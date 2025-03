Circuito Noturno terá shows no Buteco do Miau e no Onça Bar

Clarice Lispector escritora brasileira

"Renda-se, como eu me rendi.

Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei.

Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”.

FELPUDA

Tucano de penas mais brilhosas decolou do ninho para se reunir com alguns prefeitos de MS, na tentativa

de emplacar, conforme os bastidores, um segundo nome como pré-candidato ao Senado, já que o primeiro está, se nada mudar, definido. Consta que o “placar” desses encontros não teria sido do gosto do, digamos assim, enviado especial. No tête-à-tête, ele tomou conhecimento que os alcaides estão passando sebo nas canelas para ajudar um outro nome para a corrida eleitoral ao Senado. Como se vê...

Sossego

A oficialização da criação da federação PP-União Brasil contribuiria, em Campo Grande, para que a prefeita do Progressistas Adriane Lopes ficasse quatro anos fora dos ataques do União Brasil.

Mais

Esse é tempo de duração de uma união de partidos como essa. A sigla foi sua adversária no primeiro e no segundo turnos das eleições de 2024. Isto porque, evidentemente, ninguém vai querer conviver com quem não é amável. Em política, então...

Pedro Machado Mastrobuono

O advogado especialista em Direitos Autorais e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Pedro Machado Mastrobuono realizou levantamento inédito de mais de 7,2 mil bens culturais legados por Santos Dumont, dispersos em dezenas de acervos públicos e privados no Brasil e no exterior. O trabalho foi realizado durante o pós-doutorado em Antropologia Social, concluído na UFMS no último ano. Como resultado do seu esforço, documentos, desenhos, maquetes, fotografias e demais registros produzidos pelo inventor foram reunidos, organizados e analisados sob uma perspectiva antropológica.

Ruth Maranho e Valeria Foschiani

Savannah Clarke

Balança

Apesar de toda a agitação nos meios políticos, com dirigentes de partidos tendo olhos voltados para 2026, o avanço nesse sentido somente acontecerá com a definição dos rumos que seguirão o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Azambuja. Os dois estão a um passo de deixar o ninho tucano, que se encontra mais do que esvaziado,em nível nacional, e deverá ser extinto. Ambos serão o fiel da balança no cenário eleitoral do próximo ano, afirma político experiente que só.

Patinando

Em Mato Grosso do Sul, a esquerda, por sua vez, não deverá ter grandes avanços para a disputa em 2026. Sem lideranças expressivas nos seus partidos, deverá tentar manter suas cadeiras na Assembleia de MS e na Câmara dos Deputados. Caso lance algum candidato ao Executivo, será justamente para tentar não sair dessas duas Casas. Internamente, as “cotoveladas” já estão ocorrendo na disputa para a presidência do partido. Se nessa fase já está assim...

Desrespeito

A prefeitura de Bonito voltou a manifestar repúdio ao descarte irregular de lixo em frente ao aterro controlado. Segundo ela, desde que o município, em cumprimento da TAC firmada com o Ministério Público de Bonito, cercou o local e marcou horário para funcionar, o episódio tem se repetido com frequência e é considerado crime ambiental. Como há câmeras de segurança, quem for flagrado praticando tal ação, será punido com multa e até prisão.

colaborou tatyane gameiro