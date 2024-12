CineMaterna: Moana será exibido nesta terça-feira (10)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em mais uma sessão, o CineMaterna tem programação marcada para esta terça-feira (10), às 14h10 na rede Cinemark do Shopping Campo Grande, desta vez o filme escolhido é a mais nova animação de uma das princesas mais famosas da Disney, "Moana 2".

Essa iniciativa é especialmente projetada para famílias com bebês, com o objetivo de oferecer um ambiente confortável e inclusivo para que mães e pais possam desfrutar de um momento cultural enquanto cuidam de seus pequenos.

No segundo capítulo da franquia, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos, como monstros marítimos, feitiços e deuses do mal. Tudo isso em busca de reconectar sua nação e assegurar a paz dos oceanos.

Vale lembrar que a classificação indicativa é Livre.

Diferenciais

O CineMaterna é uma proposta pensada para oferecer às famílias com bebês uma experiência agradável e inclusiva. A sala de cinema é adaptada com trocadores, fraldas e outros itens essenciais, além de contar com uma temperatura agradável, som reduzido e iluminação suave.

Aos bebês que já sentam e engatinham, as mães não precisam se preocupar, o filme poderá ser assistido do tapete colocado especialmente na primeira fila.

Essas medidas garantem que os bebês possam estar confortáveis e tranquilos durante a sessão, enquanto as mães têm a oportunidade de desfrutar do filme e discutir sobre os desafios e alegrias da maternidade.

Como participar

Basta ir ao cinema no dia e horário da sessão CineMaterna com a pessoa que mais ama no mundo: seu bebê.

Os filmes, em sua maioria, são para o entretenimento dos adultos, mas o ambiente é adaptado para acolher com segurança os bebês.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem participar, mas as famílias devem verificar a classificação indicativa do filme, assegurando uma diversão adequada para todos.

Assine o Correio do Estado.