Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do... Leia na coluna de hoje

Milton Friedman - economista americano

Se uma empresa privada for um fracasso, ela fecha; se uma empresa governamental falha, ela é expandida. Eu o desafio a encontrar exceções”.

Felpuda

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do Ônibus, aquela que gastou mais de R$ 100 mil para investigar os problemas do transporte coletivo em Campo Grande, deve estar se perguntando: “Onde foi que errei?” Passado pouco mais de um mês, eis que o serviço enfrentou colapso, causando muitos transtornos a milhares de usuários. Se a tal da comissão não conseguiu chegar ao centro da questão e fiscalizar a inércia dos pontos nevrálgicos do sistema, aí o problema é outro, disse parlamentar, preocupado com a situação nesta área. E?...

Tudo igual

Apesar de o deputado federal Marcos Pollon ter criticado duramente as lideranças nacionais do PL, por ter entregue o comando da sigla para Azambuja, até agora não se moveu para deixar o partido “onde não se sentiria bem”.

Mais

Pollon continua fazendo pré-campanha eleitoral, batendo na tecla de que não abre mão de ser candidato a governador, mesmo sabendo que pelo PL o seu nome está descartado dessa empreitada.

Batizado de LumiBot, um sistema robótico autônomo, que opera à noite, é capaz de gerar dados que permitem a construção de modelos para fazer o diagnóstico precoce de nematoides em plantas de algodão e soja antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação de São Paulo, em parceria com a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) de Mato Grosso, o LumiBot emite luz ultravioleta-visível sobre as plantas e analisa a fluorescência capturada nas imagens das folhas, com câmeras científicas. A cotonicultura e a sojicultura têm enorme relevância econômica para o Brasil, possuindo previsão de recorde de safra no período 2025/2026, com 4,09 milhões de toneladas de pluma e 177,67 milhões de toneladas de grãos de soja, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, as duas culturas enfrentam a ameaça do parasita microscópico de 0,3 milímetros a 3 mm de comprimento.

Fernando Ortega e Lívia Fagundes Mendonça. Ele comemora hoje idade nova

Silvia Braz

Resistência

O dirigente do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, tem reiterado a seu grupo político que a meta maior é a reeleição do seu “pupilo” governador Eduardo Riedel. Até então, o ex-tucano vinha despontando como o favorito para uma das vagas, porém o cenário começa a tomar nova forma. Nos bastidores, fala-se que a realidade hoje é diferente e que ele terá de trabalhar muito internamente no partido, principalmente porque não é unanimidade entre os liberais mais conservadores.

Sem favorito

Pelo cenário atual, conforme algumas lideranças partidárias, o jogo para a disputa ao Senado não teria nenhum dos nomes postos como sendo favorito. Com o passar dos dias e as articulações se tornando mais intensas, a opinião é que todos os principais pré-candidatos não estariam fora do páreo. São duas vagas que têm como pretendentes Reinaldo Azambuja (PL), Gianni Nogueira (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP), Simone Tebet (MDB), Vander Loubet (PT) e Capitão Contar (PRTB).

Isenção

A Câmara dos Deputados aprovou a garantia do despacho gratuito da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais ou internacionais operados no País. Segundo o autor da proposta, desde 2017, quando a cobrança começou, as empresas faturaram cerca de R$ 5 bilhões até 2024, mas isso não gerou diminuição do preço da passagem.

*Colaborou Tatyane Gameiro