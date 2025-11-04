Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados...Leia na coluna de hoje

Fernanda Young - escritora brasileira
"Existem pessoas que tornam a tolerância tão difícil que esta deveria ser considerada praticamente um superpoder”.
FELPUDA
Como já não se sentavam à mesma mesa há algum tempo, os deputados Pedrossian Neto e Lídio Lopes devem ficar cada vez mais distantes, porque discordam da situação da administração municipal. O primeiro andou desancando a prefeita Adriane Lopes, focando nas dívidas e descumprimento de compromissos. O segundo, que é esposo da prefeita, saiu em sua defesa e justificou que quando ela assumiu, encontrou dívidas que somavam R$ 100 milhões, deixadas pela gestão anterior e Pedrossian Neto era secretário de Fazenda. Na bolsa de aposta, comentário é que “vem troco pesado a galope”.
Punição
Foi sancionada lei que reconhece oficialmente o abandono afetivo de criança ou adolescente como um ato ilícito civil, que pode ser punido com a cobrança de indenização.
Mais
Abandono afetivo é a omissão dos pais ou responsáveis no dever de garantir o sustento e também o cuidado emocional e a convivência familiar
Do zero
Nos meios políticos, o que se fala é que a saída de Youssif Domingos da secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes seria um complicador para a Administração. A gestora teria que começar do zero uma estratégia para dar andamento às atribuições do órgão, e isto quase no fim do primeiro ano deste segundo mandato. Os próximos três anos terão que ter muitas articulações políticas para o barco não naufragar nas águas turbulentas onde está navegando.
Análise
Políticos dizem que o problema é que o próximo ano será de eleições gerais e a prefeita estará praticamente de mãos atadas, pois além de medidas legais que tratam de liberação de recursos, enfrentará ainda o jogo dos adversários contra o desempenho de sua atuação, visando atingir o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição. Após isto, 2027 será ano pré-eleitoral e só um milagre impedirá ataques de inimigos políticos. Em 2028, Adriana encerra o mandato. Aí...
Mais uma
A CPI do Crime Organizado será instalada nesta amanhã, segundo informação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão foi tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor da proposta. Por meio de suas redes sociais, Davi lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. A decisão de Davi vem depois da operação no Rio de Janeiro.
Colaborou Tatyane Gameiro