Com o passar dos dias, o "climão" aumenta em poderoso gabinete e adjacênci... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Felpuda

26/11/2025 - 00h01
Graciliano Ramos - escritor brasileiro

É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”

Felpuda

Com o passar dos dias, o “climão” aumenta em poderoso gabinete e adjacências que estão deixando quatis, capivaras, tucanos e outros bichos, “assistindo” de camarote a queda de braço. De antemão, já sabem quem sairá vitorioso da refrega, mas tem gente que parece que ainda não entendeu que os tempos são outros. O negócio de “eu finjo que mando e vocês finjem que acreditam” acabou. Enquanto “tchurminha dos ciúmes” fala cobras e lagartos, quem realmente manda está abrindo seu “baú de demandas” e colocando coleguinhas em seu, digamos, devido lugar.

Menos

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS em parceria com o Sebrae, estima que a Black Friday deste ano deverá movimentar R$ 354 milhões no comércio do Estado. Isso representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior.

Mais

A queda indica maior cautela por parte dos consumidores diante do cenário econômico atual. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday, enquanto 48% afirmaram que não vão adquirir nenhum produto.

Dr. João Ilgenfritz Filho, Lilia Ilgenfritz e Dr. João Ilgenfritz Neto

 

Isadora Raymundi

Na real

No encontro que teve com integrantes do PL, na segunda-feira, o presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, não “dourou a pílula”, deixando claro que há necessidade urgente de união interna, seja para vencer as eleições em Mato Grosso do Sul, como em nível nacional para a Presidência da República. Isso, afirmou, é muito importante para o País e, obviamente, para o partido.

PhD

Na realidade, Reinaldo Azambuja, quer evitar que as “picuinhas” continuem tomando mais tempo do comando do partido em Mato Grosso do Sul do que discutir as estratégias para as eleições de 2026. Estão em jogo o governo do Estado, duas vagas do Senado, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, oito na Câmara Federal e a Presidência da República. Em eleições gerais, mais do que nunca prevalece o ensinamento de que política não é para amadores.

Desempenho

Sem conquistar a Presidência da República, maioria no Senado e na Câmara, a direita continuará tendo trabalho imenso para tentar superar as barreiras impostas pela esquerda. Daí Azambuja ter anunciado a união como palavra de ordem no PL. Na prática, isso significa que se deve também pensar no futuro do ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.

*Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA

Sidney Magal agita no sábado a pista de dança do Clube Estoril, prometendo embalar o público

Acompanhado de sua banda e de um elenco de bailarinos, o cantor agita a pista de dança com seu gingado e um repertório de sucessos que inclui "Meu Sangue Ferve por Você" e "Me Chama Que Eu Vou"

25/11/2025 10h00

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete

Ele vem aí: com banda completa e corpo de baile, Sidney Magal promete "trazer de volta aquele sentimento único dos bailes" no show de sábado no Clube Estoril

“Meu Sangue Ferve por Você”, “Sandra Rosa Madalena”, “Amante Latino”, “Tenho”, “Amalia Rosa” e “Me Chama Que Eu Vou”.

É a bordo desses e de outros sucessos de seu próprio repertório, além de clássicos do rock e da canção latina, que o cantor Sidney Magal volta a Campo Grande para apresentar o “Baile do Magal”, um show de pegada dançante, como vem sendo a marca do astro carioca em cinco décadas de carreira.

Anunciada como uma celebração musical, a apresentação será no Clube Estoril, no sábado, com a participação de um elenco de bailarinos que prometem agitar a pista de dança com o ator e sua banda, a partir das 22h.

Os ingressos estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, de hoje até sábado, das 13h às 19h, ou, com taxa de conveniência, pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Confira os valores para cada setor:

  • Mesas para oito pessoas com open bar (água, refrigerante, cerveja Stella Artois e mix de castanhas e frutas secas).
    • Setor A (amarelo): R$ 3.800;
    • Setor B (vermelho): R$ 3.400.
       
  • Mesas para quatro pessoas com open bar
    • Setor C (verde): R$ 1.500.
       
  • Mesas compartilhadas com open bar – valores por pessoa.
    • Setor A: R$ 475 (inteira) e R$ 355 (meia);
    • Setor B: R$ 425 (inteira) e R$ 320 (meia);
    • Setor C: R$ 375 (inteira) e R$ 280 (meia).
       
