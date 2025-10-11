Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina

GASTRONOMIA

Sexta-feira foi o Dia Mundial do Ovo, uma data que você pode celebrar diariamente, pela praticidade de preparo e as possíveis combinações que o alimento permite em qualquer refeição

Considerado um superalimento por suas propriedades nutricionais, o ovo cai bem a qualquer hora do dia Foto: Pixabay

Sexta-feira, 10 de outubro, foi o Dia Mundial do Ovo, data criada em 1996 pela International Egg Commission (IEC) com o objetivo de destacar os múltiplos benefícios desse alimento nutritivo e acessível. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores globais, fazendo do ovo tanto um produto essencial para a economia quanto uma fonte essencial de proteína para a população.

Em 2023, a produção nacional de ovos de galinha atingiu um recorde de 4,99 bilhões de dúzias, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. As projeções para este ano indicam que a oferta de ovos continuará em expansão, embora de forma moderada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção pode alcançar entre 62 bilhões de unidades e 65 bilhões de unidades.

O brasileiro consome, em média, 288 ovos por ano, colocando o País entre os 10 maiores consumidores globais. Em um cenário hipotético, a produção nacional equivale a cerca de 305 ovos por habitante, evidenciando a vasta disponibilidade do produto no mercado interno.

SUPERALIMENTO

Além de seu peso econômico, o ovo é amplamente reconhecido por seu excepcional valor nutricional. Considerado um alimento completo, é uma das melhores fontes de proteína de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir. Essa característica o torna fundamental para várias coisas.

MÚSCULOS

Essencial para atletas e para a manutenção da massa muscular em todas as idades.

SACIEDADE

Contribui para a sensação de plenitude, auxiliando no controle de peso e na prevenção da obesidade.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

As proteínas e outros nutrientes presentes no ovo são vitais para as defesas do organismo.

VITAMINAS

O ovo é também uma potência de vitaminas e minerais. É rico em vitaminas A, D, E, K e B12, que desempenham papéis cruciais na visão, saúde óssea, proteção antioxidante e funções neurológicas. Minerais como zinco, magnésio e selênio, em conjunto com carotenoides como luteína e zeaxantina, contribuem para a saúde ocular e a proteção celular.

NA COZINHA

Na cozinha, são muitos os truques e macetes que melhoram a execução das receitas. Isso vale até para o mais simples dos preparos, como o de um ovo frito. Pode parecer tarefa fácil, mas conseguir aquele ponto perfeito, com a gema cremosa e as bordas douradas, exige atenção aos detalhes. Parece simples, né? Mas quem nunca queimou a clara ou estourou a gema?

SEIS DICAS

Para evitar que o que pode vir a ser simples se transforme num transtorno, a chef Bru Calderon, uma advogada que há 10 anos trocou o escritório pela cozinha, transformando o hobby em profissão, compartilha seis dicas para elevar o seu ovo frito a outro nível. Vale a pena conhecer o talento da chef.

Bru mantém um blog e um perfil no Instagram (@brucalderon) onde você encontra dicas e receitas descomplicadas para o dia a dia, apresentadas de forma prática, lúdica e com um carisma que dá um toque a mais na experiência culinária. “Ajudar você a se tornar chef da sua cozinha é o propósito do meu trabalho”, promete a simpática craque do avental. Vamos às dicas?

FRIGIDEIRA

A primeira grande dica é usar frigideiras de qualidade. Prefira as equipadas com revestimento antiaderente. Elas não grudam e dispensam o excesso de gordura.

MANTEIGA

Unte a superfície da frigideira, com o auxílio de um pincel, delicadamente. A manteiga é uma excelente opção, em vez do óleo ou azeite. O seu ponto de queima é menor. Dessa forma, seu ovo não ficará completamente tostado embaixo.

ÁGUA

Adicione uma colher de sopa de água na frigideira, para criar vapor. Ela garante o cozimento uniforme da parte de cima e de baixo do ovo. Esse é um segredo que grandes chefs de cozinha já revelaram em livros e programas de TV.

TAMPA

Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino e tampe a frigideira imediatamente. É o vapor que vai cozinhar a gema sem queimar a clara.

FOGO BAIXO

Cozinhe em fogo baixo. Dessa forma evita que o excesso de calor queime o seu ovo.

MINUTO

Use a chama média ou baixa. Quanto menor a espessura da sua frigideira, menor deve ser a chama. Desligue o fogo após um minuto e deixe que o ovo termine de chegar ao ponto desejado (gema mole ou dura) só com o vapor da frigideira. Está pronto o melhor ovo frito da vida.

PURGATÓRIO

Bru Calderon disponibiliza também a sua receita dos chamados ovos no purgatório. “Essa receita, cheia de sabor e história, é uma tradição na Itália. Especialmente popular no sul do país, carrega uma simbologia curiosa. Os ovos representam as almas, enquanto o molho de tomate borbulhante seria o fogo do purgatório”, afirma a chef.

Embora simples, o prato tem origem humilde, associado à cozinha camponesa, por ser barato, nutritivo e rápido de preparar. Trata-se basicamente de ovos cozidos diretamente em um molho de tomate, temperado com alho, azeite e especiarias. “Muitos acreditam que inspirou versões pelo mundo, como o famoso shakshuka, do Oriente Médio e do norte da África. É típico servir os ovos no purgatório acompanhados de pão, para mergulhar no molho”, conta Bru. Agora, ao trabalho e bom apetite.

