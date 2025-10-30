Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (30/10)

Felpuda

30/10/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Milton Friedman - economista americano

Se uma empresa privada for um fracasso, ela fecha; se uma empresa governamental falha, ela é expandida. Eu o desafio a encontrar exceções”.

Felpuda

Com relatório na Câmara Municipal entregue no dia 12 de setembro, a CPI do Ônibus, aquela que gastou mais de R$ 100 mil para investigar os problemas do transporte coletivo em Campo Grande, deve estar se perguntando: “Onde foi que errei?” Passado pouco mais de um mês, eis que o serviço enfrentou colapso, causando muitos transtornos a milhares de usuários. Se a tal da comissão não conseguiu chegar ao centro da questão e fiscalizar a inércia dos pontos nevrálgicos do sistema, aí o problema é outro, disse parlamentar, preocupado com a situação nesta área. E?...

Tudo igual

Apesar de o deputado federal Marcos Pollon ter criticado duramente as lideranças nacionais do PL, por ter entregue o comando da sigla para Azambuja, até agora não se moveu para deixar o partido “onde não se sentiria bem”.

Mais

Pollon continua fazendo pré-campanha eleitoral, batendo na tecla de que não abre mão de ser candidato a governador, mesmo sabendo que pelo PL o seu nome está descartado dessa empreitada.

Batizado de LumiBot, um sistema robótico autônomo, que opera à noite, é capaz de gerar dados que permitem a construção de modelos para fazer o diagnóstico precoce de nematoides em plantas de algodão e soja antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação de São Paulo, em parceria com a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro) de Mato Grosso, o LumiBot emite luz ultravioleta-visível sobre as plantas e analisa a fluorescência capturada nas imagens das folhas, com câmeras científicas. A cotonicultura e a sojicultura têm enorme relevância econômica para o Brasil, possuindo previsão de recorde de safra no período 2025/2026, com 4,09 milhões de toneladas de pluma e 177,67 milhões de toneladas de grãos de soja, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, as duas culturas enfrentam a ameaça do parasita microscópico de 0,3 milímetros a 3 mm de comprimento.

Fernando Ortega e Lívia Fagundes Mendonça. Ele comemora hoje idade nova

 

Silvia Braz

Resistência

O dirigente do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, tem reiterado a seu grupo político que a meta maior é a reeleição do seu “pupilo” governador Eduardo Riedel. Até então, o ex-tucano vinha despontando como o favorito para uma das vagas, porém o cenário começa a tomar nova forma. Nos bastidores, fala-se que a realidade hoje é diferente e que ele terá de trabalhar muito internamente no partido, principalmente porque não é unanimidade entre os liberais mais conservadores.

Sem favorito

Pelo cenário atual, conforme algumas lideranças partidárias, o jogo para a disputa ao Senado não teria nenhum dos nomes postos como sendo favorito. Com o passar dos dias e as articulações se tornando mais intensas, a opinião é que todos os principais pré-candidatos não estariam fora do páreo. São duas vagas que têm como pretendentes Reinaldo Azambuja (PL), Gianni Nogueira (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Gerson Claro (PP), Simone Tebet (MDB), Vander Loubet (PT) e Capitão Contar (PRTB).

Isenção

A Câmara dos Deputados aprovou a garantia do despacho gratuito da bagagem de até 23 quilos em voos nacionais ou internacionais operados no País. Segundo o autor da proposta, desde 2017, quando a cobrança começou, as empresas faturaram cerca de R$ 5 bilhões até 2024, mas isso não gerou diminuição do preço da passagem.

