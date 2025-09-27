Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Comportamento B+: Cinco motivos para fazer o plano de sucessão da sua herança

Especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório, explica os benefícios de se fazer uma partilha de bens ainda em vida, ato conhecido como planejamento sucessório.

Por Denise Neves - Colaboradora do Correio B+

27/09/2025 - 17h00
A antecipação de partilha de bens, ou planejamento sucessório, tem como objetivo principal a organização na transferência de patrimônio aos respectivos herdeiros ou beneficiários daquela pessoa, garantindo assim que a sua vontade seja respeitada e cumprida, mesmo após a sua morte.

“A realização de um bom plano de sucessão garantirá que cada bem seja destinado à pessoa de interesse do detentor do patrimônio, afastando possíveis conflitos entre os herdeiros, além de poder reduzir consideravelmente a carga tributária,  custas processuais e honorários advocatícios. Um bom planejamento sucessório, aliado à antecipação de doação de bens em vida pelo interessado pode, inclusive, afastar a necessidade de um processo de inventário judicial, que tende a ser demorado e desgastante para todos os envolvidos”, afirma Dr. Daniel Oliveira, especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório.

O planejamento sucessório pode ser realizado por qualquer pessoa capaz, sendo bastante indicado para pessoas com bastante herdeiros, para aquele que possui um elevado de patrimônio acumulado ou atua em uma profissão exposta a riscos, como por exemplo, policiais, bombeiros, pilotos ou esportistas de risco etc.

Por que fazer o planejamento sucessório?

Evita conflitos familiares:

Além de satisfazer a vontade do proprietário daquele patrimônio, o plano de sucessão obriga a todos os herdeiros se sujeitarem aquilo que foi determinado, diminuindo o espaço para a ocorrência de possíveis conflitos ou eventuais batalhas judiciais entre os herdeiros e beneficiários.

Mais agilidade

Um plano sucessório bem feito, agiliza a transferência de bens aos respectivos beneficiários, afastando a possibilidade de distribuição de um inventário judicial, que pode tramitar com longas brigas familiares sobre a divisão de bens, impedindo a fruição dos herdeiros e gerando muitas dificuldades, e custos, na administração do patrimônio do falecido.

Menos impostos

Quando há uma transferência de bens em razão do falecimento de determinada pessoa incide no Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD). A celebração de um plano de sucessão pode objetivar a economia desse imposto, afastando um possível aumento de imposto futuro, ou com a criação de empresas holdins para alocação de bens, que, além de facilitar bastante a transferência das cotas sociais, possuem cargas tributárias bem menores do que bens em nome de pessoa física.

Mais economia

O planejamento sucessório, além de reduzir os custos tributários, pode reduzir também outros custos como honorários advocatícios, custas judiciais, custos de produção de documentos, entre outros.

Preservação da herança

A celebração de um bom plano de sucessão pode implementar mecanismos de proteção dos bens a serem destinados aos respectivos beneficiários, de modo a reduzir riscos de perda ou diminuição do patrimônio.

No planejamento sucessório é possível determinar a a forma de destinação e administração de cada um dos bens que serão outorgados aos respectivos beneficiários após o falecimento do seu proprietário. Essa organização prévia pode garantir a continuidade e prosperidade de um negócio familiar, além de poder proteger e preservar o padrão de vida futuro dos herdeiros.

Cinema B+: A Seita: quando um tema urgente se perde no meio do suspense

Filme tem reviravoltas, mas não aprofunda no tema principal

27/09/2025 12h00

Cinema B+: A Seita: quando um tema urgente se perde no meio do suspense

Há filmes que parecem nascer prontos para se tornarem relevantes, ainda mais em um tempo em que a vulnerabilidade social e o vazio de pertencimento se transformam em matéria-prima para grupos que se apresentam como “famílias escolhidas” ou “caminhos espirituais”. A Seita (A Sacrifice, título internacional), dirigido por Jordan Scott (filha de Ridley Scott), é um desses projetos que, em tese, carregavam uma atualidade perturbadora.

Um psicólogo americano, interpretado por Eric Bana, viaja para Berlim para investigar o suicídio coletivo de um culto, enquanto sua filha adolescente (Sadie Sink, de Stranger Things) acaba atraída por um grupo que mistura ideologia ambientalista com os contornos mais sombrios de uma comunidade pseudo-religiosa.

