Comportamento B+: 5 Dicas valiosas para fugir de armadilhas na compra de enxoval do bebê

Você sabia que saber comprar direito no momento mais esperado da vida é essencial? Sim! Quando estamos esperando um bebê devemos controlar o impulso de sair comprando tudo que vemos e nos focar em itens que realmente são úteis e imprescindíveis, até para que a gente não passe estresse na hora de fazer o enxoval.

Pensando nisso, ouvimos a personal shopper Priscila Goldenberg, especialista em enxoval há mais de 13 anos que ajuda famílias nesse período tão esperado e complicado que vivemos.

"O mercado apresenta muitas opções e a mãe geralmente já está fragilizada com os hormônios, então é preciso raciocinar direito na hora de comprar para não fazer besteira nem passar aperto ou raiva depois", ensina a especialista.

A primeira dica consiste em fazer a tal famosa lista. Tenha um caderno só pra isso e anote tudo que acha que vai precisar, desde a mobília até os itens de cama, banho, saúde, higiene, segurança, alimentação, amamentação e roupas.

Não se esqueça ainda, dos seguintes itens: carrinho de bebê, bebê-conforto ou cadeira fixa de carro, fraldas, lenços umedecidos e pomadas para a prevenção de assaduras.

Especialista dá dicas de como fazer o enxoval sem cair em armadilhas - Foto: Divulgação

“É difícil porque não temos uma lista padrão porque tudo depende da necessidade de cada família. É claro que eu como especialista sei diagnosticar a lista ideal a cada caso. Ainda, através de orientações, é possível chegar a uma lista que caiba no orçamento e visualize as necessidades. Por isso é tão importante escrever mesmo e manter as anotações em um só lugar, ou seja, assim, você ganha tempo, economiza e mantém o foco".

Em segundo lugar, pesquise sobre as condições climáticas de sua região no nascimento do bebê e com o passar dos meses. Você pode anotar no mesmo caderno, em outro local, a estação em que o bebê nascerá e depois faça a ordem cronológica de acordo com idade, para saber como montar o guarda-roupa e evitar desperdício.

"Se a família mora em regiões mais quentes, como o Nordeste, a compra de roupas com tecido mais fresco é melhor. Já em locais mais frios, como o Sul, casacos e calças devem ser prioridade".

Terceira dica: pesquise antes de comprar. Alguns itens podem parecer mais baratos em lojas online, mas é preciso verificar o valor do frete porque ao somar tudo, você pode ter surpresas.

"Para mamães de primeira viagem, nada como ir a uma loja e manusear produtos como berço portátil, carrinho, entre outros para ver se você se adaptou com o modelo, antes de adquirir".

Foto: Divulgação

A quarta dica é primordial: bebês crescem muito rápido. É necessário segurar a emoção! “Especialmente no primeiro ano, o bebê evolui muito rápido. Mamães devem estar cientes que as necessidades que ele tem nos primeiros dias são muito diferentes das que ele terá aos dois meses, por exemplo, então cautela na compra não só de roupas como também de brinquedos porque os pequenos tendem a perder o interesse rapidamente por esses objetos”.

A última dica se refere ao bom senso. "Nada de sair comprando de tudo. Durante anos de consultoria, cansei de ver casos de mães contando que não chegaram nem a usar determinados produtos ou até estressadas porque compraram muitas coisas e ficaram perdidas. O menos é mais. Calça jeans para recém-nascido? Socorro! Pense sempre no bem-estar do seu filho, no que realmente ele precisa e no seu bolso. Sua saúde mental, agradece", finaliza a personal shopper.