ANIVERSARIANTES

Fernando Ortega
Adriana Tozzetti
José Carlos de Moraes
Flora Caminha
Omar Pedro de Andrade Aukar
Ângela Castro Cunha Fachini
Alexandre Gomes Lorentz Figueiredo
Vicente José Averbeck
Edson de Souza Martins
João Oswaldo Barcellos da Silva
Nelson Lima de Melo
Werner Henrique Busse
Oscar Luiz Cervi
Carlos Roberto Estrada
Elto Valerio Pereira
Osvaldo de Oliveira Neto
Alaide Pereira dos Santos
Ricardo Fernandes Souza
Stenio Steimer
Wilson Taira
Fabrício Dourado Berton
Ivaneide Gomes Nogueira
Marco Antônio de Alencar Maymone
Paola Gouveia Menegazzo Coelho Lima
Dra. Aparecida Mitsuko Miura
Katiuscia Hildebrand Mandu
Dijalma Mazali Alves
Linda Benitez
Fabiano Ruiz Gastaldi
Taciane Bonamigo Carpenedo
Panmella Sbaraini de Andrade
Ligia Cristina Urban
Deivid da Silva Quadros
Guilherme Coelho de Brito Macedo
Pedro Alves Pereira
Nadia Bezerra Tavares
Angélica Pereira Ravagnani
João Pedro Alves
Geraldo Augusto de Siqueira Ribas
Alexandre Brandão de Freitas
Thomaz Della Santa
Carlos Rodrigues Sandim
Ana Cecília Negreiros Duncan Machado
Eduardo Inagaki
Joana Alencar Jardim
Dra. Sônia Maria Pereira
Leonardo Sunakozawa
Ricardo Cavalcanti
Assunção Medeiros Rocha
Elza Flôres de Almeida
Lucila dos Santos
Márcio Alves Goulart
Giselle dos Santos Ottoni
Cláudio Pires Azambuja
Rosane Kassai
Sebastião Liberato da Rocha
Cláudia Regina Moia
Noemi Martinez
José Raimundo dos Santos
Lúcia Helena Nogueira da Costa
Anadir Martins Albuquerque
Rodrigo Antonio Stochiero Silva
Laura Tereza de Lima
Mário Serapião Leite
Adriana Pulcherio Fagundes
Mário Roberto Maruyama
Celso Cavanha
Silvia Aparecida Gonçalves de Alcantara
Giovanna Ramires Fonseca
Eva Maria Maciel
Sebastião da Silva Souza
Angela Lúcia Martins Cantarin
Isair Luiz Rizzardi
Sérgio Luiz Fernandes
Andréa Leite Maciel
José Maria Nunes
Louise Lopes
Beatriz Pereira Antunes
Eurico Viana Luz
Rosângela Benites Brito
Iara Bueno Dias
Claudeir Gonçalves da Silva
Maria Sales Cabral
Carlos Roberto Assis Bernardes
Ricardo Almeida Cordeiro
Liliane Fonseca Nascimento
Amparim Lakatos
Adriana Miyamoto Nakamura
Gisele Santine de Oliveira
Ary Goulart Posterlli
Gustavo Tonelli Peres
Laise Daniela Carrasco Guerisoli
Eva Camila Leite Walker
Marianna Andrade Ribeiro
Vinicius Vinholi Molena
Idael Crispim da Fonseca
Luiz da Costa Figueiredo
Nelma de Oliveira Costa
Sheila Maria da Silva Gomes
Glauce Jane Parra Batista
Ruth Helena Alves da Rocha
Ivan Afonso da Costa Marques
Walter Luiz Demundo
Jânio Herter Serra
Cláudia Asato da Silva
Fernanda Brigatti Valentin

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Esta... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (29/10)

29/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Bráulio Bessa - escritor brasileiro

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente”.

Felpuda

Com o tapete vermelho prestes a ser estendido para o ex-secretário de Estado Sérgio de Paula, um outro estaria sendo colocado para “quarar no sol” tendo em vista que mais uma cadeira deverá ficar vazia, mas não por muito tempo. O conselheiro Waldir Neves estaria, segundo os bastidores, pensando em calçar os chinelos da aposentadoria, porém mal a possibilidade foi aventada, o poeirão é visto de longe – assustando quatis, socós e outros bichos – levantado pelos interessados na vaga. Esse assento no TCE-MS será também indicação da Assembleia Legislativa.

Diálogo

E?...

Diante do agito na tentativa de reorganização do time da direita em MS, o PT decidiu contra-atacar e colocou duas de suas principais lideranças para tentar desmerecer o adversário. Mas não acharam possíveis malfeitos para criticar.

Mais

Aí os petistas decidiram se transformar em “analistas políticos”, tecendo comentários sobre “erros” da condução política adotada, principalmente pelo presidente do PL, Reinaldo Azambuja. É cada uma!...

