Cinema, shows, contação de histórias, teatro e muito mais para o fim de semana

Família em uma emboscada que pode custar a extinção da Terra está no enredo do novo filme do diretor M. Night Shyamalan - Divulgação

Você, por acaso, gostou de filmes como “Tempo”, “Vidro”, “A Vila”, “Corpo Fechado” ou “O Sexto Sentido”?

Então provavelmente também vai gostar de “Batem à Porta”, com direção de M. Night Shyamalan, assim como os outros títulos citados.

Em seu novo longa, o diretor norte-americano nascido na Índia usa a sua quase infalível mistura de drama, suspense e terror para apresentar uma família que passa por fortes apuros em plenas férias.

Quando partem para uma cabana, em um lugar isolado, em busca de sossego, uma jovem e seus pais nem imaginam o que terão de enfrentar.

Os três viram reféns de um quarteto do mal, e os pilantras simplesmente deixam nas mãos da família o destino da humanidade e do planeta. Tudo depende de uma escolha bem casca-grossa que os sequestrados serão obrigados a fazer. Do contrário, estarão votando a favor do apocalipse.

Haja sinuca de bico nessa trama, cujo elenco é encabeçado por Dave Bautista (“Guardiões da Galáxia”), Jonathan Groff (“Mindhunter”), Ben Aldridge (“Fleabag”), Nikki Amuka-Bird (“O Alfaiate”), Abby Quinn (“Corações Degringolados”) e Rupert Grint (“Harry Potter e a Câmara Secreta”). Em versões dubladas e (somente no UCI Bosque dos Ipês) legendadas.

GATO MAURICE

No desenho animado “O Grande Mauricinho”, de Terry Pratchett, o enredo é movimento por ratos. Eles estão por todos os lados. Na caixa do pão, a dançar em cima das mesas e a roubar comida, mesmo debaixo do nariz da cozinheira.

“Do que é que toda a cidade precisa?”, indaga a sinopse. De um bom flautista para levar os camundongos para bem longe dali, como no conhecido conto dos Irmãos Grimm que se passa na cidade de Hamelin.

É então que surge Maurice, um gato cheio de lábia, com “o esquema perfeito para fazer dinheiro”. O bichano encontra o seu próprio flautista e uma horda de ratos, que usa para enganar a população e faturar muita grana.

Mais um desenho com aquela vilania animal e final redentor, com muita graça no meio. Hugh Laurie faz a voz do Maurice original, que ganha dublagem de Marcelo Adnet na versão brasileira, a única disponível na Capital.

SCI-FI RUSSA

O destino do planeta volta à baila no enredo de “Gemini – O Planeta Sombrio”. A ficção científica produzida na Rússia conta com direção de Serik Beiseuov e do fotógrafo Vyacheslav Lisnevskiy. Confira a sinopse: depois de esgotar os recursos da Terra, a sobrevivência da humanidade requer uma missão ao espaço sideral, onde algo inimaginável está à espreita.

DARTH VADER

Nada de “Star Wars”, acompanhe. Histórias que retratam encontros inusitados entre coelhos e tartarugas não são novidade, existem desde o século 6 a.C., quando surgiram as Fábulas de Esopo e, mais especificamente, o conto “A Lebre e a Tartaruga”. Essa é a matriz de diversas variações da história.

E foi sob a inspiração da fábula secular, e do desejo de adaptá-la ao seu modo, que Isabel Busse criou “Darth Vader: Um Coelho Diferente”. O livro será lançado amanhã, às 16h, no Brumado Hotel, e apresenta a história de uma amizade entre as duas espécies, passando uma mensagem de respeito às diferenças.

Outra inspiração para o livro, inclusive para o título, foi o coelhinho Darth Vader, que a família de Isabel adotou há três anos.

Esse é o primeiro livro da autora, que trabalha com hotelaria há 25 anos. Antes de encarar a primeira empreitada literária, Isabel nunca tinha se imaginado como escritora – a não ser das poesias que criava na adolescência.

A mensagem que a estreante quer passar, segundo a própria, é de respeito às diferenças e de amizade. “O livro retrata que, apesar das diferenças de espécies, somos todos iguais e temos que ser tratados com carinho. Cada um com suas características, mas com uma amizade que respeita isso”, diz Isabel.

CASTELO E BUGRES

No Sesc Cultura, que funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 21h, e sábado das 9h às 18h, podem ser conferidas a exposição permanente “Os Bugres da Conceição”, com os célebres totens de madeira de Conceição dos Bugres, e a exposição temporária “Cada Dia Depois de Tudo”, com obras de alunos dos cursos de artes visuais do Sesc.

Amanhã, às 15h, haverá a oficina “O Castelo de Argila”, voltada para crianças a partir dos cinco anos acompanhadas de um responsável.

Os ingressos serão distribuídos meia hora antes. Os pequenos vão aprender a construir um castelo de argila seguindo o passo a passo por meio de moldes. É preciso levar 1 kg de argila escolar, uma caixa de sapato e palitos de dente.

PINÓQUIO E NANO

No Shopping Norte Sul Plaza, o Espaço Sesc promove, também no sábado, duas sessões, às 15h e 16h30min, da peça “A Verdadeira História de Pinóquio”, com a trupe de palhaços da Cia Teatro do Mundo. Sinopse: Bolonhesa não tem um boneco de madeira. Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir desse ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

E no domingo, com duas sessões, nos mesmos horários, Nano Elânio conta historinhas para a criançada. Com mais de 25 anos de experiência na arte, ele tem vasta experiência também como musicoterapeuta e compositor.

MÚSICA E ENGAJAMENTO

Atitude, presença de palco, simpatia e muita interação com o público são as marcas de um show da V12. No sábado, a banda sobe ao palco do Sunset Growler Station com a participação do DJ David Leite e com a garantia de surpreender os presentes.

Com músicos experientes e oito anos de estrada, a V12 é referência em atender eventos corporativos, particulares públicos e shows em todo o Estado e é hoje a mais conceituada banda nos referidos segmentos.

Amanhã, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, nº 5.668, a banda fará um show que tem como objetivo engajar a sociedade contra a violência de gênero.

Para os integrantes da V12, alertar a sociedade para combater a violência contra a mulher é algo urgente. As apresentações começam às 20h.