  • Área vip com open bar de cerveja, refrigerante e água: R$ 180 (inteira) e R$ 135 (meia), para o primeiro lote.

Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto para a compra de até dois ingressos. Sócios do Clube Estoril também contam com um desconto especial. O clube abrirá as portas às 20h.

Endereço: Rua Silvina Tomé Veríssimo, nº 20, Jardim Autonomista. Classificação indicativa: 18 Anos. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

NOSTALGIA E ENERGIA

Aos 75 anos, Sidney Magal anuncia que vai “reviver grandes hits em um show repleto de nostalgia e energia, trazendo de volta a atmosfera única dos bailes de outrora”. O público pode se preparar para uma noite especial repleta de memórias e grandes canções do rádio.

Conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, Magal apresentará um espetáculo que vem rodando o País, com a celebração de sua carreira e a homenagem a artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Com um repertório vibrante e dançante, o cantor promete transportar o público por meio das gerações, de volta à época em que os bailes eram o ápice da diversão e socialização.

“Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, onde as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis”, declara o cantor, que vem experimentando um intenso resgate de sua trajetória, nos últimos anos, graças a produções audiovisuais como “Me Chama Que Eu Vou” (2022) e “Meu Sangue Ferve por Você” (2024).

A playlist do “Baile do Magal” está repleta de ritmos contagiantes, incluindo o embalo da lambada, o calor da Jovem Guarda e a alegria do samba e do rock. Magal traz o novo espetáculo a Campo Grande após o sucesso de suas duas últimas turnês, “Bailamos” e “Rádio do Magal”, que obtiveram grande êxito de bilheteria. Na sequência, o artista segue com o baile para outras regiões.

CINEMA

Na agenda da próxima semana, o “Baile do Magal” aporta em João Pessoa (PB), onde o artista participa do 20º Fest Aruanda – Festival do Audiovisual Internacional da Paraíba.

Além do novo show, que será apresentado na capital paraibana no dia 5 de dezembro, como parte da programação do evento, o cantor ganha homenagem com a projeção de “Me Chama Que Eu Vou”, documentário com direção de Joana Mariani.

Ao longo de 70 minutos, o filme, que já está disponível em plataformas de streaming, conta a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal.

Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira, com sua pinta de galã e um jeito exuberante e provocativo de dançar e se vestir, desafiando padrões, especialmente nos anos 1970.

“O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos próprios participantes da história”, diz a sinopse do documentário.

O cantor ao lado do ator Filipe Bragança, que interpreta Magal no longa-metragem "Meu Sangue Ferve por Você" (2024), de Paulo Machline; o filme também ganhou formato de série

Outra produção recente que se abastece do legado de Magal é “Meu Sangue Ferve para Você”. Dirigida por Paulo Machline e disponível na Netflix, a cinebiografia apresenta uma trama ambientada em Salvador e baseada em fatos reais, que narra a história de amor entre o músico e Magali West. A produção também foi lançada no formato de série pelo canal Disney+.

“Em 1979, Magal segue a rotina de shows e compromissos na capital baiana. Durante um programa de TV, conhece Magali e é acometido por uma paixão avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário, além da desconfiança da família, de amigos e da própria amada”, informa a sinopse.

A produção é estrelada por Filipe Bragança (“Cinderela Pop”), Giovana Cordeiro (“Fuzuê”), Caco Ciocler (“Unidade Básica”) e Emanuelle Araújo (“Malhação”), entre outros nomes.

Não é de hoje que Sidney Magal se aventura pelo cinema e pela televisão. Após o lançamento de seu primeiro compacto, com a faixa “Tema de Amor”, ainda sob o nome artístico de Sidney Rossi, Magal segue para a Europa, em 1971, integrando a excursão de um grupo folclórico de música brasileira.

O primeiro dos 18 álbuns lançados pelo artista, “Sidney Magal”, é de 1977. Ele faz a sua primeira participação em um longa-metragem, “O Sexo das Bonecas”, de Carlos Imperial, ainda em 1974.

Em “Amante Latino” (1979), dirigido por Pedro Carlos Rovai, Magal estreia como protagonista e, embalado por sucessos dos dois primeiros discos, como “Meu Sangue Ferve por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, leva 800 mil espectadores aos cinemas.

Após um hiato de mais de uma década, em que flutuou de sua persona artística de cigano para a estampa de cantor romântico, retomando, em seguida o appeal do início da carreira, participa de mais um longa, “Inspetor Faustão e o Mallandro” (1991).

