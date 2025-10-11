Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Comportamento B+: IA e Geração Z: ferramentas mais inteligentes auxiliam na produtividade da rotina

Especialista explica como plataformas como ChatGPT, Notion e Canva podem transformar o dia a dia corporativo

Flavia Viana

Flavia Viana

11/10/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A busca por mais produtividade e eficiência no mercado de trabalho tem levado profissionais da geração Z de diferentes áreas a recorrerem à Inteligência Artificial (IA). Segundo a pesquisa "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value", realizada pela McKinsey, 72% das empresas do mundo já adotaram ferramentas de IA em 2024. O avanço foi significativo, visto que em 2023 o uso desse tipo de tecnologia era de 55%.

Ferramentas como ChatGPT, Notion e Canva já são aliadas estratégicas em tarefas do dia a dia, ajudando desde a organização de processos até a criação de conteúdos visuais e textuais de forma ágil e inovadora. De acordo com Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede de cursos profissionalizantes que faz parte do Grupo MoveEdu, compreender como essas soluções funcionam é essencial para quem deseja se destacar no ambiente corporativo atual.

“O uso da Inteligência Artificial deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade acessível, que impacta diretamente a forma como trabalhamos. Profissionais que aprendem a aplicar recursos como o ChatGPT, Notion e Canva conseguem economizar tempo e agregar mais qualidade e criatividade nas entregas”, afirma Leonardo Andreoli.

Principais aplicações da IA na rotina profissional

ChatGPT: é um modelo de linguagem que auxilia na geração de textos, brainstorms de ideias, revisões e até no atendimento ao cliente. Pode ser usado para otimizar a comunicação de empresas, criar conteúdos de marketing e automatizar tarefas repetitivas.

Notion IA: a plataforma de organização agora com integração de inteligência artificial apoia na estruturação de informações, elaboração de resumos, construção de pautas e, até mesmo, no acompanhamento de projetos. Dessa forma, a gestão de tarefas se torna mais simples e estratégica.

Canva IA: além das tradicionais funcionalidades de design, a ferramenta passou a contar com inteligência artificial para criar apresentações, peças gráficas e materiais de forma intuitiva. Isso democratiza a produção de conteúdo visual, antes restrita a profissionais especializados.

O impacto no mercado de trabalho
A popularização dessas ferramentas impulsiona transformações em diferentes profissões, exigindo que os profissionais estejam cada vez mais abertos a aprender e aplicar novos recursos.

“O futuro do trabalho já está sendo moldado pela IA. Saber utilizá-la de forma prática é um diferencial competitivo em qualquer área de atuação. Na Prepara IA, por exemplo, os alunos além de descobrir como usar tais ferramentas, também aprendem a efetuar diferentes aplicações com base nos cursos escolhidos de forma estratégica, com orientações práticas, cases reais e acompanhamento de professores”, finaliza Leonardo Andreoli.

Correio B+

Cinema B+: Jogo Sujo: o crime como passatempo

Mark Wahlberg no automático em um filme de clichês reciclados

11/10/2025 13h00

Compartilhar
Cinema B+: Jogo Sujo: o crime como passatempo

Cinema B+: Jogo Sujo: o crime como passatempo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O cinema dos anos 1980 e 1990 foi dominado por um tipo de fantasia masculina muito específica: heróis imbatíveis, frases de efeito ditas em câmera lenta, tiros e explosões em sequência, sempre embalados por algum humor deslocado que, de tão forçado, virava marca registrada. Play Dirty, novo filme de Shane Black com Mark Wahlberg, parece ter sido montado como um grande “best of” desse imaginário.

A cada cena, há um déjà vu: um golpe atrás do outro, uma trama que se complica apenas por obrigação, vilões caricatos e aliados pouco confiáveis. O herói, claro, está sempre um passo à frente, mas nunca com verdadeira densidade dramática — apenas com a confiança artificial de quem aprendeu a sobreviver em meio a frases de efeito e balas perdidas. O humor surge, mas não arranca gargalhadas; as reviravoltas aparecem, mas soam previsíveis; a ação se acumula, mas raramente convence.