No papel, parecia uma trama irresistível: um suspense psicológico capaz de refletir sobre os mecanismos de manipulação de seitas, o poder de sedução de seus líderes e a fragilidade de quem busca pertencimento em tempos de incerteza. Mas, na prática, o filme perde a chance de ser contundente. O que poderia ter sido uma análise social e cultural se dilui em um thriller que aposta mais em atmosferas tensas do que em perguntas incômodas.

A trama: entre a investigação e a sedução

Ben Monroe (Bana) é um acadêmico respeitado, mas atravessa uma fase pessoal turbulenta. Ao lado da filha Mazzy (Sink), tenta reconstruir a vida na Alemanha, quando se vê diante de um caso de suicídio coletivo ligado a uma seita local. A investigação acadêmica — que já traz ecos de documentários sobre cultos reais — ganha contornos íntimos quando Mazzy se envolve com Martin, um jovem carismático que a introduz a um grupo aparentemente engajado em causas ambientais. A líder, Hilma, oferece a Mazzy um colar em uma cerimônia que parece ritualística e, ali, a linha entre ativismo e culto se dissolve.

O filme funciona melhor nesses momentos sutis, em que a sedução é feita pela promessa de sentido, de comunidade e de acolhimento. Sadie Sink traduz com habilidade a vulnerabilidade de uma jovem deslocada, e sua interpretação dá peso a uma personagem que poderia ter sido apenas o estereótipo da “filha rebelde”.

Um tema atual, mas pouco explorado

O grande problema de A Seita está justamente no que ele não ousa fazer. Ao contrário de obras como Midsommar ou mesmo documentários sobre seitas reais (Wild Wild Country, The Vow), aqui não há uma tentativa clara de desvendar como esses grupos constroem sua retórica, como adaptam causas legítimas — ambientais, espirituais ou políticas — em plataformas de manipulação psicológica.


Há acenos interessantes, como a crítica velada ao alarmismo ambiental usado como ferramenta de poder, mas o roteiro prefere contornar a discussão em vez de mergulhar nela. Essa ausência de substância também fragiliza a representação do culto: não há uma ideologia nítida, tampouco um objetivo convincente. Isso transforma os antagonistas em figuras esvaziadas, quando poderiam ter sido catalisadores de reflexões urgentes sobre fé, pertencimento e fragilidade contemporânea.

Ecos de seitas reais: um espelho da realidade

O que mais frustra em A Seita é perceber como a história tinha material para dialogar diretamente com episódios que marcaram a memória coletiva. O suicídio coletivo que abre a narrativa remete inevitavelmente a Jonestown, em 1978, quando mais de 900 seguidores do reverendo Jim Jones morreram em um ritual de envenenamento em massa. Ali, como no filme, o culto nasceu de discursos de justiça social, mas rapidamente se tornou uma prisão psicológica, sustentada pela paranoia e pela submissão absoluta ao líder.

Outro paralelo inevitável é com o Heaven’s Gate, nos anos 1990, em que dezenas de pessoas foram convencidas a abandonar seus bens e vidas terrenas na crença de que seriam levadas por uma nave espacial. A lógica de criar um “nós contra o mundo” e a ideia de oferecer salvação única ecoam no grupo retratado por Jordan Scott, ainda que de forma difusa.

Mais recentemente, escândalos como o da organização NXIVM expuseram a face moderna desses mecanismos: o uso de linguagem motivacional e terapêutica para encobrir abusos, manipulação e a exploração emocional e sexual de membros. O filme até tangencia esse universo ao mostrar como ideologias ambientalistas são deturpadas, mas não se compromete em estabelecer o retrato preciso de como vulnerabilidades individuais são transformadas em ferramentas de controle coletivo. Ao não se aprofundar nesses paralelos, A Seita perde a chance de provocar o espectador e de se posicionar como um filme que conversa com o nosso tempo.

O peso das atuações

Eric Bana entrega uma performance correta, mas é Sadie Sink quem realmente ilumina o filme. Conhecida como Max em Stranger Things, aqui ela abandona qualquer ar de heroína e se entrega a uma personagem perdida, dividida entre o desejo de se libertar da autoridade paterna e a necessidade de encontrar um lugar para chamar de seu. É uma atuação contida, mas expressiva — os olhares silenciosos de Mazzy dizem mais sobre solidão e busca do que muitas falas do roteiro.

