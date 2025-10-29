Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Esta... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (29/10)

Felpuda

29/10/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Bráulio Bessa - escritor brasileiro

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente”.

Felpuda

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Estado Sérgio de Paula, um outro estaria sendo colocado para “quarar no sol” tendo em vista que mais uma cadeira deverá ficar vazia, mas não por muito tempo. O conselheiro Waldir Neves estaria, segundo os bastidores, pensando em calçar os chinelos da aposentadoria, porém mal a possibilidade foi aventada, o poeirão é visto de longe – assustando quatis, socós e outros bichos – levantado pelos interessados na vaga. Esse assento no TCE-MS será também indicação da Assembleia Legislativa.

E?...

Diante do agito na tentativa de reorganização do time da direita em MS, o PT decidiu contra-atacar e colocou duas de suas principais lideranças para tentar desmerecer o adversário. Mas não acharam possíveis malfeitos para criticar.

Mais

Aí os petistas decidiram se transformar em “analistas políticos”, tecendo comentários sobre “erros” da condução política adotada, principalmente pelo presidente do PL, Reinaldo Azambuja. É cada uma!...

Coronel Angelo Rabelo e o ator Marcos Palmeira

 

Juan Moraes

Fogo amigo

Fontes do PP confidenciam que o partido está se sentindo desconfortável com as críticas contra a prefeita Adriane Lopes vindas de setores do União Brasil, com qual forma a Federação União Progressista. As seguidas denúncias contra a Administração Municipal, que vão de questões financeiras à prestação de serviços, são reforçadas nas redes sociais. Assim, em vez de agir como aliado, também atira pedras. As mesmas fontes dizem que estaria havendo necessidade de uma “reunião urgente com os chefes das siglas”.

Transparência

Quem está querendo explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre pagamentos contratuais, com relação aos problemas ocorridos na área do transporte coletivo, é o deputado Pedrossian Neto. Além disso, ele usou as redes sociais para mostrar, digamos, seu assombro com a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para quitação de parte da dívida com o Consórcio Guaicurus. O parlamentar já foi secretário municipal de Finanças e Planejamento. Portanto...

Freio

Por falar em utilização dos recursos do FMS, o Conselho Municipal de Saúde notificou oficialmente a prefeitura para que não utilize recursos da ordem de R$ 1,03 milhão do fundo para quitação de débito com o consórcio. Assegurou que, caso a decisão seja mantida, acionará o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. Durma-se com um barulho desses.

ANIVERSARIANTES

Soledad Almeidinha Nahas
Anézio Napi Júnior
Michelle Straliotto
Zacarias Moysés Bacha
Alice Sales Trouy
Camilo Henrique Silva
Elias Gomes Diniz
Pedro Cantarim
Lívia Galliano Pulsone
Natércio Oliveira
Arnaud de Almeida Braga
Domar Pereira dos Santos
Ariene Nazareth Murad de Souza
Clauret Silva de Pinho
André Luiz Barbosa Pereira
José Jorge da Silva
Eliana Augusta de Oliveira Gomes
Luciana Amado Ocampos Teixeira
Cláudia Peruzzo
Maria Cristina Nunes da Cunha Battaglin
Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves
Dra. Sirlei Faustino Ratier
José Carlos Longo
Ângela Júlia Finger
Dr. Fábio dos Santos Magalhães
Valdomiro Aguirre
Denilson de Lucca Peres
Anna Cleise Rocha
Leny Lobo Dias
Paulo José Martins
Heraclides de Almeida
Gilson Tôrres
Cláudia Roberta Gomes
Ana Caroline da Silva Ryba
Thayná da Cruz Queiroz
Zilfa Andrekowski
Jorge Osaki
Roliene Santos Flor
Judite de Oliveira Thomaz
Edair Moleiro
Flavio Milanez Thome
Luciano Arcas Andrade
Izer Serra
Aya Moreira Miranda
Thayse Canho Bittner
Wagner Trevizi
Marcos Venicio Sallet
Rodrigo Evaristo da Silva
Ivan Hildebrand Romero
Mark Bartkevitch
Adriana Aparecida Bertrame Tognini
Zumiro de Siqueira
Cleide Salviato
Flávia Leite Moraes
Jaria Tania da Silva Toledo
Rui Carlos Gonçalves
Benedita Lemes da Silva
Francisco Roberto da Silva
Beatriz Oliveira Lopes
Marli Martinez Correa
Vagner Ricardo dos Santos
Maria Luiza Conrado
Fátima Antunes
Patrícia Lima
Pedro Paulo Oliveira
Gilda Barbosa Vieira
Humberto Teixeira Júnior
Ana Lúcia Pereira
Pedro Nolasco Rojas Filho
Marilda Quevedo
Anamélia Lucy Baptista
Ana Ruty Melo Oliva
Aline D'Avila
Fernanda D'Avila
Luciana Aparecida de Oliveira
Dilson Miyahira
Maria Valda de Souza Oliveira
Zeila Maria Freire Santos
Mário Tsuge
José Fernandes Cassiano
Manoel Lima
Renato Akira Inoue
Muhamad Samih Garib
Débora Alves Faria Diniz
Leni Batista de Azevedo
Ahmed Salum
Marcelo Rodrigues e Affonso
Adriane Radeliski Miranda
Lucas Luizari Chiavoloni
Luciane Carla Lorenzetti de Sanctis Pires
Luiz Carlos Cação
Hélio Rodrigues Miranda Filho
Janina Morgantini Capiberibe
Rita de Cássia Leme Veronez
Carlos Alberto Fortti
Antonio César dos Santos
Sérgio Raposo de Medeiros
Alberto Sidney de Melo Souza Filho
Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos
Alione Harumi de Moraes
Jorge Luiz Alves de Souza
Antonio Tebet Junior
Diego de Souza Vasconcelos
Nélio Saraiva Paim Filho
Edna de Oliveira Schmeisch
Glauce Kelly Vidal Cerveira Silva

