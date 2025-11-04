Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados...

Leia a coluna desta terça-feira (4)

Ester Figueiredo

04/11/2025 - 00h03
Fernanda Young - escritora brasileira

"Existem pessoas que tornam a tolerância tão difícil que esta deveria ser considerada praticamente um superpoder”.

 

FELPUDA

Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados Pedrossian Neto e Lídio Lopes devem ficar cada vez mais distantes, porque discordam da situação da administração municipal. O primeiro andou desancando a prefeita Adriane Lopes, focando nas dívidas e descumprimento de compromissos. O segundo, que é esposo da prefeita, saiu em sua defesa e justificou que quando ela assumiu, encontrou dívidas que somavam R$ 100 milhões, deixadas pela gestão anterior e Pedrossian Neto era secretário de Fazenda. Na bolsa de aposta, comentário é que “vem troco pesado a galope”.

Punição

Foi sancionada lei que reconhece oficialmente o abandono afetivo de criança ou adolescente como um ato ilícito civil, que pode ser punido com a cobrança de indenização.

Mais

Abandono afetivo é a omissão dos pais ou responsáveis no dever de garantir o sustento e também o cuidado emocional e a convivência familiar

Pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul (RS) estão trabalhando em projeto denominado por eles de Ovelha do Futuro. A iniciativa busca oferecer à ovinocultura de corte animais mais eficientes, produtivos e rentáveis. Pesquisas de melhoramento genético já resultaram em exemplares que reúnem quatro características: melhor conformação e rendimento de carcaça, diminuição da perda espontânea de lã, maior prolificidade (capacidade de gerar prole) e resistência à verminose. O próximo passo é validar essas melhorias genéticas com produtores parceiros, antes de disponibilizá-las a rebanhos comerciais. Segundo o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, José Carlos Ferrugem, com essa seleção assistida é possível duplicar a eficácia produtiva na ovinocultura de corte, além de contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a diminuição do efetivo populacional improdutivo nos rebanhos.
Maria Elisa Naglis com sua neta Maitê Ferzeli  
Giselle Rivkind, Ilana Santiago e Monica Salgado  

Do zero

Nos meios políticos, o que se fala é que a saída de Youssif Domingos da secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes seria um complicador para a Administração. A gestora teria que começar do zero uma estratégia para dar andamento às atribuições do órgão, e isto quase no fim do primeiro ano deste segundo mandato. Os próximos três anos terão que ter muitas articulações políticas para o barco não naufragar nas águas turbulentas onde está navegando.

Análise

Políticos dizem que o problema é que o próximo ano será de eleições gerais e a prefeita estará praticamente de mãos atadas, pois além de medidas legais que tratam de liberação de recursos, enfrentará ainda o jogo dos adversários contra o desempenho de sua atuação, visando atingir o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição. Após isto, 2027 será ano pré-eleitoral e só um milagre impedirá ataques de inimigos políticos. Em 2028, Adriana encerra o mandato. Aí...

Mais uma

A CPI do Crime Organizado será instalada nesta amanhã, segundo informação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão foi tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor da proposta. Por meio de suas redes sociais, Davi lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. A decisão de Davi vem depois da operação no Rio de Janeiro.

Lô Borges: Famosos e amigos lamentam morte de prodígio do Clube da Esquina

Admiradores foram às redes sociais nesta segunda-feira, 3, lamentar a morte do cantor e compositor

03/11/2025 13h08

Reprodução Redes Sociais

Famosos, amigos e admiradores foram às redes sociais nesta segunda-feira, 3, lamentar a morte do cantor e compositor Lô Borges. O músico, que foi um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu aos 73 anos. Ele estava internado desde 19 de outubro, após uma intoxicação por medicamentos.

O perfil de Milton Nascimento no Instagram foi um dos primeiros a prestar homenagem. Os dois foram parceiros em um dos discos considerados entre os mais importantes da música brasileira.

"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", diz o texto no perfil de Bituca. "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô."

