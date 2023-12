Dança

"É só dançar, respirar, relaxar", afirma o coreógrafo Chico Neller, diretor do Ginga Espaço de Dança, que põe 70 performers no palco do Teatro Dom Bosco, nesta sexta-feira, para dar corpo à montagem "Inspire-se! Dance"

“Queremos ver a dança valorizada em nosso país como em nossos corações”. Esse era o slogan do Ginga Espaço de Dança “bem no começo”, como lembra o coreógrafo Chico Neller, criador da escola, que funciona há 36 anos, em Campo Grande, com a proposta de aumentar o acesso à arte do corpo e do movimento.

“Já falava de democratização da dança o tempo todo. O Ginga sempre veio com esse slogan. Estamos convidando as pessoas para essa reflexão de olhar para si mesmas, de poder dançar, de poder fazer o que querem. Acho que é o mais importante”, afirma Neller, ao convocar todos a caírem na dança, não importa a idade, o fôlego ou a estampa física. Mais ou menos como será nesta sexta-feira, no Teatro Dom Bosco, a partir das 20h, quando o Ginga vai apresentar o seu espetáculo de fim de ano, “Inspire-se! Dance”.

Elaborado conjuntamente com os alunos do espaço, o espetáculo é composto por diversas coreografias. A ideia é que cada criação possa demonstrar as habilidades conquistadas ao longo do semestre. Em cena, no total, mais de 70 dançarinos. Além de integrantes do elenco profissional do Ginga (Brendon Feitosa, Maria Fernanda Figueiró e Tanara Aguiar), estarão alguns convidados: Arce Correia, Frantielly Icassatt, Júlia Preto e o grupo Bailarinas Bella Guarda, de Dourados.

Os ingressos, a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), podem ser adquiridos na secretaria do espaço de dança, que fica na Rua Brigadeiro Tobias, nº 956, Taquarussu. O Teatro Dom Bosco, com plateia de 600 lugares, localiza-se na Av. Mato Grosso, nº 225, Centro. Mais informações: (67) 3025-2601 ou pelo Instagram @gingaespacodedanca.

Para mexer com “a fantasia e a imaginação” de quem estará dançando ou assistindo, “Inspire-se! Dance” tem como ponto de partida, ainda que despojado de um diálogo mais literal com tal referência, uma série de videoclipes. Chico Neller e toda a trupe esperam ainda que a apresentação sirva de vitrine para as diversas expressões que rolam no espaço cultural, como aulas de dança contemporânea, de jazz e de outras modalidades para crianças, jovens e adultos, mais a presença de diversos profissionais e companhias que ali ensaiam.

“O ‘Inspire-se’ é um convite ao público para dançar, encontrar um outro lugar nesse mundo tão turbulento de agora. Não vou chamar de caos, mas está bastante turbulento, com guerras, mudanças no nosso país e todo mundo muito… Tem um clima tenso, né? A gente não sabe como vai ficar ou para onde vamos, apesar de eu ter uma expectativa de melhora bem grande. Então é um convite para a gente sair um pouquinho desse lugar. De só trabalho, de só responsabilidade. E para a gente relaxar, ganhar um pouquinho, de olhar para si mesmo e cuidar de si”, viaja Neller.

“A gente cuida da gente para realizarmos as coisas que a gente gostaria de fazer e não damos muita atenção para esses nossos sonhos, nossos delírios. E às vezes as pessoas acham ‘ah, não tenho mais idade para dançar’. Um convite geral ao público de todas as idades para vir relaxar com a gente, dançar e ver essa possibilidade ou realizar aquele sonho que está lá guardado há muito tempo, porque na época não teve a possibilidade de fazer”, afirma.

“Lembrando que o nosso espaço de dança é uma escola, que propõe essa formação de público para a arte. Eu falo formação de público porque a gente só vai formar quando a gente faz ou participa do processo de criação de qualquer coisa, e daí a coisa fica mais forte. O que eu gosto nesse espetáculo é que 95% das pessoas nunca dançaram, têm como experiência de dança esse ano”, conta Neller.

