Com as recentes pesquisas de preferência popular no quesito senadores, alg... Leia na coluna de hoje

Ás de Ouros - Este Arcano Menor anuncia um novo começo, com chances reais de conquistar sonhos materiais e financeiros. Aproveite: sorte e abundância estão a seu favor.

Todos os anos, a temporada de Gêmeos abre espaço para novas experiências, conexões sociais e um despertar mais intenso da curiosidade. Regido por Mercúrio, planeta da comunicação e do movimento, é um período ideal para explorar ideias e oportunidades.

A semana chega sob a regência luminosa do Ás de Ouros, carta que anuncia novos começos no plano material, oportunidades concretas e sementes férteis prontas para germinar – seja em um novo projeto, caminho profissional ou investimento pessoal.



Conectado ao elemento Terra, o naipe de Ouros simboliza prosperidade, estabilidade, saúde e tudo o que é construído com paciência e cuidado. Quem sabe até um vínculo afetivo com potencial para se tornar algo valioso e real?

O Ás, por sua vez, é a centelha inicial — uma dádiva do universo ou uma ideia que pode se transformar em realização, desde que saibamos reconhecê-la e trabalhar por ela. Esta carta nos convida a colocar os pés no chão, abrir os olhos para oportunidades reais e começar algo com propósito, mesmo que ainda esteja em fase embrionária.

Essa energia dialoga de forma bastante harmoniosa com a configuração astrológica da semana, que também nos impulsiona a dar forma aos nossos desejos.

O que esperar da temporada de Gêmeos

A temporada de Gêmeos marca um período de leveza, troca e estímulo mental. Como signo mutável de Ar regido por Mercúrio, Gêmeos nos convida a expandir horizontes por meio da comunicação, curiosidade e versatilidade.



Ao contrário da estabilidade e constância trazidas por Touro, agora é hora de movimentar-se, explorar novas ideias e navegar com agilidade entre múltiplos interesses.

Durante essa fase, pode ser mais difícil manter o foco em uma única meta — e tudo bem. O espírito de Gêmeos é múltiplo, inquieto e aberto a novas experiências. Em vez de buscar respostas definitivas, o ideal agora é fazer perguntas, pesquisar, experimentar.



É uma temporada para expandir o repertório, fazer cursos, consumir mais conteúdo, conversar, socializar e brincar com as possibilidades que o mundo oferece.

A influência de Mercúrio também favorece o uso da tecnologia, as viagens curtas, o networking e qualquer forma de conexão com o mundo ao nosso redor.



Você pode se sentir mais inclinado a interagir, trocar ideias, iniciar diálogos e manter sua agenda social mais ativa. A energia é cerebral, rápida e, por vezes, até dispersa — por isso, o desafio é aprender a navegar entre os muitos estímulos sem se perder neles.

Assim como os outros signos mutáveis (Virgem, Sagitário e Peixes), Gêmeos tem uma habilidade natural para se adaptar e mudar de rota com facilidade.



Isso aumenta nossa flexibilidade emocional e mental, mas também pode gerar certa dificuldade em tomar decisões definitivas ou manter uma direção única. Por isso, este é um ótimo momento para explorar caminhos, testar hipóteses e, principalmente, dar espaço à curiosidade — sem tanta cobrança por resoluções imediatas.

Ás de Ouros: Oportunidades de Crescimento no Mundo Real

Os quatro Ases do Tarô são frequentemente descritos como "sementes", e essa imagem é especialmente apropriada para o Ás de Ouros. Representando o puro potencial, os ases apontam para começos ainda em estado latente, enquanto o elemento Terra — simbolizado pelo naipe de Ouros — refere-se ao mundo tangível e material.



Assim, o Ás de Ouros é a semente do que pode florescer nas áreas mais concretas da vida: trabalho, finanças, corpo físico e tudo aquilo que se manifesta de forma prática e palpável.

O Ás de Ouros nos convida a abrir o coração para a prosperidade — e aqui, prosperidade vai muito além de dinheiro. Ela inclui também a realização emocional, o bem-estar e tudo aquilo que nos nutre de forma verdadeira.



Esta carta nos lembra das sementes que já plantamos e nos encoraja a dar o primeiro passo para fazê-las crescer. Qual passo, mesmo que pequeno, você pode dar nesta semana para se aproximar dos seus objetivos?

Não se deixe intimidar pelo tamanho da tarefa ou desafio. Em vez disso, tente dividir tudo em partes menores, mais fáceis de lidar. Celebre cada pequena vitória — elas somam muito no longo prazo.