DiálogoCoronel Angelo Rabelo e o ator Marcos Palmeira

 

DiálogoJuan Moraes

Fogo amigo

Fontes do PP confidenciam que o partido está se sentindo desconfortável com as críticas contra a prefeita Adriane Lopes vindas de setores do União Brasil, com qual forma a Federação União Progressista. As seguidas denúncias contra a Administração Municipal, que vão de questões financeiras à prestação de serviços, são reforçadas nas redes sociais. Assim, em vez de agir como aliado, também atira pedras. As mesmas fontes dizem que estaria havendo necessidade de uma “reunião urgente com os chefes das siglas”.

Transparência

Quem está querendo explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre pagamentos contratuais, com relação aos problemas ocorridos na área do transporte coletivo, é o deputado Pedrossian Neto. Além disso, ele usou as redes sociais para mostrar, digamos, seu assombro com a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para quitação de parte da dívida com o Consórcio Guaicurus. O parlamentar já foi secretário municipal de Finanças e Planejamento. Portanto...

Freio

Por falar em utilização dos recursos do FMS, o Conselho Municipal de Saúde notificou oficialmente a prefeitura para que não utilize recursos da ordem de R$ 1,03 milhão do fundo para quitação de débito com o consórcio. Assegurou que, caso a decisão seja mantida, acionará o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle. Durma-se com um barulho desses.

ANIVERSARIANTES

Soledad Almeidinha Nahas
Anézio Napi Júnior
Michelle Straliotto
Zacarias Moysés Bacha
Alice Sales Trouy
Camilo Henrique Silva
Elias Gomes Diniz
Pedro Cantarim
Lívia Galliano Pulsone
Natércio Oliveira
Arnaud de Almeida Braga
Domar Pereira dos Santos
Ariene Nazareth Murad de Souza
Clauret Silva de Pinho
André Luiz Barbosa Pereira
José Jorge da Silva
Eliana Augusta de Oliveira Gomes
Luciana Amado Ocampos Teixeira
Cláudia Peruzzo
Maria Cristina Nunes da Cunha Battaglin
Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves
Dra. Sirlei Faustino Ratier
José Carlos Longo
Ângela Júlia Finger
Dr. Fábio dos Santos Magalhães
Valdomiro Aguirre
Denilson de Lucca Peres
Anna Cleise Rocha
Leny Lobo Dias
Paulo José Martins
Heraclides de Almeida
Gilson Tôrres
Cláudia Roberta Gomes
Ana Caroline da Silva Ryba
Thayná da Cruz Queiroz
Zilfa Andrekowski
Jorge Osaki
Roliene Santos Flor
Judite de Oliveira Thomaz
Edair Moleiro
Flavio Milanez Thome
Luciano Arcas Andrade
Izer Serra
Aya Moreira Miranda
Thayse Canho Bittner
Wagner Trevizi
Marcos Venicio Sallet
Rodrigo Evaristo da Silva
Ivan Hildebrand Romero
Mark Bartkevitch
Adriana Aparecida Bertrame Tognini
Zumiro de Siqueira
Cleide Salviato
Flávia Leite Moraes
Jaria Tania da Silva Toledo
Rui Carlos Gonçalves
Benedita Lemes da Silva
Francisco Roberto da Silva
Beatriz Oliveira Lopes
Marli Martinez Correa
Vagner Ricardo dos Santos
Maria Luiza Conrado
Fátima Antunes
Patrícia Lima
Pedro Paulo Oliveira
Gilda Barbosa Vieira
Humberto Teixeira Júnior
Ana Lúcia Pereira
Pedro Nolasco Rojas Filho
Marilda Quevedo
Anamélia Lucy Baptista
Ana Ruty Melo Oliva
Aline D'Avila
Fernanda D'Avila
Luciana Aparecida de Oliveira
Dilson Miyahira
Maria Valda de Souza Oliveira
Zeila Maria Freire Santos
Mário Tsuge
José Fernandes Cassiano
Manoel Lima
Renato Akira Inoue
Muhamad Samih Garib
Débora Alves Faria Diniz
Leni Batista de Azevedo
Ahmed Salum
Marcelo Rodrigues e Affonso
Adriane Radeliski Miranda
Lucas Luizari Chiavoloni
Luciane Carla Lorenzetti de Sanctis Pires
Luiz Carlos Cação
Hélio Rodrigues Miranda Filho
Janina Morgantini Capiberibe
Rita de Cássia Leme Veronez
Carlos Alberto Fortti
Antonio César dos Santos
Sérgio Raposo de Medeiros
Alberto Sidney de Melo Souza Filho
Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos
Alione Harumi de Moraes
Jorge Luiz Alves de Souza
Antonio Tebet Junior
Diego de Souza Vasconcelos
Nélio Saraiva Paim Filho
Edna de Oliveira Schmeisch
Glauce Kelly Vidal Cerveira Silva