O músico Luiz Thunderbird, ex-VJ da MTV, também se manifestou. "A semana começou bem triste", escreveu. João Bosco prestou solidariedade nos comentários da publicação de Milton. "Meus sentimentos, meus amigos", disse. Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, também se manifestou em seu perfil e disse que Borges é uma inspiração. "Um forte abraço a todos da família Borges, bem como aos inúmeros fãs e amigos desse nosso grande ídolo… música, poesia e inspiração", afirmou.

Augusto Nascimento, filho de Milton, também se manifestou em seu perfil pessoal. Ele compartilhou uma foto ao lado do pai e de Lô, a quem chamava de tio, e escreveu: "Para além de ter sido um dos maiores gênios desse planeta, Lô Borges foi um dos amigos mais legais e fiéis ao meu pai durante toda a vida. Sempre presente, cuidadoso e amoroso. Te amaremos eternamente, meu amado tio, descanse em paz."
 

SAÚDE

Pesquisa aponta que 12,3% da população feminina do Brasil pode ter doença "invisível"

Estudo revela que o lipedema, condição crônica e subdiagnosticada, tem prevalência de 12,3% na população feminina, afetando cerca de 8,8 milhões de mulheres no Brasil

03/11/2025 09h30

Lipedema causa dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, inchaço que piora ao ficar muito tempo em pé, facilidade para formar hematomas e cansaço nos

Lipedema causa dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, inchaço que piora ao ficar muito tempo em pé, facilidade para formar hematomas e cansaço nos Reprodução

Uma pesquisa inédita no Brasil, publicada no periódico Jornal Vascular Brasileiro, trouxe à tona a prevalência de uma doença muitas vezes invisível: o lipedema.

O estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto Amato e do Valens Medical Center, aplicou um questionário de rastreamento online e validado em 253 mulheres representativas da população geral.

Os resultados, com um intervalo de confiança de 95%, apontaram que 12,3% das entrevistadas apresentaram sintomatologia compatível com alta probabilidade de diagnóstico de lipedema.

Extrapolando os dados para a projeção do censo de 2021, que estima em 71,7 milhões o número de mulheres entre 18 e 69 anos, os pesquisadores calculam que aproximadamente 8,8 milhões de brasileiras podem conviver com os sintomas desta condição.

O lipedema é uma doença vascular crônica, de origem genética e hormonal, caracterizada pelo depósito anormal e simétrico de gordura (tecido adiposo) em glúteos, quadris, coxas e pernas, podendo, em alguns casos, afetar também os braços.

Uma de suas características mais distintivas é a preservação dos pés e das mãos, criando uma desproporção evidente entre um tronco mais “fino” e os membros inferiores aumentados.

A doença é frequentemente confundida com condições mais comuns, como a obesidade, a lipodistrofia ginóide (celulite) e o linfedema – este caracterizado pelo acúmulo de líquido, e não de gordura, e que geralmente compromete o pé e pode ser unilateral.

O lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, mas permanece como uma condição pouco compreendida e frequentemente negligenciada.

“Ainda não faz parte do currículo médico acadêmico brasileiro, nem do currículo vascular especializado. Sendo assim, é ainda frequentemente confundido com outras condições mais frequentes. E raramente é diagnosticado na primeira consulta médica”, destaca o estudo coordenado pelo Dr. Alexandre Campos Moraes Amato.

Para o estudo, os pesquisadores utilizaram um questionário de autoaplicação, previamente validado, que soma pontos com base nos sintomas.

Para garantir um resultado mais conservador e específico, o ponto de corte escolhido foi 12, o que confere uma probabilidade individual de diagnóstico de 77,8%, com uma especificidade de 88% (baixo número de falsos positivos).

Isso significa que as mulheres identificadas têm uma alta probabilidade de realmente ter a doença. O Índice de Massa Corporal (IMC) médio das voluntárias com lipedema foi de 27 kg/m², mostrando que a condição não está restrita a pessoas com obesidade.

