Comportamento B+: "ChatGPT, POSSO TE CONTAR UMA COISA?" Como usar a IA com consciência emocional

GASTRONOMIA

Confira três receitas que utilizam o amendoim, alimento rico em nutrientes, para fazer nas festas juninas

O amendoim, esse pequeno, mas poderoso ingrediente, carrega consigo séculos de história e uma trajetória fascinante na culinária brasileira. Originário da região tropical da América do Sul, o amendoim (Arachis hypogaea) já era cultivado por civilizações indígenas muito antes da chegada dos europeus. Arqueólogos encontraram evidências de seu consumo datando de mais de 3.500 anos atrás, mostrando que ele era parte essencial da dieta de povos como os incas e os tupis-guaranis.

Com a colonização portuguesa, o amendoim se espalhou pelo mundo, chegando à África e à Ásia, mas foi no Brasil que ele encontrou seu lugar de destaque. No Nordeste, especialmente nos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará, o amendoim se tornou um ingrediente fundamental, não apenas pela sua resistência ao clima semiárido, mas também pela sua versatilidade.

Nas cozinhas dos engenhos de açúcar, ele era usado tanto na alimentação dos escravizados quanto nas receitas doces das casas-grandes, criando uma ponte entre culturas e sabores.

No século 19, com a migração de nordestinos para outras regiões do País durante os ciclos econômicos do café e da borracha, o amendoim ganhou ainda mais espaço. Ele passou a ser utilizado em pratos típicos de diversas festividades, especialmente nas festas juninas, que têm raízes profundas no interior do Brasil.

Nessas celebrações, o amendoim aparece em formas variadas: torrado, moído, caramelizado ou em pasta, sempre acompanhado de música, dança e muita alegria.

Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de amendoim, e sua presença na culinária vai muito além das festas juninas. No entanto, é nessa época do ano que ele brilha com mais intensidade, seja na forma de paçoca, pé-de-moleque, bolos ou doces em barra.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), o consumo de amendoim cresce em torno de 30% durante o período junino.

Conhecido por ser fonte de proteína, com cerca de 20% a 25% de sua composição, o amendoim tem inúmeras propriedades benéficas, como minerais, fibras, carboidratos, fitosteróis, vitaminas, ômega-6, entre outros. Porém, é importante não exagerar no consumo, já que é um alimento altamente calórico, com cerca de 567 calorias para cada 100 gramas do grão.

Para celebrar essa riqueza cultural e gastronômica, preparamos uma seleção especial de receitas juninas que têm o amendoim como protagonista. São opções tradicionais e criativas, perfeitas para animar seu arraial e surpreender seus convidados.

Bolinho de amendoim com coco

Ingredientes

1 xícara de amendoim moído;

1 xícara de coco ralado;

1/2 xícara de leite condensado;

1 ovo;

1 colher (chá) de fermento em pó.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea.

Modele bolinhas e coloque em uma assadeira untada.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 15 a 20 minutos.

Sirva polvilhado com açúcar e canela.

Paçoca cremosa de amendoim

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele;

250 g de açúcar refinado;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 pitada de sal;

1/2 xícara de leite condensado (opcional, para versão cremosa).

Modo de Preparo

Bata o amendoim no liquidificador ou processador até obter uma farofa fina.

Em uma tigela, misture o amendoim moído com o açúcar, a manteiga e o sal.

Se desejar uma paçoca mais úmida, adicione o leite condensado aos poucos, até atingir a textura desejada.

Modele em forminhas ou enrole em papel manteiga.

Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Pé-de-moleque

Ingredientes

2 xícaras de amendoim torrado e descascado;

1 xícara de açúcar;

1/2 xícara de melado ou rapadura derretida;

1 colher (sopa) de manteiga.

Modo de Preparo

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar uma calda dourada.

Adicione o melado (ou rapadura) e a manteiga, mexendo bem.

Junte o amendoim e misture rapidamente para envolver todos os grãos.

Despeje em uma forma untada e nivele com uma espátula.

Espere esfriar e corte em quadrados.

Variante: para um toque extra, adicione uma pitada de canela em pó à calda.