Ainda assim, nem mesmo o talento dos atores consegue preencher as lacunas do texto. Há momentos em que o filme parece hesitar: não sabe se deseja ser um comentário sociopolítico, uma parábola sobre ideologias modernas ou apenas um suspense eficiente.

A recepção e o debate

A crítica internacional refletiu essa sensação de frustração. No Rotten Tomatoes, o filme amarga 25% de aprovação, com média de 4,6/10, enquanto no Metacritic a pontuação é de 44, traduzida como “mediana”. No Reddit, espectadores apontaram a falta de carisma dos líderes do culto, diálogos pouco naturais e a ausência de uma lógica clara por trás das ações do grupo. Em outras palavras: faltou densidade onde mais importava.

Por outro lado, alguns elogios se concentraram na atmosfera criada pelo filme — uma Berlim fria e distante, que reforça o isolamento emocional das personagens, e na coragem de Jordan Scott (filha de Ridley Scott) em escolher um tema tão delicado.

O filme que poderia ter sido

A Seita é um filme que, no fim das contas, desperta mais reflexões pelo que deixa de mostrar do que pelo que entrega. Ele confirma como o tema das seitas continua atual — basta olhar para os noticiários, ou para os casos de manipulação em comunidades religiosas, espirituais e políticas —, mas se contenta em tratá-lo como pano de fundo para um suspense irregular.

Fica a sensação de que havia ali um potencial enorme: explorar o magnetismo de líderes, a retórica que mistura ideologia e emoção, o modo como jovens são cooptados em busca de sentido. Em vez disso, o que recebemos foi um filme com bons atores, uma atmosfera inquietante, mas pouca coragem de ir além.

Para quem gosta do gênero, há momentos de tensão bem construídos e uma Sadie Sink em plena ascensão. Mas, para quem esperava um retrato mais profundo de como as seitas funcionam e por que continuam a florescer, A Seita é, acima de tudo, uma oportunidade perdida.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Em estação que favorece as uvas, aprenda a fazer receitas deliciosas utilizando a fruta

Uva se destaca por propriedades nutricionais e entra em pauta com a chegada da primavera; Fruta apresenta propriedades nutricionais associadas à prevenção de doenças e está em alta durante a safra nacional

27/09/2025 10h00

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Com a chegada da primavera, a oferta de frutas frescas aumenta em diversas regiões do País. Entre elas, a uva se destaca por coincidir com o período de maior qualidade da produção nacional, especialmente nas áreas do Vale do São Francisco e do Rio Grande do Sul.

A estação também marca uma mudança nos hábitos alimentares, com maior procura por alimentos leves e nutritivos.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, em pelo menos cinco dias da semana. Para os benefícios nutricionais serem plenamente aproveitados, é necessário variar os tipos de alimentos ingeridos. A repetição de poucas opções não garante o acesso a todos os nutrientes essenciais.

Segundo Thaísa Braz, nutricionista do Grupo Pereira, a uva é uma fruta que contribui com diversos elementos importantes para a saúde. Ela é fonte de potássio, cobre, manganês e vitaminas K, C e do complexo B. Também contém flavonoides como o resveratrol, presente principalmente na casca, que está associado ao controle do colesterol, à prevenção de doenças cardiovasculares e à redução de processos inflamatórios.

Thaísa explica que o resveratrol pode auxiliar na melhora da circulação sanguínea e na proteção contra danos oxidativos, com impacto positivo sobre memória e humor. 

A nutricionista também destaca a presença de vitamina K, que atua na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA K

Mesmo com presença significativa de carboidratos, a uva apresenta índice glicêmico considerado baixo a médio, especialmente quando consumida com casca, favorecendo o controle da glicose no sangue e pode auxiliar na prevenção da resistência à insulina.

Outro componente relevante é a vitamina K, que auxilia na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA C

Por ter um alto índice de vitamina C cerca de um quarto da dose diária recomendada a cada 100 gramas de uva, ela ajuda a tornar seu sistema imune mais forte, protegendo contra vírus, bactérias e infecções. 

Alguns estudos feitos em laboratório mostram que o extrato de uva protege contra doenças como a gripe, catapora, infecções alimentares e fúngicas.