O resultado é um filme que entretém pela superfície — há brilho, há barulho, há ritmo — mas que se desfaz no instante em que termina. O espectador acompanha sem esforço, mas também sem envolvimento. Não há perigos reais, não há emoção sustentada. O que resta é a sensação de se ter passado duas horas diante de um quebra-cabeça de clichês, um passatempo que não incomoda, mas tampouco deixa lembrança.

Mark Wahlberg, no centro da narrativa, parece em piloto automático. Sua presença não compromete, mas também não eleva a trama. Já o elenco coadjuvante — nomes como LaKeith Stanfield e Rosa Salazar — até tentam criar nuances, mas ficam aprisionados na mesma engrenagem de situações repetitivas.

Parker (Wahlberg) é um ladrão experiente, pragmático, sem paciência para tolices, que acredita em códigos de honra no submundo do crime. O filme começa com um assalto ousado a uma sala de contagem de hipódromo — a clássica “one last job” que, claro, dá errado. Um dos comparsas é traído, outro é morto, e Parker mal escapa com vida.

Ferido e escondido em um motel decadente, ele descobre que foi traído por Zen (Salazar), uma parceira de equipe tão letal quanto enigmática. A partir daí, Play Dirty se transforma em uma sucessão de vinganças, reviravoltas e alianças improvisadas que se empilham umas sobre as outras. Parker se une a Grofield (Stanfield), um ladrão que vive entre o crime e o teatro — literalmente, ele dirige uma companhia teatral falida —, e juntos eles mergulham em um enredo cada vez mais delirante, que envolve máfia nova-iorquina, mercenários e até um ditador sul-americano disposto a financiar um golpe diplomático com um tesouro submerso.

Shane Black, conhecido por equilibrar humor e violência em filmes como Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3, tenta repetir a fórmula aqui: misturar ação explosiva, sarcasmo e um toque de melancolia. Mas o que poderia ser uma paródia inteligente do gênero acaba soando apenas como uma colagem de referências.

Há tiros, explosões, frases de efeito e mulheres fatais, mas pouco que realmente conecte tudo isso. As motivações se perdem entre duplas traições e planos mirabolantes, e o espectador acompanha mais por inércia do que por envolvimento. Wahlberg faz o que sabe fazer — o durão lacônico que resolve tudo à força —, mas o personagem nunca ganha peso dramático.

No fim, Play Dirty é exatamente o que o título promete: um jogo sujo, literal e narrativo. Um filme que distrai, mas não deixa rastro; que parece mais interessado em celebrar um tipo de masculinidade em extinção do que em reinventar o gênero. Um passatempo, no sentido mais neutro da palavra.

GASTRONOMIA

Conheça dicas para o ovo frito perfeito e uma incrível receita da chef Bru Calderon

Sexta-feira foi o Dia Mundial do Ovo, uma data que você pode celebrar diariamente, pela praticidade de preparo e as possíveis combinações que o alimento permite em qualquer refeição

11/10/2025 10h00

Compartilhar
Considerado um superalimento por suas propriedades nutricionais, o ovo cai bem a qualquer hora do dia

Considerado um superalimento por suas propriedades nutricionais, o ovo cai bem a qualquer hora do dia Foto: Pixabay

Continue Lendo...

Sexta-feira, 10 de outubro, foi o Dia Mundial do Ovo, data criada em 1996 pela International Egg Commission (IEC) com o objetivo de destacar os múltiplos benefícios desse alimento nutritivo e acessível. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores globais, fazendo do ovo tanto um produto essencial para a economia quanto uma fonte essencial de proteína para a população.

Em 2023, a produção nacional de ovos de galinha atingiu um recorde de 4,99 bilhões de dúzias, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. As projeções para este ano indicam que a oferta de ovos continuará em expansão, embora de forma moderada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção pode alcançar entre 62 bilhões de unidades e 65 bilhões de unidades.

O brasileiro consome, em média, 288 ovos por ano, colocando o País entre os 10 maiores consumidores globais. Em um cenário hipotético, a produção nacional equivale a cerca de 305 ovos por habitante, evidenciando a vasta disponibilidade do produto no mercado interno.

