Agenda cultural

Fim de semana de show da Pitty e apresentação de dança do Ginga tem ainda maratona de corais e aulão de ioga no Parque das Nações, além de Feira do Teatro e lançamento de curtas no Teatro do Mundo; "Aquaman 2" é o destaque nos cinemas

“Não é para ser o que ele era em 2003, é para ser o que ele é agora, o que essas músicas representam hoje, com elementos novos, usando as tecnologias disponíveis, interpretando o disco hoje”, afirma Pitty sobre a turnê “ACNXX”, que passa por Campo Grande neste sábado. O show em tributo aos 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo” será no Bosque Expo (Shopping Bosque dos Ipês), com abertura dos portões às 20h e esquenta com a banda Red, de Campo Grande.

Pitty também assina a direção do show, e com ela, no palco, estarão Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria). Ainda há ingressos para dois setores, com meia-entrada social para qualquer pessoa mediante entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do show. No setor Pista – Teto de Vidro, custa R$ 180 a inteira por pessoa (mais 5% de taxa de conveniência pela web); no Setor Vip – Equalize, R$ 260 sob as mesmas condições.

Vendas pelo site: bit.ly/ImpGeralPitty ou, sem taxa de conveniência, na Augusta Life Store (Rua 15 de Novembro, nº 214) e na Terror Rock Shop, na Feira Central, Box 157. Mais informações: (67) 99255-5382, das 9h às 19h.

GINGA

Com mais de 70 dançarinos escalados, entre seu próprio elenco de profissionais e convidados, além de estudantes de vários níveis, o Ginga Espaço de Dança apresenta hoje, às 20h, no Teatro Dom Bosco, “Inspire-se! Dance”, nome dado à sua apresentação de fim de ano em 2023. Os ingressos, a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), podem ser adquiridos na secretaria do espaço de dança, que fica na Rua Brigadeiro Tobias, nº 956, Taquarussu.

A montagem tem como ponto de partida, entre outras inspirações, uma série de videoclipes. “O Ginga há mais de 30 anos atua como um ponto cultural fundamental da nossa cultura. Ali muitos artistas se formaram sob os estímulos de Chico Neller, que é um dos grandes nomes da nossa dança sul-mato-grossense. A dança é uma ferramenta de transformação humana, mas que somente atinge sua potencialidade quando ensinada de forma emancipatória”, diz a bailarina Maria Fernanda Figueiró.

“Essa é a característica central do espaço, que transforma vidas e forma artistas-sujeitos atuantes socialmente, aptos a encontrar na arte um espaço de mudança e de subjetivação. O espaço é como uma casa que abraça todos que simplesmente desejam se expressar pela dança, e isso faz dele um ambiente de troca e de aprendizado constante, não somente nas salas de ensaio”, afirma a performer, que vai participar com o solo “Flores Horizontais”.

CANTO CORAL

Nada melhor do que a temporada natalina para quem gosta do canto coral. Hoje e amanhã, por exemplo, tem bastante opções para ver e ouvir. Nesta sexta-feira, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), será realizado o 15º Encontro de Corais Natalinos, sob a coordenação do acadêmico Américo Calheiros. Serão seis grupos da Capital que se dedicam ao gênero se apresentando a partir das 19h.

Com entrada franca, o público poderá conferir os seguintes corais (com o nome de seus respectivos regentes entre parênteses: CanteMus (Ana Lucia Gaborim), Coral Senhora de Fátima (Simone Vieira Carvalho Gomes), Coral Espírita Scheilla (Fábio Bernobic), Coral Fronteiras Abertas (Orion Cruz), Coral Canto Livre (Luiz Quirino)e Coral Em Canto (Orion Cruz). Endereço da ASL: Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

Ao lado de Marcelo Fernandes, Ana Lucia Gaborim também será a regente do Projeto Catedral Erudita, que inicia hoje, às 19h30min, na Igreja São José, uma série de quatro apresentações da Camerata Madeiras Dedilhadas com o Coro Infantojuvenil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A Quarta Igreja Batista de Campo Grande (21/12, 19h30min), a Igreja Cristo Luz (22/12, 19h30min) e a Igreja Batista em Villas Boas (24/12, 10h) vão abrigar as próximas apresentações do projeto.

Também vai ter coral no Teatro do Mundo neste sábado, quando será realizada, no espaço cultural, mais uma Feira do Teatro. Além do Coral do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), vão se apresentar no evento: Marta Cel com Tom Alves, Begèt De Lucena com Julio Queiroz e a banda Oh-Phill. A feira é gratuita e começa às 17h. Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro.

CURTAS IPÊ

O Teatro do Mundo é o mesmo local onde hoje, a partir das 20h, estreiam quatro curtas-metragens produzidos na Capital com recursos do Prêmio Ipê, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Os interessados podem reservar seus assentos gratuitamente pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Na sessão, passarão pela tela: “O Adão e a Eva do Pantanal Sul”, de Ara Martins, sobre descobertas arqueológicas envolvendo os primeiros seres humanos a pisarem no Pantanal Sul; “Sem Paralelo”, de Andréa Freire, que resgata o longa-metragem “Paralelos Trágicos”; “Tálamo”, de Flávio Sobreira, com um personagem que labuta com o próprio cérebro ao tentar dormir; e “Delongas”, de Tania Sozza, que mostra uma mulher enfrentando a inércia para levantar do sofá.

“É uma organização meio coletiva desses quatro diretores. É a minha primeira experiência como diretora de um curta-metragem. A gente quer fazer um bate-papo com a plateia sobre esse processo do Prêmio Ipê, o que ele significa, qual é o alcance dele e para onde podem ir esses filmes”, afirma Andréa Freire.

AULÃO DE IOGA

No Parque das Nações Indígenas, a partir das 8h30min de domingo, os projetos Movimento Sadhaka e Yoga Para Todos realizam, em parceria, um aulão gratuito de ioga ao ar livre. “Será um momento especial de conexão com a natureza e com outras pessoas que, assim como você, estão em busca de uma vida mais saudável e consciente”, prometem os organizadores da atividade.

A recomendação é levar um tapete ou canga, garrafinha de água e “seu sorriso radiante”. O aulão será adequado para todos os níveis, crianças inclusive. Acesso pela entrada Guató do parque (Rua Ivan Ferreira). Uma boa oportunidade para curiosos e experimentados.