A partir daí, além da recorrente presença em programas musicais, passa a figurar em novelas, seriados e competições musicais da tevê, como a “Dança dos Famosos” (2016).

A partir de 2003, quando integra o elenco do longa “O Caminho das Nuvens”, retoma a carreira cinematográfica: “Um Lobisomem na Amazônia” (2005), “Jean Charles” (2009), “Meu Pai É Figurante” (2011), “Magal e os Formigas” (2016) e “Ninguém Entra, Ninguém Sai” (2017).

Durante esse período, o artista se destaca atuando também como dublador ao assumir as vozes de Amoroso em “Happy Feet: o Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011); Eduardo Perez e El Macho em “Meu Malvado Favorito 2” (2013) e o piloto de helicóptero carioca em “Divertida Mente” (2015).

Uma curiosidade: Magal nasceu no dia 19 de junho, quando também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro.

Em 2022, foi lançada a biografia “Sidney Magal: Muito mais Que um Amante Latino”, de Bruna Ramos da Fonte, livro que deu origem ao musical homônimo lançado no mesmo ano.

25/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo

Fernanda Montenegro - atriz brasileira

Tenho um otimismo realista, porque a condição humana é falha. Todos nós somos atores nesse palco que é o mundo”.

Felpuda

Cidadão que julga ser líder empresarial tem se mostrado indignado com a possibilidade de o Brasil ser impedido de continuar produzindo e atuando em certo segmento. Porém, não tem demonstrado o mesmo empenho quando estimula a mudança de empreendimentos existentes em MS para o vizinho Paraguai. Além de bater na mesma tecla sobre a “maravilha” que é o sistema empresarial além-fronteira, promove eventos por lá para mostrar aos convidados que vale a pena. Como dizia o magnata Aristóteles Onassis: “O segredo de um negócio é saber o que mais ninguém sabe”.

Rápido

O vereador Papy tratou de tirar proveito político da questão dos tapa-buracos, afirmando que os serviços tiveram início depois que secretários estiveram na Câmara de Campo Grande.

Mais

O presidente da Câmara disse isso durante visita a locais onde o trabalho estava sendo realizado, no caso, em duas rotatórias. Resta saber daqui para a frente.

Diálogo

A Universidade de Brasília (UnB) depositou pedido de patente para uma receita de biscoito elaborada com farinha de cafés robustas amazônicos (Coffea canephora). O produto substitui em cerca de 30% a farinha tradicional, tornando-se uma opção mais saudável e viável para consumidores adeptos de dietas equilibradas, por conter mais fibras, antioxidantes e cafeína. A inovação também inaugura um novo e promissor mercado para a casca do café, até então utilizada principalmente como adubo no Brasil. O estudo, desenvolvido ao longo de dois anos, é resultado de parceria com a Embrapa Rondônia (RO).

DiálogoEvanise Leal Pinto Costa

 

DiálogoGlória Coelho e Daniel Pegoraro

Aposta

Na avaliação de alguns parlamentares, as consequências da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro serão grandes, principalmente, durante a campanha eleitoral de 2026. A direita deverá bater na tecla de que houve perseguição, injustiça e narrativas infundadas por parte da esquerda, inclusive com algumas cortinas de fumaça sobre erros do governo de Lula. É esperar para ver.

Janela

Em março de 2026, quando da abertura da janela partidária, o PL deverá ficar sem o deputado federal Marcos Pollon em suas fileiras, dizem alguns integrantes do partido. Afirmam que as manifestações contrárias à decisão da cúpula no que se relaciona à candidatura própria ao governo, mesmo sabendo que o partido definiu apoio à reeleição de Riedel, é trabalhar pelo enfraquecimento da direita no Estado. Mudar o que foi combinado em Brasília seria muita pretensão, dizem.

Do contra

Desde o início dos entendimentos em Brasília sobre o PL em MS, Pollon também foi contra a entrada de Reinaldo Azambuja no partido. O ex-governador não só assumiu o partido, como fez acordo com lideranças nacionais para apoio à reeleição de Riedel. Há quem diga que o grito do parlamentar tem ecoado no deserto. O “guru” de Marcos Pollon é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que reside nos EUA. Não vai poder ser cabo eleitoral presente do colega pelas bandas de cá, como foi em 2022. Sendo assim...

*Colaborou Tatyane Gameiro