SUPERALIMENTO

Além de seu peso econômico, o ovo é amplamente reconhecido por seu excepcional valor nutricional. Considerado um alimento completo, é uma das melhores fontes de proteína de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir. Essa característica o torna fundamental para várias coisas.

MÚSCULOS

Essencial para atletas e para a manutenção da massa muscular em todas as idades.

SACIEDADE

Contribui para a sensação de plenitude, auxiliando no controle de peso e na prevenção da obesidade.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

As proteínas e outros nutrientes presentes no ovo são vitais para as defesas do organismo.

VITAMINAS

O ovo é também uma potência de vitaminas e minerais. É rico em vitaminas A, D, E, K e B12, que desempenham papéis cruciais na visão, saúde óssea, proteção antioxidante e funções neurológicas. Minerais como zinco, magnésio e selênio, em conjunto com carotenoides como luteína e zeaxantina, contribuem para a saúde ocular e a proteção celular.

NA COZINHA

Na cozinha, são muitos os truques e macetes que melhoram a execução das receitas. Isso vale até para o mais simples dos preparos, como o de um ovo frito. Pode parecer tarefa fácil, mas conseguir aquele ponto perfeito, com a gema cremosa e as bordas douradas, exige atenção aos detalhes. Parece simples, né? Mas quem nunca queimou a clara ou estourou a gema?

SEIS DICAS

Para evitar que o que pode vir a ser simples se transforme num transtorno, a chef Bru Calderon, uma advogada que há 10 anos trocou o escritório pela cozinha, transformando o hobby em profissão, compartilha seis dicas para elevar o seu ovo frito a outro nível. Vale a pena conhecer o talento da chef.

Bru mantém um blog e um perfil no Instagram (@brucalderon) onde você encontra dicas e receitas descomplicadas para o dia a dia, apresentadas de forma prática, lúdica e com um carisma que dá um toque a mais na experiência culinária. “Ajudar você a se tornar chef da sua cozinha é o propósito do meu trabalho”, promete a simpática craque do avental. Vamos às dicas?

FRIGIDEIRA

A primeira grande dica é usar frigideiras de qualidade. Prefira as equipadas com revestimento antiaderente. Elas não grudam e dispensam o excesso de gordura.

MANTEIGA

Unte a superfície da frigideira, com o auxílio de um pincel, delicadamente. A manteiga é uma excelente opção, em vez do óleo ou azeite. O seu ponto de queima é menor. Dessa forma, seu ovo não ficará completamente tostado embaixo.

ÁGUA

Adicione uma colher de sopa de água na frigideira, para criar vapor. Ela garante o cozimento uniforme da parte de cima e de baixo do ovo. Esse é um segredo que grandes chefs de cozinha já revelaram em livros e programas de TV. 

TAMPA

Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino e tampe a frigideira imediatamente. É o vapor que vai cozinhar a gema sem queimar a clara.

FOGO BAIXO

Cozinhe em fogo baixo. Dessa forma evita que o excesso de calor queime o seu ovo.

MINUTO

Use a chama média ou baixa. Quanto menor a espessura da sua frigideira, menor deve ser a chama. Desligue o fogo após um minuto e deixe que o ovo termine de chegar ao ponto desejado (gema mole ou dura) só com o vapor da frigideira. Está pronto o melhor ovo frito da vida.

PURGATÓRIO

Bru Calderon disponibiliza também a sua receita dos chamados ovos no purgatório. “Essa receita, cheia de sabor e história, é uma tradição na Itália. Especialmente popular no sul do país, carrega uma simbologia curiosa. Os ovos representam as almas, enquanto o molho de tomate borbulhante seria o fogo do purgatório”, afirma a chef.

Embora simples, o prato tem origem humilde, associado à cozinha camponesa, por ser barato, nutritivo e rápido de preparar. Trata-se basicamente de ovos cozidos diretamente em um molho de tomate, temperado com alho, azeite e especiarias. “Muitos acreditam que inspirou versões pelo mundo, como o famoso shakshuka, do Oriente Médio e do norte da África. É típico servir os ovos no purgatório acompanhados de pão, para mergulhar no molho”, conta Bru. Agora, ao trabalho e bom apetite.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 3 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 4 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 2 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito