Com o passar dos dias, o "climão" aumenta em poderoso gabinete e adjacênci... Leia na coluna de hoje

Graciliano Ramos - escritor brasileiro
É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”
Felpuda
Com o passar dos dias, o “climão” aumenta em poderoso gabinete e adjacências que estão deixando quatis, capivaras, tucanos e outros bichos, “assistindo” de camarote a queda de braço. De antemão, já sabem quem sairá vitorioso da refrega, mas tem gente que parece que ainda não entendeu que os tempos são outros. O negócio de “eu finjo que mando e vocês finjem que acreditam” acabou. Enquanto “tchurminha dos ciúmes” fala cobras e lagartos, quem realmente manda está abrindo seu “baú de demandas” e colocando coleguinhas em seu, digamos, devido lugar.
Menos
Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS em parceria com o Sebrae, estima que a Black Friday deste ano deverá movimentar R$ 354 milhões no comércio do Estado. Isso representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior.
Mais
A queda indica maior cautela por parte dos consumidores diante do cenário econômico atual. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday, enquanto 48% afirmaram que não vão adquirir nenhum produto.
Na real
No encontro que teve com integrantes do PL, na segunda-feira, o presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, não “dourou a pílula”, deixando claro que há necessidade urgente de união interna, seja para vencer as eleições em Mato Grosso do Sul, como em nível nacional para a Presidência da República. Isso, afirmou, é muito importante para o País e, obviamente, para o partido.
PhD
Na realidade, Reinaldo Azambuja, quer evitar que as “picuinhas” continuem tomando mais tempo do comando do partido em Mato Grosso do Sul do que discutir as estratégias para as eleições de 2026. Estão em jogo o governo do Estado, duas vagas do Senado, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, oito na Câmara Federal e a Presidência da República. Em eleições gerais, mais do que nunca prevalece o ensinamento de que política não é para amadores.
Desempenho
Sem conquistar a Presidência da República, maioria no Senado e na Câmara, a direita continuará tendo trabalho imenso para tentar superar as barreiras impostas pela esquerda. Daí Azambuja ter anunciado a união como palavra de ordem no PL. Na prática, isso significa que se deve também pensar no futuro do ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.
*Colaborou Tatyane Gameiro