SINTOMAS

O impacto do lipedema vai muito além da questão estética. Os sintomas incluem dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, edema (inchaço) ortostático (que piora ao ficar muito tempo em pé), facilidade para formar hematomas (roxos) e cansaço nos membros afetados.

A pesquisa brasileira, além de medir a prevalência, identificou fortes correlações entre o lipedema e outras comorbidades. No grupo de mulheres com alta probabilidade para a doença, foram encontrados índices significativamente maiores de: ansiedade (61,3%); depressão (38,7%); hipertensão arterial (41,9%); e anemia (41,9%).

“A queixa principal é, sem dúvida, o desconforto estético, que impede que a paciente use roupas que mostrem suas pernas. Também muito se fala sobre os transtornos psicológicos causados pelo lipedema, entretanto, as pesquisas sugerem que as alterações psicológicas precedem o evento e podem levar ao aumento de peso que, por sua vez, piora o lipedema”, afirma a Dra. Lidiane Rocha, especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular e membro do Departamento de Doenças Venosas e Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

As complicações também são físicas. “Pacientes com lipedema são mais suscetíveis a lesões das articulações. Em casos mais avançados, podem ter dificuldades na marcha e consequente atrofia muscular”, complementa o Dr. Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade, cirurgião vascular e membro da Comissão de Doenças Linfáticas da SBACV-SP. Ele ainda explica que a doença pode evoluir em estágios, iniciando pela região pélvica e progredindo, com possibilidade de, em fases mais tardias, acometer o sistema linfático, agravando o edema.

TRATAMENTO

Embora o lipedema não tenha cura, existe um arsenal de tratamentos capazes de aliviar significativamente os sintomas, controlar a progressão da doença e devolver a qualidade de vida às pacientes. A abordagem é fundamentalmente multidisciplinar e personalizada, exigindo um comprometimento de longo prazo.

O pilar central do manejo clínico envolve um rigoroso controle do peso, pois o ganho de massa corporal agrava diretamente o acúmulo de gordura patológica e a inflamação.

Para isso, uma correção alimentar é indispensável, baseada em uma dieta anti-inflamatória, com ênfase em fibras e proteínas, e na redução do consumo de laticínios e carboidratos refinados.

Paralelamente à nutrição, a atividade física constante é crucial. A prescrição inclui exercícios aeróbicos de baixo impacto, como natação e hidroginástica, que minimizam o estresse nas articulações já sobrecarregadas, combinados com musculação para fortalecer a massa muscular e melhorar o metabolismo.

Para o controle do edema e a sensação de peso e dor, a terapia de compressão é uma ferramenta essencial. Diferentemente das meias de compressão convencionais para doenças venosas, que são de malha circular, o lipedema responde melhor a meias elásticas de baixo estiramento, confeccionadas em malha plana.

Este material, menos elástico e mais robusto, oferece uma compressão mais firme e consistente, adaptando-se melhor ao formato do membro e combatendo o edema de forma mais eficaz.

O sucesso desse conjunto de medidas está intrinsecamente ligado ao suporte psicológico. O acompanhamento com um psicólogo não só auxilia na manutenção da motivação para a dieta e os exercícios, mas também é fundamental para trabalhar a aceitação da nova imagem corporal e lidar com a dor emocional de uma condição crônica e frequentemente estigmatizante.

Quando o tratamento clínico bem conduzido não é suficiente para conter o avanço da doença ou aliviar os sintomas de forma satisfatória, a intervenção cirúrgica entra em cena. A lipoaspiração especializada, realizada por cirurgiões experientes, é reservada para esses casos mais avançados.

Trata-se de um procedimento que visa reduzir o volume do tecido adiposo doente, aliviando a pressão mecânica e melhorando a mobilidade. 

Estudos demonstram que essa abordagem integrada, que combina estilo de vida, compressão, suporte emocional e, quando necessário, cirurgia, pode levar a uma melhora de 35% nos sintomas com o tratamento clínico, e de 58% quando a lipoaspiração é incorporada ao plano terapêutico.

