

Durante a cerimônia, os três contos premiados serão lidos por membros da ASL, oferecendo ao público uma amostra da diversidade e da profundidade das obras selecionadas. Trechos dos textos já revelam o tom intimista e poético que permeia os trabalhos (confira nesta página).

ACESSO

A seleção dos contos foi feita por uma comissão formada por escritores da ASL, que avaliaram critérios como originalidade, estilo e domínio da linguagem. Segundo o presidente da entidade, Henrique de Medeiros, o concurso reafirma o compromisso da Academia com a valorização da literatura regional.

“Queremos ampliar o acesso à literatura e dar visibilidade aos talentos locais. É uma forma de fortalecer autores experientes e revelar novas vozes”, afirma Medeiros.

As inscrições – do dia 1° ao dia 16 de setembro – foram estaduais e gratuitas, com ampla divulgação, e permitiram o uso de pseudônimos, garantindo imparcialidade na escolha dos textos. Cada participante pôde enviar um único conto, sendo obrigatório residir no Estado e ter ao menos 18 anos de idade.

A seleção dos contos foi feita por uma comissão composta por membros da ASL: escritores que ocupam cadeiras imortalizadas na entidade. Serão entregues certificados de participação aos autores dos seguintes contos: quarto lugar, “23 de Junho”, de João Gabriel de Assis Benitez (Corumbá); quinto lugar, “Fragmento”, de Vinícius Ferraz Martins (Campo Grande); sexto lugar, “O Avô”, de Marcos Vinícius Teixeira (Campo Grande); sétimo lugar, “Chupim”, de Pedro Isaac Vanderlei de Souza (Campo Grande); oitavo lugar, “As Moscas”, de Hélder Rafael Rescigno Nunes Dias (Campo Grande); nono lugar, “O Argentino”, de Victor Hugo Xavier Flandoli (Campo Grande); e 10º lugar, “A Comitiva Perdida”, de Roberto Marques Pereira (Campo Grande).

O concurso homenageia o acadêmico Ulysses Serra (1906-1972), corumbaense e fundador da ASL, cuja trajetória inspira a missão do certame: reconhecer quem já contribui com as letras sul-mato-grossenses e descobrir novas expressões literárias.

Trechos dos contos vencedores

“Bom-diou aqueles que transitaram à sua frente. Registrou sua chegada. Foi à sua própria sala, que não era tão própria. Desempenhou sua função. Numerosas, porém tediosas, as funções. Pula-se ao almoço, no qual almoçou, e pula-se ao retorno ao expediente, no qual retornou, e daí ao não tão prazeroso fim, posto só haver metade do ânimo para festejá-lo. Registra sua saída. Dirige-se ao carro”.

(“Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha)

“A garotinha usando uma camisola azul estampada com margaridas correu até a porta na pontinha dos pés gorduchos para abri-la. O pai, embora bastante machucado, trouxera uma sacola com os poucos mantimentos que encontrara. Faminta, Sarah avançou nas sacolas comendo tudo que suas mãozinhas podiam alcançar”.

(“A Farpa entre os Dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos)

“Logo depois de tomar banho, fumava um cigarro escondido e comia o que havia restado do almoço. Depois espichava o corpo no colchão estirado ao solo, dormia um sono ligeiro e pesado. Muitas vezes falava dormindo e eu ajuntava suas mãos às minhas, alisando os calos dos seus dedos até o sono acalmar”.

(“Cabeça Molhada”, de André Luiz Pereira Alves)

>> SERVIÇOS

Concurso de Contos Ulysses Serra

Noite de Premiação e Leitura;
Amanhã, às 19h30min;
No Auditório da ASL;
Na Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco;
Entrada gratuita;
Traje esporte.

