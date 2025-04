Colegas da Câmara Municipal de Campo Grande, Luiza Ribeiro e Rafael Tavares...Leia na coluna de hoje

Theodore Roosevelt - Estadista Americano

Eu não me importo com o que os outros pensam

sobre o que eu faço, mas eu me importo muito

com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.



FELPUDA

Colegas da Câmara Municipal de Campo Grande, Luiza Ribeiro e Rafael Tavares colocaram “chuteiras novas” e estão travando batalha, sem pestanejar, no espaçoso campo das redes sociais. Por questões ideológicas, são como água e azeite, ou seja, as doutrinas partidárias de ambos não se misturam. Ela é vereadora do PT e ele é do PL, conservador e bolsonarista raiz. Como não poderia deixar de ser, as “caneladas” estão sobrando até para a prefeita Adriane, alvo principal do malabarismo do time da esquerda, que faz de tudo para atingi-la, mesmo ela estando nas arquibancadas.

Pesquisa

Levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS e do Sebrae-MS aponta que o comércio do Estado receberá o aporte de R$ 448,30 milhões no período do Dia das Mães. Apesar de o montante ser 5% menor que 2024, neste ano mais pessoas vão presentear.

Mais

De acordo com o estudo, as condições de pagamento apontam que 74% preferem por descontos na compra

à vista, enquanto 30% optaram pelo parcelamento no cartão de crédito. A pesquisa completa pode ser acessada no site fecomercio-ms.com.br.

Adriana Estivalet, dr. Anthony Gorski e Henrique Medeiros Filho - FOTO: Arquivo Pessoal

Tati Oliva - FOTO: Brazilnews e Lecanovo

Solitário

A roubalheira no INSS, órgão do governo do PT e da cota do PDT, que resultou em mais de R$ 6 bilhões “garfados” de aposentados e pensionistas, inclusive de MS, recebeu apenas uma manifestação “meia boca”

do deputado estadual petista Pedro Kemp. Ele disse estar indignado e que o caso é revoltante. Os demais combativos parlamentares da esquerda preferiram fazer cara de paisagem. Estranho, muito estranho…

Corjas

Por falar em roubalheira, o Ministério Público de MS, via Promotoria de Sidrolândia, abriu um inquérito civil como consequência de operação do Gaeco realizada em 2023, diante das “enxurradas” de ações contra instituições bancárias, mas que aposentados e pensionistas (grande parte analfabeta) nem sequer sabiam que eram os autores dos processos. Segundo as investigações, também não recebiam os valores. Vai vendo…

Tô, não tô, tô...

O PT adesista do ninho tucano está fazendo exercícios hercúleos para mostrar à população que está “magoadinho” com o governador Riedel. Tudo porque a administração estadual exonerou o chefe do Detran de cidade do interior que publicou nas redes sociais um “morra capitão Bolsonaro”. Só faltou a tchurminha que defende maldades como essa questionar “mas o que é que tem isso?”. Já passou da hora de o PT se reunir com Riedel e dizer que “está de mal”. Porém, deverá continuar na base aliada. Vai entender…

Colaborou Tatyane Gameiro