Rica em antioxidantes e vitamina E, um dos grandes benefícios da uva é justamente a prevenção do envelhecimento.

Enquanto o resveratrol estimula proteínas ligadas à longevidade e um envelhecimento mais lento, a vitamina E ocupa outro papel: manter sua pele com uma aparência mais jovem, bonita e saudável.

A vitamina E protege a pele do estresse oxidativo e participa na absorção do colágeno, que permite uma pele mais firme, saudável e uniforme.

Outros componentes presentes na uva podem ajudar também a prevenir a acne e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando a ter pele e cabelos saudáveis.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Com suas propriedades anti-inflamatórias, a uva ajuda a controlar a diabetes, artrite e problemas do coração. 

E, apesar de não parecer a melhor escolha para diabéticos por conter 23 gramas de açúcar por xícara, as uvas possuem um baixo índice glicêmico, ou seja, esse açúcar demora a chegar na corrente sanguínea.

Além disso, a uva contém alguns componentes que podem aumentar a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de lidar com a glucose (o açúcar da uva) e diminuindo os níveis de açúcar no sangue.

FESTIVAL

Apesar dos benefícios, o consumo da fruta no Brasil ainda é limitado. A primavera, ao ampliar a oferta e melhorar a qualidade da produção nacional, representa uma oportunidade para diversificar o cardápio e incorporar alimentos com propriedades funcionais.

Neste contexto, o Grupo Pereira realiza o Festival da Uva em unidades do Fort Atacadista e Comper.

A ação segue até o domingo, 28 de setembro, com variedades selecionadas disponíveis nas lojas. São 10 lojas do Fort Atacadista e 11 lojas do Comper participando da ação.

ARROS COM UVAS VERDES E CHAMPANHE

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Ingredientes:

> 1 colher (sopa) de manteiga;
> 1 xícara (chá) de uvas verdes, sem caroço, picadas;
> 2 colheres (sopa) de azeite;
> 2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido;
> 2 xícaras (chá) de água fervente;
> 300 ml de caldo natural de legumes;
> 1 xícara (chá) de champanhe do tipo seco.

Modo de Preparo:

  • Em uma frigideira, aqueça a manteiga e coloque as uvas, deixando refogar rapidamente. Reserve;
  • Em uma panela aqueça o azeite, acrescente o arroz e mexa até ficar seco e brilhante;
  • Junte a água fervente e o caldo de legumes e misture bem;
  • Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 10 minutos;
  • Após este tempo, acrescente o champanhe, mexa delicadamente e deixe cozinhar até secar (aproximadamente 10 minutos);
  • Acrescente as uvas reservadas, misture delicadamente, tampe a aguarde 3 minutos. Sirva a seguir.

CUCA DE UVA

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas

Ingredientes:

Recheio:

> Meia lata de leite condensado;
> 5 colheres (sopa) de suco de limão;
> 2 xícaras (chá) de uvas escuras (Rubi).

Farofa:

> 1 xícara (chá) de açúcar;
> Meia xícara (chá) de farinha de trigo;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> Meia colher (chá) de canela em pó.

Massa:

> 1 xícara (chá) de manteiga;
> Meia lata de leite condensado;
> 3 gemas;
> 1 xícara (chá) de leite integral;
> 2 xícaras (chá) e meia de farinha de trigo;
> 1 xícara (chá) de amido de milho;
> 1 colher (sopa) de fermento em pó;
> 1 colher (chá) de canela em pó;
> 3 claras;
> 3 colheres (sopa) de açúcar.

Modo de Preparo:

Recheio:

  • Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco de limão, as uvas e reserve.

Farofa:

  • Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e a canela em pó. Reserve.

Massa:

  • Em uma batedeira, bata a manteiga até ficar macia, junte o leite condensado em fio e as gemas;
  • Despeje essa mistura em um recipiente e junte o leite integral;
  • Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e a canela em pó, peneirados e misture até ficar homogêneo;
  • Incorpore as claras batidas em neve com o açúcar à massa, delicadamente;
  • Despeje em uma assadeira (28 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  • Coloque o recheio reservado por cima;
  • Em seguida, coloque a farofa sobre o recheio e leve a cuca ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 60 minutos;
  • Deixe esfriar por alguns minutos e sirva.