Este é o momento de pôr a mão na massa, encarar o que precisa ser feito e investir com coragem no que você quer construir. Seja ousado, e forças maiores virão em seu auxílio. “O sucesso sempre foi a criação da ousadia.” (Voltaire)

Carta do ÀS DE OURO - Reprodução Internet

Lua Crescente em Virgem: Detalhe é potência

Na terça-feira (3), a Lua entra em sua fase crescente no signo de Virgem, o que reforça o convite do Ás de Ouros à ação prática e bem planejada. Virgem é o signo da organização, da rotina, do cuidado com o corpo e da mente analítica.



Essa Lua nos lembra que toda colheita começa com um bom planejamento e atenção às pequenas coisas. Se o Ás de Ouros nos entrega uma semente, a Lua em Virgem nos ensina como preparar o solo.

É um excelente momento para retomar hábitos saudáveis, ajustar rotinas e colocar ordem no que estava desorganizado — seja a vida financeira, o espaço físico ou a agenda. A energia virginiana também favorece os cuidados com a saúde: consultas médicas, mudanças na alimentação, exercícios e práticas que conectem corpo e mente.

Vênus em Touro: Beleza com raiz

Na sexta (6), Vênus ingressa em Touro, seu domicílio natural, trazendo um sopro de prazer, estabilidade e valorização do que é simples e autêntico. Se o Ás de Ouros nos propõe um novo início com base sólida, Vênus em Touro mostra o valor de construir com amor, beleza e constância.

Essa influência acrescenta suavidade e sensualidade à semana, tornando os dias mais propícios para cuidar das finanças com prazer, investir em conforto, apreciar o que é natural e duradouro.



O amor também ganha contornos mais afetivos e carnais, com busca por vínculos seguros e prazeres que envolvem os cinco sentidos. Aproveite essa energia!

Neste contexto, o Ás de Ouros pode representar o início de um relacionamento mais estável, um novo projeto profissional que trará segurança a longo prazo, ou mesmo um reencontro com os próprios valores — aquilo que é essencial para você e merece ser cultivado.

Mercúrio em Câncer: Comunicar com o coração

E para fechar a semana, no domingo (8), Mercúrio ingressa em Câncer, onde permanecerá até 26 de junho. Esse trânsito propicia uma comunicação mais afetiva, intuitiva e acolhedora. É tempo de falar sobre sentimentos, ouvir com empatia e se conectar com o que há de mais íntimo no outro.

A escuta sensível promovida por Mercúrio canceriano também é uma aliada poderosa para o Ás de Ouros: quando ouvimos nossa intuição e as necessidades emocionais com carinho e atenção, conseguimos fazer escolhas mais alinhadas com nossos verdadeiros valores.

Este Mercúrio também favorece conversas em família, reflexões sobre o passado e tomadas de decisão baseadas não só na lógica, mas também no coração. Ele nos lembra que os alicerces mais fortes são os que respeitam a história, a memória e os afetos.

Um convite à ação com propósito

O céu da semana e o Ás de Ouros caminham juntos em uma dança de possibilidades concretas. Mas é útil considerar quais "sementes" você está plantando — e que potencial já começa a tomar forma em sua vida. A Terra está fértil, as ferramentas estão ao alcance e os astros oferecem o clima ideal para cultivar o que realmente importa.

Pergunte-se: o que desejo construir agora que poderá me sustentar no futuro? Quais ajustes práticos podem impulsionar meus planos? O que tem valor real para mim — e de que forma posso transformar isso em algo palpável?

Este Arcano Menor sinaliza uma nova chance de crescimento no plano material. Que metas vêm sendo cultivadas nos últimos meses? Talvez um novo emprego, uma promoção ou uma oportunidade financeira esteja prestes a se concretizar.

Conclusão

Com a atenção aos detalhes de Virgem, o prazer sensorial de Touro e a sensibilidade de Câncer, o Ás de Ouros deixa de ser apenas um começo — torna-se caminho, projeto e realização. Escolha uma meta. Trace um plano. Crie uma visão inspiradora da sua futura versão.



E dê o primeiro passo agora. Pode ser saúde, trabalho, finanças, lar — ou tudo isso junto. O importante é investir em si mesmo para elevar sua realidade, seu bem-estar e seu potencial.

Quando você se mantém receptivo, os presentes da vida têm mais chances de “encontrar” você. O Ás de Ouros é visto como um verdadeiro presente divino — um convite para abrir-se às oportunidades e manifestações alinhadas ao seu bem maior.



Confie: quando você se alinha com o que tem valor de verdade, o universo responde com abundância.

Boa semana, muita luz e bons começos!

Ana Cristina Paixão