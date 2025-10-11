Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina

A busca por mais produtividade e eficiência no mercado de trabalho tem levado profissionais da geração Z de diferentes áreas a recorrerem à Inteligência Artificial (IA). Segundo a pesquisa "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value", realizada pela McKinsey, 72% das empresas do mundo já adotaram ferramentas de IA em 2024. O avanço foi significativo, visto que em 2023 o uso desse tipo de tecnologia era de 55%.
Ferramentas como ChatGPT, Notion e Canva já são aliadas estratégicas em tarefas do dia a dia, ajudando desde a organização de processos até a criação de conteúdos visuais e textuais de forma ágil e inovadora. De acordo com Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede de cursos profissionalizantes que faz parte do Grupo MoveEdu, compreender como essas soluções funcionam é essencial para quem deseja se destacar no ambiente corporativo atual.
“O uso da Inteligência Artificial deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade acessível, que impacta diretamente a forma como trabalhamos. Profissionais que aprendem a aplicar recursos como o ChatGPT, Notion e Canva conseguem economizar tempo e agregar mais qualidade e criatividade nas entregas”, afirma Leonardo Andreoli.
Principais aplicações da IA na rotina profissional
ChatGPT: é um modelo de linguagem que auxilia na geração de textos, brainstorms de ideias, revisões e até no atendimento ao cliente. Pode ser usado para otimizar a comunicação de empresas, criar conteúdos de marketing e automatizar tarefas repetitivas.
Notion IA: a plataforma de organização agora com integração de inteligência artificial apoia na estruturação de informações, elaboração de resumos, construção de pautas e, até mesmo, no acompanhamento de projetos. Dessa forma, a gestão de tarefas se torna mais simples e estratégica.
Canva IA: além das tradicionais funcionalidades de design, a ferramenta passou a contar com inteligência artificial para criar apresentações, peças gráficas e materiais de forma intuitiva. Isso democratiza a produção de conteúdo visual, antes restrita a profissionais especializados.
O impacto no mercado de trabalho
A popularização dessas ferramentas impulsiona transformações em diferentes profissões, exigindo que os profissionais estejam cada vez mais abertos a aprender e aplicar novos recursos.
“O futuro do trabalho já está sendo moldado pela IA. Saber utilizá-la de forma prática é um diferencial competitivo em qualquer área de atuação. Na Prepara IA, por exemplo, os alunos além de descobrir como usar tais ferramentas, também aprendem a efetuar diferentes aplicações com base nos cursos escolhidos de forma estratégica, com orientações práticas, cases reais e acompanhamento de professores”, finaliza Leonardo Andreoli.