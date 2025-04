"Com os tempos modernos, aquela tal prática de comprar votos oferecendo dentadura ou óculos"

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (22/04)

Mahatma Gandhi - líder pacifista indiano "Aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na natureza: trabalha continuamente, mas em silêncio”. FELPUDA

Por acreditar que pode conquistar posto mais elevado e desfrutar de todas as mordomias, incluindo proventos nababescos, figurinha tenta comer pelas beiradas e fazendo o que mais sabe: bajular. Assim, nesse “grude” com aqueles que politicamente mandam, continua a buscar afagos, achando que possa conquistar o lugar tão sonhado, que, aliás, muita gente quer, por sinal.

O dito-cujo, porém, corre o risco de ter de aprender a duras penas trecho do poema “Versos Íntimos”, de Augusto dos Anjos: “O beijo, amigo, é a véspera do escarro/A mão que afaga é a mesma que apedreja”

Ascensão a jato

Chama atenção no meio da advocacia de Mato Grosso do Sul o “sucesso” de determinado escritório. A ascensão empresarial do grupo, que há 10 anos era bem modesto, chama atenção. Uma das empresas do escritório comprou jatinho de R$ 10 milhões.

O que sobe, desce?

No meio, a dúvida agora é se o grupo detentor do jatinho conseguirá, digamos, permanecer lá no alto. Muitos apostam que sim, apesar de a ascensão rápida do escritório, típica dos jatinhos, despertar admiração dos pares, mas também de quem gosta de investigar.

Em março, a inflação no setor de alimentação fora do lar foi de 0,77%, um pouco acima do índice geral (0,56%), mas ainda inferior à alta registrada na alimentação no domicílio, que ficou em 1,31%. Entretanto, o aumento de alimentos e bebidas, principais insumos dos bares e restaurantes, foi de 1,17%, acima da alta na alimentação fora do lar.

Nem mesmo a queda no preço da carne, que registrou deflação de 1,60%, foi suficiente para aliviar os custos. Os empreendedores continuam sem conseguir repassar os aumentos nos insumos. Pesquisa de março da Abrasel indicou que 32% dos empreendedores não conseguiram reajustar seus preços nos últimos 12 meses, enquanto 59% realizaram reajuste conforme ou abaixo da inflação.

Dra. Bianca Paraguassu e Kenneth Correa

Rafa Perez

Interesse

O fundo dos Emirados Árabes Unidos Mubadala, um dos controladores da Atvos, empresa que tem três usinas de etanol de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul, está interessado em expandir sua atuação no Estado. Na negociação estão as usinas de outra gigante do setor, a Cosan.

A empresa de Rubens Ometto passa por dificuldades financeiras e precisa se desfazer de alguns ativos. As usinas da Cosan em Caarapó e Rio Brilhante poderiam ser complementares às unidades da Atvos no Estado.

Aposta errada

Rubens Ometto, sócio-majoritário na Cosan e com participação importante em outras empresas, como a Rumo Logística, por exemplo, “corre” atrás de levantar dinheiro para cobrir o rombo em seus negócios após uma aposta errada. O empresário fez grande alavancagem no mercado com o objetivo de assumir o controle da Vale. Não deu certo. Para piorar, nos últimos dois anos, as ações da mineradora despencaram, e o controle da empresa não veio.

Descaminho

Em Campo Grande, consumidora que não conseguiu nota fiscal de vendedor de um equipamento do smartphone para apresentar na assistência técnica da marca e que se recusou a consertar o aparelho registrou queixa-crime. Resultado: a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça e recolheu produtos sob suspeita de venda de mercadorias irregulares.

* Colaborou Tatyane Gameiro