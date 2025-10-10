Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (10)

Ester Gameiro

10/10/2025 - 00h01
Albert Einstein - físico alemão

Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta”

FELPUDA

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a cada dia têm jorrado menos e os encarregados de cuidá-las estão sendo obrigados a fechar alguns registros para economia forçada. Mais um pouco, os súditos poderão começar a reclamar, porque não suportariam ficar carregando latas d’água na cabeça para tentar não deixar as cisternas secarem de vez. Por enquanto, foram produzidos cenários mostrando que os rios em direção à sala do tesouro continuam caudalosos, quando a realidade seria outra. A ordem é para não deixar transparecer que, se a seca continuar, o abastecimento será à conta-gotas. Afe!

Só conversa

Para políticos mais ligados nas discussões sobre as alianças partidárias, essas deverão ser delineadas somente daqui a cinco meses. É quando estarão sacramentadas as mudanças que se verificarão com a janela partidária, que se abrirá em março e fechará em abril.

Mais

Até lá, segundo eles, muitos serão os acenos, os encontros, as conversas, as reuniões secretas ou não. Mas, nesse período todo, nada será e nem poderá ser concretizado, pois podem ocorrer muitas mudanças, alterando o cenário eleitoral.

Silvelena Sandim, que comemora 70 anos hoje - Arquivo pessoal

 

Patricia Hall e Zenio Farias - Renato Wrobel

"Doce"

Uma das alterações na proposta do Ministério Público para ajustar as regras sobre remuneração e benefícios dos seus servidores, que está tramitando na Assembleia Legislativa de MS, dizem que é “mamão com açúcar”. Abre a opção de o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão optar entre receber integralmente o salário do cargo comissionado ou manter vencimento e vantagens do cargo efetivo acrescidos da gratificação por exercer a função.

Dois mais dois

O parecer prévio das contas do governo Eduardo Riedel referente ao ano de 2024 foi aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas de MS. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Gerson Claro, pelo corregedor-geral da Corte Fiscal, conselheiro Márcio Monteiro. Os parlamentares farão análise do parecer, que, posteriormente, será colocado em votação no plenário.

Barulho, não!

Está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande projeto de lei que autoriza a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), durante fiscalizações, a apreender e destruir escapamentos barulhentos. A justificativa da proposta é combater o uso de descargas adulteradas, conhecidas popularmente como “escapamentos abertos” ou “esportivos”, que produzem ruídos acima dos limites permitidos e provocam transtornos à população. O autor é o vereador Rafael Tavares.

LITERATURA

Oito títulos do Projeto Leia MS, que reedita obras locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal

Oito títulos do projeto Leia MS, que reedita obras de autores locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal; além da versão física, livros também ficarão disponíveis gratuitamente no formato e-book por dois anos pelo aplicativo MS Digital

09/10/2025 10h30

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Além dos escritores de outros estados e países, a literatura sul-mato-grossense também marca forte presença na 1ª Bienal Pantanal – Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No estande do projeto Leia MS, um dos destaques é a participação dos autores da Vida Produções, com relançamento de oito títulos regionais. As sessões de autógrafos começaram ontem e seguem até amanhã. Raquel Naveira e Jaminho estão entre os autores que assinam as obras.

A diversidade de estilos e gerações aguça o pacote da iniciativa. Quem abriu a agenda de bate-papo e autógrafos, nesta quarta-feira, foi a pedagoga Anna Dichoff, autora de “Careca de Saber”, uma sensível narrativa de esperança e superação protagonizada por uma menina de 6 anos que perde os cabelos em decorrência de uma enfermidade.

“A importância do livro estar nas bibliotecas de todo o Estado representa que mais mãozinhas poderão manusear o livro e ter uma visão de amor como possibilidade de luta contra muitos males”, afirma a autora.
Hoje, quatro títulos serão relançados: “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira; “Fábula da Ilha”, de Douglas Calvis Crelis ; “Às Margens do Rio Anhanduí – Histórias das famílias de João Vieira de Menezes e Maria Lino Pereira”, de Leiner Vieira Mello; e “Onça Pitoca”, de Jaminho. Amanhã será a vez de “Histórias da Vovó Léla – Contos Pantaneiros”, de Cristiane Silva; “É Assim que Eu Vejo as Estrelas”, de Goretti de Moura; e “Os Encantos de Aurora”, de Mara Calvis.

O projeto Leia MS é um edital do governo do Estado que estimula a reedição e a circulação de títulos de autores sul-mato-grossenses. Além das versões impressas, os livros também ficarão disponíveis gratuitamente no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos, além de fazerem parte do acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul.

VIVA E PULSANTE

“Estar na Bienal com autores que representam tantas vozes e estilos é uma forma de mostrar que a literatura sul-mato-grossense está viva, pulsante e em movimento. O Leia MS tem nos permitido chegar a novos leitores e fortalecer o orgulho de pertencer a essa cena literária tão rica”, afirma a escritora Mara Calvis, que está à frente da Vida Produções, responsável pela publicação das obras.

RAQUEL

Cenários povoados por castelos, bonecos, joaninhas, trenzinhos, pássaros e estrelas ganham vida em “No Mundo Encantado de Luciana”, resultado do encontro criativo entre a escritora Raquel Naveira e a artista visual Luciana Rondon. A narrativa nasceu das telas mágicas de Luciana, de estilo naïf e primitivista, que revelam um universo de cores, espontaneidade e imaginação. Inspirada por esse repertório, Raquel transformou imagens em palavras, costurando lembranças da infância em comum em Bela Vista , cidade de fronteira entre Brasil e Paraguai, com referências ao modernismo brasileiro, evocando artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Mais do que um livro ilustrado, a obra é um diálogo entre literatura e artes plásticas, em que palavra e cor se entrelaçam. O texto poético se abre em metáforas, memórias e sonhos, enquanto as ilustrações transportam o leitor a uma dimensão encantada, marcada pela ingenuidade do olhar infantil e a riqueza da natureza fronteiriça.