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

SAÚDE E BEM-ESTAR

Especialistas destacam a importância do autocuidado feminino em casa

Especialistas destacam a importância do autocuidado feminino em casa, com pequenas atitudes e a adoção de hábitos simples no dia a dia que fortalecem a prevenção, promovem bem-estar e ajudam as mulheres a manter uma vida mais equilibrada

28/10/2025 09h30

Compartilhar
Terapia, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio estão entre as práticas que ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física

Terapia, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio estão entre as práticas que ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física Fotos / Pixabay

Continue Lendo...

A saúde da mulher não depende apenas dos exames de rotina. Especialistas reforçam, cada vez mais, a importância do autocuidado diário como parte essencial da prevenção e do bem-estar.

Atitudes simples como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem, controlar o estresse e observar sinais do corpo podem ter impacto profundo na qualidade de vida. A ginecologista Angela Bernardino destaca que essas práticas devem ser incorporadas como um ato de valorização pessoal.

“O autocuidado é muito mais do que obrigação, é uma forma de a mulher se tornar protagonista da própria saúde. Ao conhecer o corpo e adotar hábitos saudáveis, ela consegue prevenir doenças, fortalecer a mente e o organismo e garantir mais bem-estar no dia a dia”, afirma a médica.

Entre os cuidados mais importantes, está a atenção às mudanças físicas que podem indicar necessidade de avaliação médica rápida.

Confira alguns sinais manifestados pelo corpo que servem de alerta para que a mulher procure atendimento médico o quanto antes: dor persistente, sangramentos fora do período menstrual, secreções anormais, alterações de pele e nódulos ou massas palpáveis.

AUTOEXAME

O diagnóstico precoce, segundo a ginecologista, é determinante para ratamentos mais eficazes e maior tranquilidade para as pacientes. Outro ponto de atenção que a médica destaca é o autoexame das mamas. Embora não seja recomendado como método de rastreamento, ele pode ajudar a mulher a conhecer melhor seu corpo.

O ideal, segundo a dra. Angela, é realizá-lo uma vez por mês, alguns dias após a menstruação, observando visualmente as mamas e apalpando cuidadosamente também a região das axilas. O rastreamento do câncer de mama, no entanto, deve ser feito exclusivamente com exames de imagem, como a mamografia, conforme orientação médica.

ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO

A alimentação balanceada e a prática regular de atividade física são pilares fundamentais não apenas para a saúde geral, mas também para prevenir complicações ginecológicas. Esses hábitos contribuem para o controle de peso, a regulação hormonal e a redução de riscos de condições como síndrome dos ovários policísticos e câncer de mama, além de fortalecer o organismo contra outras doenças crônicas.

SAÚDE MENTAL

Para que o autocuidado se torne uma prática leve e constante, os especialistas recomendam que ele seja incorporado à rotina de forma gradual e prazerosa. Pequenas metas, escolhas que tragam bem-estar e o acompanhamento de profissionais qualificados tornam esse processo mais motivador e seguro.

Nesse sentido, o ideal é contar com o suporte de médicos e de outros especialistas (psicólogos, nutricionistas, personal trainers) que permitam um acompanhamento completo e individualizado para cada mulher.

A saúde mental também tem papel central nesse processo. Práticas como terapia, mindfulness, momentos de lazer e o fortalecimento da rede de apoio ajudam a equilibrar o emocional e refletem diretamente na saúde física. Ansiedade e estresse, por exemplo, podem afetar o ciclo hormonal, a imunidade e até os hábitos de sono e alimentação.

O autocuidado, portanto, vai além de medidas pontuais. Ele envolve uma rotina consciente de atenção ao corpo e à mente, permitindo que as mulheres tenham maior controle sobre sua saúde. Com hábitos consistentes e apoio especializado, o resultado é mais prevenção, mais bem-estar e mais qualidade de vida.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 19 horas

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 2 dias

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 36 minutos

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro