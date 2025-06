Com o passar dos dias, a roubalheira no INSS por entidades fraudadoras...Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Millôr Fernandes -escritor brasileiro

"Vocês não sabem como é divertido o absoluto ceticismo.

Pode-se brincar com a hipocrisia alheia como quem brinca

com a roleta-russa, com a certeza de que a arma está descarregada".

FELPUDA

Com o passar dos dias, a roubalheira no INSS por entidades fraudadoras caminha para uma tentativa de se jogar o caso para debaixo do tapete. Outras ditas autoridades fazem cara de paisagem, políticos esbravejam uns contra os outros só faltando trocarem sopapos e alguns embarcam para China, França, etc., em tour da "Comitiva Não Tô Nem Aí". Não se ouviu falar nem sequer de prisão e o governo começou a enrolação para providenciar a devolução do que foi afanado dos beneficiários e pensionistas. O mesmo empenho que se verificou para processar quem supostamente "perturbou" baleias não se verificou neste lastimável episódio que lesou milhões de pessoas.

Redução

Projeto do Tribunal de Justiça de MS reduz de cinco para três a composição do Conselho Superior da Magistratura, retornando à composição original. Historicamente, o conselho era constituído exclusivamente pelo presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral de Justiça.

Mais

A ampliação, incorporando dois desembargadores mais antigos da Corte, aconteceu por força de lei em 2021. O projeto menciona que a prática administrativa e a experiência demonstraram que a atuação do conselho com três membros sempre se mostrou eficaz.

Dra. Josete Adames

Fernanda Marques

Tentativa

Depois do desacerto com o Podemos, o "voo" do alto tucanato é em direção ao Republicanos para tentar formar uma federação, incluindo o MDB e o PSD. Isso acontecendo, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel estariam em um campo extremamente "fértil" com a mudança do cenário político. Como já publicado pelo Diálogo, os cargos na majoritária e nas chapas proporcionais estariam praticamente completos.

Campeã

A celulose foi o principal destaque das exportações de MS no período entre janeiro e maio deste ano: contabilizou US$ 1,44 bilhão, do total geral de US$ 4,288 bilhões. A soja, segundo item da pauta em termos de valor, totalizou US$ 1,16 bilhão, seguida da carne bovina, US$ 605,5 milhões, das carnes de aves, US$ 145,69 milhões, dando salto de 17,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados estão na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior elaborada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc.

Adiada

Senadores da Comissão de Constituição e Justiça decidiram adiar a votação do projeto de lei complementar que atualiza o Código Eleitoral. A proposta deverá ser votada no colegiado no dia 9 de julho. O dia 2 de julho foi estabelecido como prazo final para apresentação de emendas. Questões como voto impresso e "quarentena" para agentes da lei poderem se candidatar a cargos eletivos são alguns pontos ainda em debates.

Aniversariantes

