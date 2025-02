Com sete blocos, programação de Carnaval tem folia antecipada

Em Campo Grande, a banda Farofa com Dendê com a participação especial de Karla Coronel, Angelique e Aline Rios e a cantora Ariadne, que animará o Calcinha Molhada, estão entre as atrações programadas que comandam a folia dos blocos carnavalescos neste - Divulgação

Quem quiser cair na folia em Campo Grande não precisa esperar o início oficial do Carnaval, na próxima semana. Nada menos que sete blocos transformam a Cidade Morena em um território momesco já a partir de hoje – e durante todo o fim de semana.

A farra começa nesta sexta-feira, com o bloco Cabeça Feita, na Esplanada Ferroviária, circulando entre as ruas General Mello e 14 de Julho e a Avenida Calógeras das 15h às 23h; e o Grito de Evoé, que agita a Rua Antônio Maria Coelho, na altura do número 1.189, das 17h às 23h.

Amanhã, serão três blocos no circuito da folia: As Depravadas, na esquina das R. Barão do Rio Branco com a R. 14 de Julho, das 9h às 13h; Farofa com Dendê, na Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h; e Calcinha Molhada, na Praça Aquidauana, entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino, das 16h às 23h.

Já no domingo tem mais dois blocos: Arrastão Secult, na Esplanada Ferroviária, às 14h; e Laricas Cultural, na Orla Ferroviária, em frente à Morada dos Baís, das 15h30min às 23h.

AS DEPRAVADAS

Ostentando a patente de mais antigo bloco de Campo Grande, As Depravadas reúne principalmente os profissionais da imprensa e completou 32 anos de criação no dia 13/2.

Neste ano, o bloco presta uma homenagem a Silvio Santos, que morreu em 2024 e será lembrado por meio de clássicos bordões como “ma ôe” e “Silvio Santos vem aí!”. No repertório musical, não faltarão muitas marchinhas e outros ritmos carnavalescos.

FAROFA COM DENDÊ

Criado em 2022 a partir de uma reunião de pessoas negras, o bloco Farofa com Dendê nasceu da necessidade de trazer a pauta racial para dentro do maior evento negro do País: o Carnaval.

Desde a sua primeira participação na festa, em 2023, o bloco tem sido um espaço de celebração da cultura afro-brasileira e de resistência e exaltação das raízes africanas na música, na dança e na identidade do povo negro.

No ano de estreia, contando com 500 foliões, o Farofa homenageou a Timbalada, grupo musical e bloco carnavalesco afro-baiano. Em 2024, o número de participantes saltou para 2 mil, quando houve uma homenagem às mulheres negras. E neste ano, a celebração será em torno do tema “Grandezas Amefricanas”, destacando a potência da diáspora africana nas Américas e a sua influência na arte, na cultura e na luta por direitos.

Uma das novidades do bloco no desfile de amanhã é o Farofinha Kids, que começa às 14h, em uma área próxima ao monumento Maria Fumaça. Com monitora e brinquedos, a ideia é garantir a diversão das crianças para que os pais tenham mais liberdade para curtir durante o bloco.

O Farofa com Dendê é o único bloco com banda própria. Serginho (cavaquinho), Silas (baixo), Tody (sax), Mr. Gauto (trompete), Paulo (bateria) e Lana, Tadeu e Rodrigo (percussão) farão às honras para Karla Coronel, Angelique e Aline Rios, que estarão nos vocais como cantoras especialmente convidadas. No elenco de DJ’s, Lady Afro e Marcelinho da ZS serão os responsáveis por comandar as picapes.

CALCINHA MOLHADA

Portando o estandarte “liberdade, diversão e um #CarnavalSemAssedio”, o Calcinha Molhada é um bloco fundado e organizado por mulheres que foi para a rua pela primeira vez em outubro de 2016, na Praça Aquidauana, com a intenção de antecipar o Carnaval.

Nesse primeiro grito carnavalesco, com apenas uma semana de divulgação, o bloco levou quase mil pessoas para a praça.

Diante da grande aceitação, foram realizados outros “gritos” por lá e esquentas em bares parceiros nos meses seguintes até a chegada do Carnaval de 2017, quando reuniu um público estimado de 5 mil pessoas.

A vontade de curtir o Carnaval “em que as mulheres possam se divertir sem se preocupar com qualquer tipo de violência, para que sejam donas de seus corpos, suas roupas, suas danças e suas regras”, foi o que motivou a criação do bloco.

A festa também começa com o Fraldinha Molhada, criando um espaço seguro e acolhedor para as famílias, com recreação infantil, perna-de-pau, oficinas brincantes, banheiros acessíveis e repertório musical para a criançada.

A programação para os pequenos seguirá com a participação da Banda Bat’uque Canta, que cria sons e batidas a partir de instrumentos recicláveis manuseados por um grupo de crianças.

Além da DJ Mari Oghata, a cantora Ariadne e o grupo Mistura das Minas prometem fazer a praça ferver. Quem também confirmou presença foi a Bateria Filhos de Jorge, da escola de samba Deixa Falar. E fechando a festa, a mistura axé, pop dançante e funk da cantora Paolla.

FEIJOADAS

Amanhã, a partir das 11h, com trilha musical ao vivo da banda Nosso Samba, rola a Feijucanalhas, a clássica feijoada da Cervejaria Canalhas. Com ingressos via Sympla (R$ 45 por pessoa), a compra dá direito – além do tradicional prato – a um chope “fake lager” de 300 ml.

Na sequência, às 18h, Gabriel Noah Trio assume o palco para apresentar versões do repertório de três bandas do pop-punk da Califórnia: Blink-182, Green Day, The Offspring. Hoje, na Canalhas, a atração é o cantor Dovalle, com o show “Breguenight”.

Também vai ter feijoada na escola de samba Igrejinha (Av. Presidente Ernesto Geisel, nº 5.982, Cabreúva) neste fim de semana. A Feijuca do Gerente será neste domingo, a partir das 11h, com o grupo Mistura das Minas, a bateria Absoluta, show de passistas e mais um time de sambistas de primeira: Tiris do Cavaco, Antônio Pacheco, Diguin Santos, Luiz Fernando, Wesley Dias e Mestre Marcus. Ingressos a R$ 30. Reservas: (67) 99288-5995.

HAMBÚRGUER

Em sua segunda edição, de hoje até domingo, na Vila Morena (ex-Cidade do Natal), o Champions Burger oferece mais de 70 tipos de hambúrgueres e atrações musicais.

Organizado pelo Grupo Hamburgueiros do MS, o festival também tem um concurso pela eleição do melhor sanduíche feito com a iguaria.

A entrada é franca.

Confira as atrações musicais: João Haroldo & Betinho e Banda V12 (hoje), Rafa & Leo (amanhã) e João Marcos & Zé Ronaldo (domingo).