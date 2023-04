Como ver os shows do Coachella em casa, com Rosalía, Blink-182 e Gorillaz

Nomes como Bad Bunny, Becky G, Blink-182 e Gorillaz deram início ao primeiro fim de semana do Coachella, iniciado nesta sexta-feira, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Quem perdeu os shows da sexta-feira (14) ou pretende acompanhar as performances dos próximos dois dias pode assistir às transmissões pelo YouTube.

O festival exibe simultaneamente as apresentações de todos os seus seis palcos --Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi e Sonora. Chamados de "canais" no cronograma divulgado pelo evento, os palcos são transmitidos separadamente, em seis vídeos ao vivo.

Neste sábado, o Blackpink, grupo feminino de k-pop, é a atração principal e deve começar a se apresentar às 21h no horário da Califórnia (no horário de Brasília, aproximadamente à 1h da manhã de domingo), no palco Coachella Stage.

No mesmo palco, outros destaques deste sábado são a cantora espanhola Rosalía (às 23h no horário de Brasília), uma das headliners do Lollapalooza Brasil, a britânica Charli XCX (às 21h35) e o DJ Calvin Harris (às 3h35 da manhã de domingo).

Já no domingo, o headliner é o músico Frank Ocean, que, assim como Drake e The Weeknd, não submete seus álbuns ao Grammy por não concordar com os critérios de avaliação da premiação. Ele se apresenta no palco principal, o Coachella Stage, às 2h da manhã de segunda-feira, no horário de Brasília.

O último dia do primeiro fim de semana conta também com a performance da cantora colombiana Kali Uchis no mesmo palco, às 22h. O palco Outdoor Theatre, às 21h40, recebe o show do duo de trap Rae Sremmurd --o americano Swae Lee, um dos irmãos da dupla, cantou com Anitta na faixa "Poquito", do álbum "Kisses", lançado em 2019.

Às 23h45, no palco Mojave, o público pode acompanhar a performance de Willow Smith, voz de "Wait a Minute" e "Whip My Hair", que cancelou sua apresentação no Lollapalooza Brasil no mês passado, dando lugar ao brasileiro Baco Exu do Blues.

Após este fim de semana, o festival Coachella retorna na sexta-feira e segue até o próximo domingo.