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

DANÇA

Quarta edição do projeto Circula Dançurbana chega a Campo Grande nesta semana

Depois de passar por Três Lagoas e Dourados, quarta edição do projeto Circula Dançurbana chega a Campo Grande nesta semana, com apresentação gratuita de dois espetáculos infantis em escolas da rede municipal e oficina para arte-educadores e professores

27/10/2025 09h30

Compartilhar
O espetáculo

O espetáculo "R.U.I.A Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória" ganha duas sessões na quarta-feira Divulgação / Reginaldo Borges

Continue Lendo...

De amanhã até sexta-feira, a Cia. Dançurbana realiza na Capital com a quarta edição do projeto Circula Dançurbana, levando os espetáculos infantis “R.U.I.A” e “K-zuu” a escolas da rede pública municipal. Entre passos, sons e brincadeiras, as apresentações despertam a curiosidade, o riso e novas formas de ver o mundo. A iniciativa também oferece uma oficina formativa para arte-educadores e professores.

O Circula Dançurbana propõe a circulação dos espetáculos infantis do repertório da companhia, acompanhada de encontros de mediação artística para crianças e de oficinas de disseminação da experiência para arte-educadores e professores de educação infantil de Três Lagoas, Dourados e Campo Grande.

O propósito é promover a fruição de espetáculos de dança, criados “especialmente para as infâncias”, e com isso sensibilizar e conscientizar os tutores e a sociedade em geral sobre a relevância da arte e da cultura para o desenvolvimento sensível e cognitivo das crianças.

Este projeto é realizado pela Cia. Dançurbana, o Ministério da Cultura e o governo federal via Lei Rouanet e patrocinado pela MSGÁS e Real H.

K-ZUU

Elaborado para o público do primeiro setênio (crianças entre 0 à 7 anos), o espetáculo “K-zuu” ganhou esse nome em referência ao instrumento musical kazoo, à onomatopeia que sugere o som de alguns insetos e à imagem do casulo, invólucro que protege alguns seres em processos de transformação.

O espetáculo lança mão de aspectos da filosofia da educação para ambientar o rico ecossistema do aprendizado nessa etapa da vida.

Em cena, três intérpretes-criadoras – Ariane Nogueira, Maura Menezes e Rose Mendonça - dançam e tocam instrumentos, na descrição da companhia, “suavemente em solavanco, fluindo e zunindo”.

A obra tem direção artística de Renata Leoni, provocação e colaboração de Paula Bueno e Miraíra Noal, cenário por Maíra Espíndola, figurino por Maíra Espíndola e Dayane Pereira, canções do professor Shauan Bencks (“Festa do Pantanal” e “Lagarta Comilona”, trilha sonora por Rose Mendonça e consultoria musical por Jonas Feliz.

