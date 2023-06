Como se manter saudável durante as festas juninas

Correio B+

Maquiadora ensina como recriar essa técnica que oferece efeito de lábios maiores e muito glow

Diamond Lips ou lábios de diamante é a nova técnica queridinha do TiktTok. Criada por Eva Larosa, criadora de conteúdo, a hashtag #DiamondLips já possui mais de 4 milhões de visualizações e atingiu em peso as it girls e influenciadoras de maquiagem.

Sabe por quê? Essa trend busca a sensação de um lábio maior e acetinado supermarcante, mesmo com cores neutras e clean. Com um passo a passo descomplicado, Vicky Braga – maquiadora da Fenzza Makeup, ensina como reproduzir essa boca de milhões.



A modelo Gisele Bundchen também é adepta do Dimond Lips - Divulgação

- Para começar, é importante fazer a preparação dos lábios com esfoliação leve e a aplicação do lip balm sem cor. Esse cuidado é importante para deixar a boca preparada para o acabamento acetinado desejado.

- Feito isso, é hora de ir para o passo mais importante: o iluminador. Nessa etapa, você começa a criar o efeito de diamante, “o iluminador pode ser em qualquer tonalidade e textura, mas o ideal é usar tons prateados.

- Na aplicação, prefira um pincel fino no arco do cupido e no centro do lábio inferior”, explica Vicky.

- Em seguida, é necessário contornar as extremidades dos lábios, com um lápis próximo ao tom da boca, a marcação deve ser feita apenas onde não foi aplicado o iluminador. Para finalizar, é só aplicar um gloss transparente ou com partículas de brilho prateadas. “Nessa etapa, você vai conseguir criar um acabamento e contorno oferecido pela técnica”, finaliza a maquiadora.