Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do... Leia na coluna de hoje

Milton Friedman - economista americano
Se uma empresa privada for um fracasso, ela fecha; se uma empresa governamental falha, ela é expandida. Eu o desafio a encontrar exceções”.
Felpuda
Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do Ônibus, aquela que gastou mais de R$ 100 mil para investigar os problemas do transporte coletivo em Campo Grande, deve estar se perguntando: “Onde foi que errei?” Passado pouco mais de um mês, eis que o serviço enfrentou colapso, causando muitos transtornos a milhares de usuários. Se a tal da comissão não conseguiu chegar ao centro da questão e fiscalizar a inércia dos pontos nevrálgicos do sistema, aí o problema é outro, disse parlamentar, preocupado com a situação nesta área. E?...
Tudo igual
Apesar de o deputado federal Marcos Pollon ter criticado duramente as lideranças nacionais do PL, por ter entregue o comando da sigla para Azambuja, até agora não se moveu para deixar o partido “onde não se sentiria bem”.
Mais
Pollon continua fazendo pré-campanha eleitoral, batendo na tecla de que não abre mão de ser candidato a governador, mesmo sabendo que pelo PL o seu nome está descartado dessa empreitada.
Batizado de LumiBot, um sistema robótico autônomo, que opera à noite, é capaz de gerar dados que permitem a construção de modelos para fazer o diagnóstico precoce de nematoides em plantas de algodão e soja antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação de São Paulo, em parceria com a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) de Mato Grosso, o LumiBot emite luz ultravioleta-visível sobre as plantas e analisa a fluorescência capturada nas imagens das folhas, com câmeras científicas. A cotonicultura e a sojicultura têm enorme relevância econômica para o Brasil, possuindo previsão de recorde de safra no período 2025/2026, com 4,09 milhões de toneladas de pluma e 177,67 milhões de toneladas de grãos de soja, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, as duas culturas enfrentam a ameaça do parasita microscópico de 0,3 milímetros a 3 mm de comprimento.
Resistência
O dirigente do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, tem reiterado a seu grupo político que a meta maior é a reeleição do seu “pupilo” governador Eduardo Riedel. Até então, o ex-tucano vinha despontando como o favorito para uma das vagas, porém o cenário começa a tomar nova forma. Nos bastidores, fala-se que a realidade hoje é diferente e que ele terá de trabalhar muito internamente no partido, principalmente porque não é unanimidade entre os liberais mais conservadores.
Sem favorito
Pelo cenário atual, conforme algumas lideranças partidárias, o jogo para a disputa ao Senado não teria nenhum dos nomes postos como sendo favorito. Com o passar dos dias e as articulações se tornando mais intensas, a opinião é que todos os principais pré-candidatos não estariam fora do páreo. São duas vagas que têm como pretendentes Reinaldo Azambuja (PL), Gianni Nogueira (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP), Simone Tebet (MDB), Vander Loubet (PT) e Capitão Contar (PRTB).
Isenção
A Câmara dos Deputados aprovou a garantia do despacho gratuito da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais ou internacionais operados no País. Segundo o autor da proposta, desde 2017, quando a cobrança começou, as empresas faturaram cerca de R$ 5 bilhões até 2024, mas isso não gerou diminuição do preço da passagem.
ANIVERSARIANTES
Fernando Ortega
Adriana Tozzetti
José Carlos de Moraes
Flora Caminha
Omar Pedro de Andrade Aukar
Ângela Castro Cunha Fachini
Alexandre Gomes Lorentz Figueiredo
Vicente José Averbeck
Edson de Souza Martins
João Oswaldo Barcellos da Silva
Nelson Lima de Melo
Werner Henrique Busse
Oscar Luiz Cervi
Carlos Roberto Estrada
Elto Valerio Pereira
Osvaldo de Oliveira Neto
Alaide Pereira dos Santos
Ricardo Fernandes Souza
Stenio Steimer
Wilson Taira
Fabrício Dourado Berton
Ivaneide Gomes Nogueira
Marco Antônio de Alencar Maymone
Paola Gouveia Menegazzo Coelho Lima
Dra. Aparecida Mitsuko Miura
Katiuscia Hildebrand Mandu
Dijalma Mazali Alves
Linda Benitez
Fabiano Ruiz Gastaldi
Taciane Bonamigo Carpenedo
Panmella Sbaraini de Andrade
Ligia Cristina Urban
Deivid da Silva Quadros
Guilherme Coelho de Brito Macedo
Pedro Alves Pereira
Nadia Bezerra Tavares
Angélica Pereira Ravagnani
João Pedro Alves
Geraldo Augusto de Siqueira Ribas
Alexandre Brandão de Freitas
Thomaz Della Santa
Carlos Rodrigues Sandim
Ana Cecília Negreiros Duncan Machado
Eduardo Inagaki
Joana Alencar Jardim
Dra. Sônia Maria Pereira
Leonardo Sunakozawa
Ricardo Cavalcanti
Assunção Medeiros Rocha
Elza Flôres de Almeida
Lucila dos Santos
Márcio Alves Goulart
Giselle dos Santos Ottoni
Cláudio Pires Azambuja
Rosane Kassai
Sebastião Liberato da Rocha
Cláudia Regina Moia
Noemi Martinez
José Raimundo dos Santos
Lúcia Helena Nogueira da Costa
Anadir Martins Albuquerque
Rodrigo Antonio Stochiero Silva
Laura Tereza de Lima
Mário Serapião Leite
Adriana Pulcherio Fagundes
Mário Roberto Maruyama
Celso Cavanha
Silvia Aparecida Gonçalves de Alcantara
Giovanna Ramires Fonseca
Eva Maria Maciel
Sebastião da Silva Souza
Angela Lúcia Martins Cantarin
Isair Luiz Rizzardi
Sérgio Luiz Fernandes
Andréa Leite Maciel
José Maria Nunes
Louise Lopes
Beatriz Pereira Antunes
Eurico Viana Luz
Rosângela Benites Brito
Iara Bueno Dias
Claudeir Gonçalves da Silva
Maria Sales Cabral
Carlos Roberto Assis Bernardes
Ricardo Almeida Cordeiro
Liliane Fonseca Nascimento
Amparim Lakatos
Adriana Miyamoto Nakamura
Gisele Santine de Oliveira
Ary Goulart Posterlli
Gustavo Tonelli Peres
Laise Daniela Carrasco Guerisoli
Eva Camila Leite Walker
Marianna Andrade Ribeiro
Vinicius Vinholi Molena
Idael Crispim da Fonseca
Luiz da Costa Figueiredo
Nelma de Oliveira Costa
Sheila Maria da Silva Gomes
Glauce Jane Parra Batista
Ruth Helena Alves da Rocha
Ivan Afonso da Costa Marques
Walter Luiz Demundo
Jânio Herter Serra
Cláudia Asato da Silva
Fernanda Brigatti Valentin
*Colaborou Tatyane Gameiro