R.U.I.A

O espetáculo “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória” aleatoriamente invade o recreio da escola, um ecossistema habitado por criaturas mitológicas, as brincadeiras e jogos da infância, entre outros apelos.

A montagem é voltado para crianças do segundo setênio, etapa do crescimento do indivíduo que vai dos 7 aos 14 anos, em que acontece o desenvolvimento das relações sociais, da memória cronológica e a compreensão da ligação entre causa-efeito.

O espetáculo lança mão de estímulos e objetos que são ressignificados e reinventados. Em cena apresentam-se Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Livia Lopes e Reginaldo Borges. 

O espetáculo tem direção artística de Renata Leoni, provocação e colaboração por Paula Bueno e Miraíra Noal, cenário por Maíra Espíndola e figurino por Maíra Espíndola e Dayane Pereira.

ESCOLAS

A Cia. Dançurbana apresenta o espetáculo “K-zuu” amanhã, às 8h30min, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Piratininga e, às 14 horas, na Emei Ipiranga. Já na quarta-feira, a companhia chega na Escola Municipal Nerone Maiolino com o espetáculo “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória”, com sessões às 9h30min e 13h30min.

OFICINA

E, na sexta-feira, das 13h às 18h, o projeto realiza a oficina formativa “Que Dança Se Dança na Escola?”, voltado para arte-educadores e professores, na Casa de Cultura (Sala de Artes Cênicas).

A oficina pretende gerar diálogos entre a linguagem da dança, o contexto em que ela está sendo aprendida e ensinada e a diversidade de relações geradas pelos atores envolvidos, propondo experimentos, jogos e exercícios práticos para que se possa acrescentar mais possibilidades de experienciar a arte, o corpo, o tempo e o espaço contemporâneo no ambiente escolar.

Mais informações no perfil de Instagram da companhia: @ciadancurbana.

DIÁLOGO

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (27/10)

27/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

- Barão de Itararé escritor brasileiro

"A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce.
Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona
definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele”.

Felpuda

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor de colega, será preciso o uso de focinheira, tamanha a feracidade do dito-cujo em destilar seu rancor ideológico contra tudo e contra todos que, digamos, não sejam adeptos da linha programática do seu partido.

Para ele, qualquer autoridade que não seja de sua legenda é vista como inimiga e com marca de alvo nas costas para receber seus “disparos verbais”, seguidos de palavras que, dizem, “é digna de botequim de beira de estrada, com o devido respeito aos botequins”. Afe!

Diálogo

Descoberta 

Depois de uma década de estudos, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) descobriram a existência de um aquífero, concentrado em São Gabriel do Oeste que, até então, era considerado integrante do Aquífero Guarani. 

Mais

Assim, o MS passa a ter nove sistemas dessa natureza. A descoberta e a proposta de reconhecimento foram apresentadas na quinta-feira, durante reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, realizada na Assembleia Legislativa.

DiálogoMarco Antonio Moraes e Valéria Foschiani. Foto: Arquivo Pessoal
DiálogoAlana Ferrer. Foto: Iara Morselli

Tchau!

A despedida foi na quinta-feira, mas Eduardo Rocha só deixará a Casa Civil hoje e a partir daí vai estruturar sua campanha a deputado estadual.

Seu sucessor, Walter Carneiro Junior, abriu mão de ser candidato a deputado federal para se dedicar, até o final da administração de Riedel, em dezembro de 2026, às atividades que o cargo exige, com apoio do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De olho

Walter Carneiro Junior era o secretário-adjunto e com sua ascensão à titularidade da Casa Civil, o cargo que ocupava ficou vago.

Embora nos bastidores dizem que ninguém seria nomeado para substituí-lo, sabe-se que tem muita gente
de olho. Aliás, fala-se que há quem esteja vivendo completa decepção, porque acreditava que a sorte lhe sorriria, recebendo o comando da secretaria. Como isso não ocorreu, espera ser o adjunto. Mas… 

Pés na estrada

Até dezembro, outros dois secretários deverão deixar os cargos: Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte e Cultura, bem como Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O primeiro poderá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o segundo uma cadeira na Câmara Federal. Até o momento não foram cogitados nomes para substituí-los.

