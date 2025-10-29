Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Esta... Leia na coluna de hoje

Bráulio Bessa - escritor brasileiro
Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente”.
Felpuda
Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Estado Sérgio de Paula, um outro estaria sendo colocado para “quarar no sol” tendo em vista que mais uma cadeira deverá ficar vazia, mas não por muito tempo. O conselheiro Waldir Neves estaria, segundo os bastidores, pensando em calçar os chinelos da aposentadoria, porém mal a possibilidade foi aventada, o poeirão é visto de longe – assustando quatis, socós e outros bichos – levantado pelos interessados na vaga. Esse assento no TCE-MS será também indicação da Assembleia Legislativa.
E?...
Diante do agito na tentativa de reorganização do time da direita em MS, o PT decidiu contra-atacar e colocou duas de suas principais lideranças para tentar desmerecer o adversário. Mas não acharam possíveis malfeitos para criticar.
Mais
Aí os petistas decidiram se transformar em “analistas políticos”, tecendo comentários sobre “erros” da condução política adotada, principalmente pelo presidente do PL, Reinaldo Azambuja. É cada uma!...
Fogo amigo
Fontes do PP confidenciam que o partido está se sentindo desconfortável com as críticas contra a prefeita Adriane Lopes vindas de setores do União Brasil, com qual forma a Federação União Progressista. As seguidas denúncias contra a Administração Municipal, que vão de questões financeiras à prestação de serviços, são reforçadas nas redes sociais. Assim, em vez de agir como aliado, também atira pedras. As mesmas fontes dizem que estaria havendo necessidade de uma “reunião urgente com os chefes das siglas”.
Transparência
Quem está querendo explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre pagamentos contratuais, com relação aos problemas ocorridos na área do transporte coletivo, é o deputado Pedrossian Neto. Além disso, ele usou as redes sociais para mostrar, digamos, seu assombro com a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para quitação de parte da dívida com o Consórcio Guaicurus. O parlamentar já foi secretário municipal de Finanças e Planejamento. Portanto...
Freio
Por falar em utilização dos recursos do FMS, o Conselho Municipal de Saúde notificou oficialmente a prefeitura para que não utilize recursos da ordem de R$ 1,03 milhão do fundo para quitação de débito com o consórcio. Assegurou que, caso a decisão seja mantida, acionará o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. Durma-se com um barulho desses.
*Colaborou Tatyane Gameiro