Com programação definida, Carnaval de Corumbá será lançado na Capital

Com expectativa de atrair mais de 18 mil turistas do Estado e outras regiões, como a Bolívia, o Carnaval de Corumbá terá uma extensa programação, que começou no dia 19, com o lançamento da folia na cidade.

As atrações se estenderão até o dia 13 de fevereiro, quando acontecerá o desfile cultural, que revive as antigas festas de rua com confetes, serpentinas, corso, cordões carnavalescos, blocos de palhaços e de frevo e as pastorinhas.

Serão 42 eventos ao longo de 12 dias de muito samba, incluindo desfiles das escolas de samba e blocos oficiais, independentes e sujos, roda de samba (porto-geral), concursos de fantasias e de marchinhas, shows nacionais e locais gratuitos e escolha da corte de momo.

Haverá também o lançamento do Carnaval - “O Pantanal é a Passarela do Samba e da Alegria” – em Campo Grande, no dia 3 de fevereiro, com ritmistas e passistas das escolas de samba.

Festa projeta a cidade

Este ano, o Governo do Estado destinou R$ 800 mil para as agremiações carnavalescas e a prefeitura completou a ajuda financeira com mais R$ 650 mil.

No lançamento do Carnaval, no dia 19, o prefeito Marcelo Iunes disse que a festa deve movimentar R$ 40 milhões na economia local.

“É uma festa que coloca Corumbá no cenário nacional e internacional, recebemos muitos estrangeiros, principalmente bolivianos. Os hotéis estão praticamente lotados”, citou.

O circuito do samba, na Avenida General Rondon, terá estrutura de camarotes, praça de alimentação, arquibancadas e palco para os shows. O desfile das escolas de samba ocorrerá nos dias 11 e 12 de fevereiro.

No primeiro dia, saem a Marquês de Sapucaí, Mocidade da Nova Corumbá (campeã de 2023), Caprichosos, Pantanal e A Pesada; no segundo dia, Imperatriz, Vila Mamona, Major Gama, Estação Primeira e Império do Morro.



Assine o Correio do Estado.