“A escola está com poucas crianças, está com mais adultos, talvez até pelos temas que eu trago, pelas minhas narrativas de espetáculo. O Ginga Espaço de Dança vem trazendo pessoas, de alguma forma, com um olhar mais artístico. Tenho bailarinos com mais experiência, mas eles não estão participando muito desse espetáculo, são poucos. O que é mais legal é ver pessoas de 60 anos em cena com uma garota de 14 ou 15 anos”, completa.

Normalmente as escolas, lembra o coreógrafo, separam por faixa etária e “colocam” cada pessoa dentro da sua idade e da sua modalidade. “E o Ginga vem quebrando tudo isso, sem rótulos. É só dançar, respirar, relaxar. Delirar, que eu acho que é o mais importante. Acho que atinge o objetivo. Estava bastante tenso no começo, pensando ‘será que eu vou conseguir dar conta com um monte de pessoas que não têm muita experiência cênica?’”, revela.

“Mas estou bem feliz com o resultado e acho que ele atinge, sim, a sua meta, que é convidar as pessoas a dançarem, com todas as diferenças e pluralidades”.

ROMPIMENTOS

“Com relação aos videoclipes, a ideia parte daí, mas a gente não conclui completamente. A ideia, no geral, é trazer a sensação dos espetáculos de quebras, de rompimentos, não com uma linha de narrativa muito clara, mas de falar de possibilidades e de mudança o tempo todo e experimentar coisas sem muito receio. Essas possibilidades são inúmeras. A gente propõe algumas possibilidades de se locomover e de dançar, de experimentar”, pontua o diretor do Ginga e do espetáculo.

“Acho que não fiquei muito preso a isso. Tem algumas referências de músicas, Beyoncé, Madonna. Tem bastante músicas clássicas, tem Vivaldi, tem Beethoven. É um lugar que eu não fiquei pensando muito. Talvez não me inspirei muito no videoclipe de outras pessoas, mas no videoclipe que a minha cabeça pôde fazer nesse exato momento”, afirma Neller, reiterando a preocupação de fundo com os conflitos em curso entre nações.

“É um momento em que nós estamos no mundo com duas guerras. É tão desnecessário, independente das causas. Acho que o amor é a grande solução de tudo, e eu venho propor a gente se olhar, se cuidar, se permitir relaxar e fazer as coisas que a gente gosta. Acho que a gente precisa, todo ser humano precisa. Não precisa ser dança, pode ser qualquer outra atividade. Mas como trabalho com dança, venho propor dentro dessa área”, explica.

ALÉM DO CLÁSSICO

“Eu vejo a escola de dança sempre como um lugar muito de danças… Porque a dança surge lá do balé clássico, né? Tudo bem que tem as primeiras danças, as primitivas. Mas o que estoura no mundo é o balé clássico, uma dança que normalmente exclui. Nem todos os corpos podem estar lá. Hoje a gente trabalha com esse pensamento de ‘podemos sim’. Mas, no resultado e no dia a dia, essas pessoas são excluídas, porque você tem que ter um determinado biótipo. E a dança contemporânea veio para quebrar tudo isso”, prossegue.

“Mas, assim mesmo, a gente sente bastante dificuldade. Eu sinto bastante na escola, e eu sei que várias pessoas vão me procurar acima dos 40 anos, chegam lá e se deparam com uma quantidade de jovens, e às vezes não se sentem à vontade, por mais que a gente tente o tempo todo, dando até quase um mês de aula experimental, para que elas sejam conquistadas a cada dia”, avalia o coreógrafo.

“E é um convite deste próximo ano, o Ginga trazer um olhar para todas as pessoas que querem dançar e organizar esses horários, com várias possibilidades, independente de condição financeira também. As pessoas querem dançar e propor, e a gente quer fazer uma troca, convidando o povo, deixando mais acessível”.