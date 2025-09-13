Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal...Leia na coluna de hoje

Emannuel Marinho - Poeta de MS
"(...) Ando um tanto incompleto de mim. o sol do meio dia é meio meu no que partilho”.
FELPUDA
Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal anunciou a autorização para nomeação de 460 aprovados no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão da imprensa estatal ainda detalha as vagas e os cargos. Também informa que a portaria, neste sentido, foi publicada no Diário Oficial. Aí vem outra informação: “As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. Até parece piada de mau gosto...
Prosa
O conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do Tribunal de Contas e que se aposenta dia 14 de novembro deste ano, esteve na Assembleia Legislativa de MS. Sua visita teve como foco principal conversa com o deputado Londres Machado que, sem trocadilho, é “conselheiro” dos colegas, principalmente daqueles que desejam conquistar mandatos. Depois do encontro, Jerson foi “matar saudades”, andando pelos corredores.
Retorno
Jerson Domingos, que já presidiu a Assembleia Legislativa de MS, sinalizou em conversa com a imprensa que não tem pretensão de vestir o pijama da aposentadoria política e que, por isso, pensa em tentar disputar uma das 24 cadeiras do parlamento estadual. O conselheiro se considerou como sendo de ideologia de direita e deseja estar no mesmo campo do governador Eduardo Riedel.
Caminho
A filiação ao União Brasil poderá ser o caminho de Jerson Domingos para seu retorno, tendo em vista sua aproximação política com Rose Modesto. A sigla integra a Federação União Progressista (formada com o Progressistas). O conselheiro, antes de sua nomeação no TCE, integrava o MDB, cujas principais lideranças demonstram também apoio à reeleição de Eduardo Riedel.
Cerco
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS aprovou 399 requerimentos no dia11. Acordo entre governistas e oposicionistas priorizou a quebra do sigilo de pessoas e empresas vinculadas a associações de aposentados, assim como de sindicatos e entidades que estariam envolvidos nas fraudes. Uma das pessoas que teve os sigilos bancário e fiscal quebrados foi Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.
Viva o amor!
Animado que só, o casal Dr. Helio Mandetta e Maria Olga Mandetta comemorou bodas de Vinho, completando 70 anos de casamento, cercado do carinho e da alegria dos familiares e amigos. A comemoração foi no la Zucca, no dia 6. Os cliques são de arquivo pessoal.
Aniversariantes
COLABOROU TATYANE GAMEIRO