Aniversariantes

  • Carla Charbel Stephanini,
  • Adelina Avesani Spengler,
  • Luiz Carlos Rodrigues da Silva,
  • Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos Santos,
  • Flávia Simioli Gutierres,
  • Jorge de Oliveira Martins,
  • Marcelo Bastos Ferraz,
  • Alceu Fernandes,
  • Wadel Maldonado,
  • Dr. José Roberto Lopes de Souza,
  • Oswaldo Riveros de Oliveira,
  • Anita Kazuco Shimada,
  • Marleno de Oliveira Villa,
  • Toneo Onozato,
  • Leandro Cassiano de Abreu,
  • Ricardo Luiz Ajala Barcaça,
  • Elisa Rodrigues Villanueva,
  • Dr. Odilei Antonio Cavalcante Braga,
  • Nélida Letteriello,
  • Joice de Oliveira Pereira dos Santos,
  • Juliana Andréia Thaler Martini Neiva,
  • Carolina Doria Monteiro de Barros,
  • Dr. Alex Cunha Alonso,
  • Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves,
  • Ana Ruth Oliva,
  • Letícia Zampieri Geraldo,
  • Rubens Filinto da Silva,
  • Antônio Urban Filho,
  • Alan de Olivera Naves,
  • Edemir Antonio Vicari,
  • Henrique Maculan Pavesi,
  • Albert Soares Marinho,
  • Cláudia Zarate Nasser,
  • Maria Aparecida Garcia Correia de Souza,
  • Ivo Alves de Souza,
  • Alvaro Penze de Sousa,
  • Maria Isabel Souza Nunes,
  • Valdir Antonio Pradella,
  • Gaspar Francisco Hickmann,
  • José Caciano de Oliveira,
  • Roberto Pereira de Oliveira,
  • Nawale Nahas Curado,
  • Jovino Braga Ferreira,
  • Giuliano Jacobina Stephanini,
  • Celso Filartiga,
  • Maria Cândida da Costa,
  • Ana Maria Cavalcanti,
  • Norma Suely dos Santos,
  • Vicente Lopes Filho,
  • Izoldina de Moraes,
  • Maycol Marques Lacerda,
  • Nílcéa de Britto Lopes,
  • Eduardo Roberto Manzur,
  • Paulino Mendes Fontoura,
  • Antônio Luiz Ribeiro,
  • Esio Massi,
  • Ademir Morbi,
  • Ilza Rosa de Senna,
  • Enoir Ferreira Cabral,
  • Avany Lima Maciel,
  • Laércio Barbosa,
  • Wagner Ganne,
  • Feliciano Peralta Rocha,
  • Luiza Miyashiro,
  • Paulo Yoshihiro Natori,
  • Sebastião Cardoso Silva,
  • Dra. Rita de Cássia Ribeiro Baréa,
  • Claudio Loureiro Ribeiro,
  • Frank Said Souza de Britto,
  • Dra. Luciléia Pompeu Miller Braga,
  • Jean Marcos Ferreira,
  • Helder Marques da Costa,
  • Dr. Elesbão Munhoz,
  • Lindinalva de Oliveira,
  • César Ferreira da Silva,
  • Maria Emília Vieira,
  • Vânia Alves,
  • Humberto Lopes Ribeiro de Souza,
  • Júlio Bolssonaro Filho,
  • Ester Silva de Oliveira,
  • Joel Ribeiro Oliveira,
  • Alison Pereira da Silva,
  • Célio Luiz Wolf,
  • Marcos Rocha Ribeiro,
  • Diego Ribeiro,
  • Ana Carolina Silva Paz,
  • Denise Forte,
  • Manoel Rosa Lencina Neto,
  • Tadeu Geraldo Moraes Dias,
  • Leonardo Borges de Oliveira Lima,
  • Priscila Nakamura,
  • Dib Hanna Khalil Dib,
  • Mário Sérgio Dias Bacelar,
  • Antonio João Ferreira Iglesias,
  • Chris Giuliana Abe Asato,
  • Priscila Buissa,
  • Cristina Fernandes Veizagas,
  • Paulo Rahal Sacoman,
  • Silma El Hage,
  • Odil Tadeu Giordano,
  • Jairo de Matos Jardim,
  • Valdovir José Menon,
  • Moisés Souto da Rocha,
  • Keila Lopes de Almeida,
  • Ana Cristina Medeiros Rodrigues,
  • Thiago Ranier Gomes,
  • Reinaldo Liske,
  • Antonio Carlos Nogueira de Oliveira.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade
Cidades

/ 8 horas

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?