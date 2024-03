Circuito gastronômico é ampliado para mais três cidades de Mato Grosso do Sul

A segunda edição do Circuito Gastronômico, com o tema “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra”, será realizada de 18 a 30 de abril. Além de Campo Grande, nesta edição o evento também será ampliado para Corumbá, Três Lagoas e Bonito.

Com o patrocínio da Companhia de Gás de MS (MSGas), os estabelecimentos (restaurantes, bares, hamburguerias e cafés) podem se inscrever de 10 a 30 de março. A meta é atingir 120 participantes.

O objetivo do circuito é fortalecer a identidade cultural do Estado, colocando em destaque a sua rica culinária regional e suas influências fronteiriças.

“O Circuito Gastronômico é uma porta aberta para novas descobertas, emoções e, claro, deliciosos momentos. Venham saborear a criatividade dos nossos chefs e a autenticidade dos ingredientes regionais", destacou o presidente da MSGas, Rui Pires dos Santos.

“O circuito é uma forma de unir a comunidade através da comida, celebrando a diversidade e a riqueza de nossa gastronomia e mais o reforço de nossa marca”, acrescentou.

Segundo ele, a jornada gastronômica é uma oportunidade para que a população descubra os sabores que definem a cultura local, agora com maior abrangência ao incluir mais três cidades polos, contribuindo também para valorizar os sabores da terra.

O circuito contará com a curadoria de dois chefs renomados, sendo Paulo Machado, embaixador internacional do evento e um dos expoentes da riqueza gastronômica brasileira, e o bonitense Felipe Caran, que atuará como embaixador sul-mato-grossense.

A organização está a cargo de Márcia Monteiro, atuando no segmento como hunter de novos nomes de chefs, produtos e estabelecimentos e criadora de um dos maiores portais de gastronomia do Estado (Saborise) e do Festival de Carnes de MS, e do apresentador José Marques.



A inscrição dos estabelecimentos deve ser feita pelo site do evento, com o pagamento das taxas nos valores de R$ 600,00 (não associados da Abrasel/MS e Sindha/MS) e R$ 480,00 (sócios).

Os participantes terão direito a um kit composto de uma foto do prato, um vídeo de até 1 minuto, inserção no site do evento, com foto e descrição, e no passaporte do evento e posts impulsionados nas redes sociais.

Conforme o regulamento, os estabelecimentos inscritos terão que desenvolver um prato com pelo menos um ingrediente regional e pantaneiro listado: baru, pequi, guavira, nicola, carne de sol, mel de abelha nativo do Pantanal, linguiça de Maracaju, erva-mate, polvilho azedo e doce, farinha de milho saboró, galinha caipira, pintado, mocotó, miúdos, derivados de búfalo, coentro, pacu, farinha de mandioca de Furnas, palmito/guariroba, mandioca, traíra, sobá e rapadura de Furnas.

Os pratos serão comercializados a preços fixos durante o circuito.

O 2º Circuito Gastronômico “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra” tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Sebrae e Fecomércio/MS.