Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal...Leia na coluna de hoje

Ester Figueiredo

13/09/2025 - 00h03
Emannuel Marinho - Poeta de MS 

"(...) Ando um tanto incompleto de mim.  o sol do meio dia  é meio meu no que partilho”.

 

FELPUDA

Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal anunciou a autorização para nomeação de 460 aprovados   no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão da imprensa estatal ainda detalha as vagas e os cargos. Também informa que a portaria, neste sentido, foi publicada no Diário Oficial. Aí vem outra informação: “As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. Até parece piada de mau gosto...

Prosa

O conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do Tribunal  de Contas e que se aposenta dia 14 de novembro deste ano, esteve na Assembleia Legislativa de MS. Sua visita teve como foco principal conversa com o deputado Londres Machado que, sem trocadilho,  é “conselheiro” dos colegas,  principalmente daqueles que desejam conquistar mandatos.  Depois do encontro,  Jerson foi “matar saudades”,  andando pelos corredores.

Retorno

Jerson Domingos, que já presidiu a Assembleia Legislativa de MS, sinalizou em conversa com  a imprensa que não tem pretensão de vestir o pijama da aposentadoria política e que, por isso, pensa em tentar disputar uma das 24 cadeiras  do parlamento estadual.  O conselheiro se considerou  como sendo de ideologia de direita e deseja estar no mesmo campo  do governador Eduardo Riedel.

Caminho

A filiação ao União Brasil poderá ser o caminho de Jerson Domingos para seu retorno, tendo em vista sua aproximação política  com Rose Modesto. A sigla integra  a Federação União Progressista (formada com o Progressistas). O conselheiro, antes de sua nomeação no TCE, integrava  o MDB, cujas principais lideranças demonstram também apoio  à reeleição de Eduardo Riedel.

Cerco

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito do INSS aprovou  399 requerimentos no dia11.  Acordo entre governistas  e oposicionistas priorizou  a quebra do sigilo de pessoas  e empresas vinculadas a associações de aposentados, assim como  de sindicatos e entidades que estariam envolvidos nas fraudes. Uma das pessoas que teve os sigilos bancário e fiscal quebrados foi Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Viva o amor!

Animado que só, o casal Dr. Helio Mandetta e Maria Olga Mandetta comemorou bodas de Vinho, completando 70 anos de casamento, cercado do carinho e da alegria dos familiares e amigos.  A comemoração foi no la Zucca, no dia 6. Os cliques são de arquivo pessoal.


COLABOROU TATYANE GAMEIRO

ARTE, CORPO E TECNOLOGIA

"Procedimento#6" nesta sexta-feira no Sesc Prosa

Além de espetáculo, projeto de Jack Mourão e Reginaldo Borges também realiza oficina na Capital

11/09/2025 15h00

Divulgação/Vaca Azul

Depois de passar por Dourados e São Gabriel do Oeste o projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 acontece em Campo Grande neste fim de semana, com apresentação do espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa e, a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança; tudo gratuito. 

O projeto conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (MinC), governo Federal, por meio do edital para projetos culturais voltados para Artes Cênicas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Idealizado pelos artistas de dança Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o projeto está circulando com o espetáculo “Procedimento#6” e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia por quatro cidades de MS. 

Em julho, as ações foram realizadas em Dourados e São Gabriel do Oeste e, neste mês, chegam em Campo Grande e Três Lagoas.

“Com o projeto, nosso objetivo é valorizar e fortalecer as expressões da dança brasileira, ampliando a produção de conteúdo com foco na intersecção de corpo-dança e tecnologia e, possibilitar o acesso e a democratização das danças produzidas em diferentes Regiões de Mato Grosso do Sul. Queremos contribuir também para a diversidade da produção em dança e para a sua difusão, alcançando públicos de diferentes localidades. E, por fim, promover o acesso às manifestações artísticas, ampliando o público apreciador de arte e, em especial, de dança, nas cidades que estamos visitando”, destaca Jack Mourão.

CIRCULAÇÃO

Como criar um desaparecimento em um lugar onde o efêmero é um registro? Na tentativa de embaçar os limites entre o real e o imaginário, “Procedimento #6” aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo. Nos procedimentos, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente.