“No Mundo Encantado de Luciana” também foi concebido como um material que dialoga com a educação. Professores encontram no livro sugestões de projetos para sala de aula, que vão desde atividades de leitura e escrita até explorações artísticas.

Crianças e adolescentes, por sua vez, são convidados a experimentar um mergulho criativo, descobrindo no desenho e na palavra caminhos para expressar o próprio imaginário. “Penetrar na Casa da Beleza é fundamental. É disso que trata o livro: da beleza da palavra e da cor, da saudade, da natureza e dos sonhos”, resume Raquel, que integra o panteão da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

EM FAMÍLIA

“Esta obra representa uma grande conquista e a realização de um sonho: poder contribuir para o registro e a partilha das histórias de nossa família. Ao mesmo tempo, é um convite para que outras famílias também preservem suas memórias, evitando que se percam os momentos vividos por pessoas que fizeram e fazem parte da história do nosso estado. A família é um grande legado”, diz a professora Leiner Vieira Mello, que assina “Às Margens do Rio Anhanduí”.

O texto nasceu do desejo de não deixar se perderem as lembranças de lutas e conquistas da família de Leiner. Às margens do Rio Anhanduí, bisavós, avós, pais e mães lutaram para construir novas moradas e deixar como herança não apenas a terra e o trabalho, mas também a cultura, a culinária, as danças, as músicas, as rezas, as orações e os causos que moldaram o cotidiano de muitas famílias sul-mato-grossenses.

“Cada conto é mais do que um texto, é um pedaço de memória viva”, resume Cristiane Silva, que escreveu “Histórias da Vovó Léla” durante o isolamento da pandemia. “Foi um misto de alegria e saudade. Escrever foi também reviver a voz, o cheiro e a presença de quem já não está mais entre nós”, afirma a autora.
Inspirada nas narrativas orais contadas por Arlete de Oliveira, sua avó, Cristiane recria histórias que misturam lendas, causos e lembranças, construindo uma ponte entre a tradição oral e a literatura contemporânea.

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

Continue Lendo...

Rafaela Cappai - artista brasileira

"Você tem o direito de recomeçar quantas vezes quiser. A vida não exige perfeição, mas sim presença e intenção”.

 

FELPUDA

Câmaras Municipais continuam aparecendo como focos de, digamos, “coisas estranhas”, levando o Ministério Público de MS a entrar em ação. Apesar de ter toda estrutura jurídica, com assessores e procuradores, prefeitura do interior contratou escritório de advocacia para dar apoio jurídico geral e acompanhamento de demandas nos órgãos fiscalizadores. A promotoria do município ajuizou ação civil pública e conseguiu barrar liminarmente o negócio, até o julgamento do mérito, considerando a falta de necessidade de contratação externa e irregularidade na inexigibilidade de licitação. Como se vê...

Voo

Quem estaria em posição de decolagem do ninho tucano seria o deputado federal Beto Pereira. Ele deverá se filiar, no próximo ano, ao Republicanos para disputar a reeleição.

Mais

O presidente da legenda, deputado estadual Antônio Vaz admite que há conversações neste sentido. Beto já presidiu o PSDB municipal e disputou, em 2024, a Prefeitura de Campo Grande.

DiálogoA ponte mais alta do mundo – Huajiang Grand Canyon Bridge –, foi inaugurada na província de Guizhou (China). Ela tem 625 metros de altura entre a pista e o chão em seu ponto mais elevado e quase 3 quilômetros de extensão e a estrutura impressiona pela grandiosidade. Localizada sobre o Rio Beipan, a ponte supera a, até então recordista mundial, Ponte Duge, também em Guizhou, que tem 565 metros de altura. O vão principal mede 1.420 metros e foi projetado no formato de ponte suspensa, com torres de sustentação azuis que já se tornaram ícone na paisagem montanhosa da região. A obra levou mais de três anos para sua conclusão e tem como objetivo reduzir o tempo de viagem: trajetos que antes levavam duas horas agora podem ser feitos em minutos.
DiálogoFabiana Gibran, Mara Dolzan e Maria Clara Alvares
DiálogoMarcela Martins, Paola Ribeiro e Monica Kochen  

Pode ser

Há quem garanta que ainda nesta semana o governador Eduardo Riedel poderá anunciar o nome de Walter Carneiro Júnior (PP), suplente de deputado federal, como o novo secretário da Casa Civil. Waltinho é filho do deputado constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro, e tem ligações políticas também com o ex-governador Reinaldo Azambuja que, durante sua gestão, o nomeou como diretor-presidente da Sanesul. No governo Riedel foi secretário-adjunto da Semadesc. 

Junto

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também trabalhará em conjunto com a Casa Civil. Isso significa que, além das suas atribuições de auxiliar e representar o governo, ampliará sua atuação política institucional, como a de articulação com os prefeitos, marcando presença do Estado nos municípios. Conversa é que não deverá ser nomeado um secretário-adjunto, a exemplo do que acontece em alguns órgãos.

No pedaço

O presidente do PL, Reinaldo Azambuja continuará atuando nas articulações político-partidárias com vistas à manutenção e apoio à administração estadual. Ele vem agindo para consolidar forte base de apoio à reeleição do governador. Além disso, como os liberais estarão no palanque de Eduardo Riedel, as chapas dos proporcionais serão discutidas entre as lideranças do PL e da Federação União Progressista.

Colaborou Tatyane Gameiro

