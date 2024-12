Comentários fortíssimos dão conta de que vento estaria, parafraseando... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Por Ester Gameiro ([email protected])

José Saramago - escritor português

Nada é para sempre, dizemos,

mas há momentos que parecem ficar suspensos,

pairando sobre o fluir inexorável do tempo”.

FELPUDA

Alguns candidatos a prefeitos derrotados na briga pelas prefeituras decidiram encontrar culpados pelo mau desempenho nas urnas.

Para eles, determinados órgãos de imprensa das cidades foram os “grandes responsáveis” pela derrota. Querem, agora, que a Justiça Eleitoral não permita que os escolhidos pelo povo assumam e muito menos sejam diplomados. O mais estranho é que eles não recorreram quando se achavam prejudicados, fazendo suas denúncias durante a campanha, preferindo deixar para depois. Vai entender...

Utilidade pública

Está em pauta para votação, nesta terça-feira (17), na Câmara Municipal da Capital, proposta que declara a Associação Venezuelana em Campo Grande (AVCG) de utilidade pública municipal.

Mais

A proposta tem como finalidade o reconhecimento do trabalho da entidade no apoio a imigrantes e refugiados daquele país.

A autoria é da vereadora Luiza Ribeiro (PT).

No domingo (15), o coronel Rabelo, representando o Instituto Homem Pantaneiro, recebeu a premiação do Melhores do Ano,

no palco do “Domingão com Huck”, da Rede Globo. Presidente do projeto, ele atua há mais de 40 anos pela conservação do Pantanal. Na década de 1980, Rabelo ajudou a fundar a Polícia Militar Ambiental de MS, formando as primeiras equipes a combater crimes contra o meio ambiente. Chamado pelo jornalista William Bonner de “guardião do Pantanal”, o coronel citou a obra “O Fazedor de Amanhecer”, do escritor Manoel de Barros, e se despediu com uma frase do poeta: “Somos todos devedores dessas águas”.

Chegando

Com a escolha de Walter Benedito Carneiro Júnior para ser secretário-adjunto da Casa Civil, o governador Eduardo Riedel começa a preparar o terreno com vistas a 2026. Waltinho, como é conhecido, auxiliará Eduardo Rocha, titular do órgão, nas articulações políticas, que terão amplitude maior depois que este também herdou o comando do escritório político de MS que funciona em Brasília.

Tese

Walter é suplente de deputado federal pelo PP e, depois de ter passado pela Sanesul, foi ser adjunto na Semadesc, cujo titular Jaime Verruck é muito ligado politicamente à senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, liderança maior do PP no Estado. Isso reforça ainda mais a tese de que o governador estaria mesmo a caminho da sigla progressista, deixando o ninho tucano.

Reunião

Um outro indicativo de que o PP pretende contar com Riedel em suas fileiras foi a recente reunião da ministra Simone Tebet com a prefeita progressista Adriane Lopes. Ambas discutiram questões relacionadas à Rota Bioceânica, pois, pela importância da obra

e seus efeitos, ainda há muito terreno pela frente. Simone é esposa de Eduardo Rocha, da Casa Civil de Riedel, que apoiou a reeleição de Adriane. Assim sendo...

*Colaborou Tatyane Gameiro