Neste ano, o espetáculo compôs a 2ª Mostra Internacional de Dança de São Paulo (realizada pelo Itaú Cultural) e o 33° Festival de Inverno de Garanhus-PE. Em 2024 o espetáculo: participou da 26ª edição do projeto Palco Giratório, realizado pelo SESC, circulando por 20 cidades brasileiras e; foi apresentado no 23º Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas – Crear en Libertad, no Paraguai. E, em 2023, integrou o Circuito Plataforme-se.

OFICINA

A oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia pesquisa no campo das artes cênicas na intersecção com o corpo e sua capacidade de ação e movimento e outras tecnologias. O seu foco de interesse está ancorado no estudo do “evento”, nas suas dimensões poética, estética e na “mudança” como partícula organizadora e constitutiva dessa evolução composicional.

Segundo Jack Mourão, o enquadramento da prática situa-se no território da ficção, tecendo relações entre “corpo/imagem”, “espaço/tempo” e outras tecnologias, desenvolvendo estratégias de comunicação, cooperação e organização comum de forma a materializar um possível procedimento cênico e coletivo. 

“A oficina é uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, trocando e vivenciando. Olhares diferentes e distintos tem em si uma singular importância. Além de treinar e ativar as cadeias de movimentos do corpo. O encontro é voltado para pessoas interessadas no ‘mover'”, acrescenta.

A apresentação do espetáculo “Procedimento #6” também integra a Mostra Palco Giratório do Sesc MS, que acontece dos dias 9 a 27, na Capital. 

O Palco Giratório é o maior projeto de circulação de artes cênicas do País. A apresentação contará com audiodescrição e intérprete de libras. 

Serviço

O projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 apresenta o espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa (reservas – via Sympla), e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança (Rua Brigadeiro Tobias, 
nº 956, Bairro Taquarussu), com inscrição via Instagram. A programação é totalmente gratuita. Mais informações pelo instagram @procedimento_6. 

Literatura

ASL destaca poesia de Dora Ribeiro

11/09/2025 14h00

A poeta Dora Ribeiro

A poeta Dora Ribeiro Divulgação

A obra da poeta sul-mato-grossense Dora Ribeiro será o foco do clube de leitura Leituras & Conversas promovidas pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), hoje, às 19h30min, com entrada gratuita – Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco. As acadêmicas Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco estarão coordenando e apresentando o evento.

O projeto Leituras & Conversas é uma iniciativa mensal de apresentação, reflexão e diálogo entre leitores e obras, valorizando tanto os autores regionais quanto nomes nacionais e internacionais, promovendo encontros que ampliam o repertório dos participantes e estimulam o pensamento crítico.

Dora Ribeiro tem sua obra marcada por uma linguagem que desafia os limites da expressão lírica e se inscreve como resistência à espetacularização da literatura. Ela estreou em 1984 com “Ladrilho de Palavras”, em coautoria com sua mãe, Lélia Rita Figueiredo Ribeiro, também escritora, pesquisadora e saudosa acadêmica da ASL.

Entre seus livros publicados, “Começar e o Fim” (Fundação Catarinense de Cultura, 1990) foi vencedor do Concurso Nacional de Poesia Luís Delfino, em 1988. Entre outros, publicou também “Bicho do Mato”, “Taquara Rachada”, “O Poeta Não Existe” e “A Teoria do Jardim”. Após décadas no exterior, atualmente vive em São Paulo.

A escrita de Dora Ribeiro é marcada por minimalismo verbal: versos curtos, elípticos, que sugerem mais do que dizem. A natureza como metáfora, o cerrado, o Pantanal, a taquara, o bicho do mato. Tudo é símbolo de resistência e identidade, silêncio como potência: o não dito, o intervalo, o vazio são elementos estruturantes de sua poética; assim como a desconstrução do sujeito lírico, a exemplo de “O Poeta Não Existe”, em que Dora questiona a própria noção de autoria e presença. 

Veja abaixo dois poemas de Dora Ribeiro, extraídos de seu livro “A Teoria do Jardim” (2009):

o traçado do teu jardim
ignora parágrafos
para avançar nas
delicadezas do imprevisto
e da inexatidão

à procura do engenho do desejo
invoco a ingenuidade do belo:

deslizante caça dialética

 

na véspera de tudo
o melhor é ficar em casa
e rasgar o chão
os olhos dos caminhos
as dilatadas fomes
tudo o que possa clarificar
as ausências e os medos

na véspera do mundo
todas as ruas são construções
sem cheiro
sem sexo

na véspera do jardim
fico imaginando
um tempo cromossômico
sem a tua insinuação biloba

