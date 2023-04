Como deixar o chocolate mais saudável e comer sem culpa

gastronomia

Frescos, secos ou congelados, eles não podem faltar durante o período da Páscoa; confira dicas de que entende e leve o melhor para casa

Este fim de semana ainda faz parte da quaresma, período religioso que antecede a Páscoa, quando se costuma, por tradição, religiosa ou não, consumir peixes durante as refeições. No mercado, há uma grande variedade dessa proteína, e muita gente passa aperto por não saber escolher as melhores opções dessas delícias que vivem no reino das águas doces e salgadas.

Aproveite as dicas de quem entende para você se dar bem mesmo antes de levar o peixe à panela. A nutricionista Jaqueline Lopes, que presta consultoria para um restaurante de alta cotação de São Paulo (SP), ensina técnicas para escolher os melhores produtos na hora da compra.

“Os peixes são ricos em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais. Muitos deles são fontes de ômega 3, que auxilia no controle dos níveis adequados de triglicerídeos, colesterol e fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo também contra doenças cardiovasculares”, afirma a nutricionista.

“Eles são alimentos com baixo teor de gordura saturada e calorias. Seja de água salgada ou doce, sempre é importante ter atenção na compra para adquirir a melhor opção para as refeições”, recomenda Jaqueline.

PEIXES FRESCOS

Os peixes frescos são encontrados, geralmente, em feiras e peixarias. Para a compra do peixe nessas condições, é necessário prestar atenção e verificar se estão refrigerados em gelo ou geladeira.

Além disso, no caso de compra do animal inteiro, é preciso observar se o peixe está com escamas bem aderidas na pele ou com o couro inteiro e os olhos ainda brilhantes.

Os peixes frescos são ideais para preparar pratos assados, como um robalo ao molho de ervas e especiarias. Vale ressaltar que a proteína descongelada deve ser consumida em até dois dias, caso contrário, pode apodrecer e causar mau cheiro na cozinha.

PEIXES CONGELADOS

Os peixes congelados são os mais fáceis de encontrar, pois são vendidos em supermercados e geralmente já estão cortados e pesados. Os mais encontrados são tilápia, merluza, arenque, etc. Se a opção for a compra do produto nessas condições, eles devem estar bem embalados e conservados em temperatura adequada.

É importante verificar se há acúmulo de água ou de gelo na embalagem, dando indícios de peso incorreto e embalagem inadequada. Com esse tipo de peixe, receitas de pratos com molhos e empanados são as mais recomendadas.

PEIXES SECOS

Os peixes vendidos secos, como o bacalhau e a manjuba, também precisam de cuidados durante a compra e o consumo. As proteínas com essas condições devem estar armazenadas em local limpo e protegido de poeira e insetos.

Observe se há mofo, ovos ou larvas de moscas e manchas escuras ou avermelhadas no peixe. Também é ideal que ele não tenha limosidade superficial e odor desagradável quando manipulado. Pratos como bacalhoadas, tortas, patês ou petiscos fritos são os mais indicados para esse tipo de peixe.

BACALHOADA

Repassadas as técnicas da especialista, e uma vez com o peixe de sua preferência em mãos, chegou a hora de praticar. Basta seguir o passo a passo da sugestão de hoje para obter uma bacalhoada que fará os glutões de qualquer credo comerem de joelhos. Confira algumas dicas do portal Receiteria para o seu prato ficar ainda mais saboroso.

Para os ovos ficarem no ponto ideal para a receita, o segredo é cozinhá-los em água fervente por oito minutos. Após esse tempo, transfira para uma água fria. Depois, é só retirar a casca e cortá-los.

A bacalhoada fica perfeita servida com uma salada de cenoura cremosa para dar aquele contraste de sabores. Outro acompanhamento que vai muito bem com o prato é um simples e delicioso bolinho de arroz. Agora, ao trabalho e bom apetite!

Bacalhoada

Ingredientes

400 gramas de bacalhau;

Água suficiente para cobrir o bacalhau;

3 batatas médias ou grandes em cubos;

½ xícara de chá mais 1 fio de azeite de oliva;

1 cebola grande cortada em rodelas meia-lua;

1 pimentão vermelho em tiras;

1 pimentão amarelo em tiras;

1 pimentão verde em tiras;

Sal a gosto;

2 colheres (sopa) de salsinha picada;

12 azeitonas pretas;

3 ovos cozidos e cortados ao meio.



Modo de Preparo:

No dia anterior ao que for fazer a receita, coloque o bacalhau em uma tigela e cubra com água gelada. A cada quatro horas, troque a água.

Dessa forma, você estará dessalgando seu bacalhau. Leve ao fogo uma panela grande cheia de água. Assim que levantar fervura, acrescente o bacalhau e deixe cozinhar por 15 minutos. Depois do tempo necessário, reserve o bacalhau e cozinhe as batatas na água que ficou na panela.

Depois de cinco minutos, a batata já estará al dente, então escorra e reserve. Regue uma frigideira com o fio de azeite e refogue a cebola. Assim que a cebola estiver transparente, adicione os pimentões, tempere com sal e refogue mais.

Desligue o fogo, acrescente a salsinha e mexa somente para incorporar. Reserve. Usando os dedos, retire as peles e as espinhas do bacalhau. Acomode o peixe em um refratário com as batatas al dente. Depois, acrescente o refogado de pimentões, ajeitando para que tudo fique em contato com o bacalhau.

Em seguida, acrescente as azeitonas pretas e os ovos cozidos. Regue o refratário com a 1/2 xícara de azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sua bacalhoada está pronta. Sirva, de preferência, ainda quente.

Assine o Correio do Estado