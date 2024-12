Cinépolis reexibe documentário "One Direction: This Is Us" em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dois meses após a morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, a rede Cinépolis está reexibindo o documentário "One Direction: This Is Us".

O filme, que originalmente estreou em 2013, retorna às telonas em uma série limitada de sessões. As exibições estão programadas para acontecer até o próximo domingo (29).

O documentário

"One Direction: This Is Us" oferece um olhar íntimo sobre a vida e a carreira de Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson.

O filme mostra os bastidores da ascensão meteórica do grupo, desde sua formação no programa The X Factor até se tornarem um fenômeno global.

Fim da Banda

O primeiro sinal claro de ruptura da banda ocorreu em 25 de março de 2015, quando Zayn Malik anunciou sua saída do grupo. Ele alegou que queria "relaxar e ter um tempo de privacidade fora dos holofotes".

Após a saída de Malik, o One Direction continuou como quarteto e lançou seu quinto e último álbum, "Made in A.M.", em novembro de 2015.

Em agosto de 2015, Niall Horan anunciou nas redes sociais que a banda faria uma "pausa merecida" a partir de 2016. Inicialmente, essa pausa foi apresentada como temporária, com duração prevista de 18 meses.

O último show do One Direction aconteceu em 31 de outubro de 2015, em Sheffield, Inglaterra, durante a turnê "On the Road Again".

Embora o hiato tenha sido inicialmente anunciado como temporário, ele se estendeu indefinidamente. Os membros da banda seguiram carreiras solo e nunca mais se apresentaram juntos desde então.

No entanto, mesmo após quase uma década do fim do grupo, alguns fãs ainda tinham esperança de que houvesse um retorno. Essa expectativa caiu por terra em 16 de outubro deste ano, quando Liam Payne morreu após cair da varanda do hotel em que estava hospedado na Argentina.

Serviço

Local : Cinépolis Norte Sul Plaza

: Cinépolis Norte Sul Plaza Endereço : Av. Presidente Ernesto Geisel 2300, Campo Grande, MS

: Av. Presidente Ernesto Geisel 2300, Campo Grande, MS Datas : De 19 a 22 de dezembro de 2024

: De 19 a 22 de dezembro de 2024 Classificação : Livre

: Livre Ingressos: na bilheteria do cinema ou através do site oficial da Cinépolis

