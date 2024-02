Comportamento B+: Para 46% dos brasileiros, Carnaval promove a infidelidade; 73% dizem que o álcool

Programação

Escolas desfilam na Capital, Corumbá e Paranaíba; folia dos bloquinhos continua na Esplanada Ferroviária

Já nesta segunda-feira (12), começa os desfiles das escolas de samba de Campo Grande, na Praça do Papa. A programação começa às 19 horas com a Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba, que não participa da competição, mas abre as festividades. Em seguida, apresentam-se GRES Cinderela Tradição do José Abrão, GRES Unidos da Vila Carvalho e GRES Catedráticos do Samba.

Na terça-feira (13), a Corte de Momo composta por rei, rainha e princesa do Carnaval fazem a abertura do desfile. Na sequência, desfilam GRES Deixa Falar, GRES Igrejinha e GRES Unidos do Bairro Cruzeiro.

Por fim, a apuração do desfile das escolas de samba da Capital será realizada na quarta-feira de cinzas (14), a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. Já a Noite de Premiação das Campeãs será realizada na sexta-feira (16), a partir das 19h, no Armazém Cultural.

Confira os principais eventos que contam como apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS):

Segunda-feira (12)

Capivara Blasé Não dá tempo nem de sentir saudade, porque o Capivara Blasé volta a agitar o público em seu segundo dia de bloco, no mesmo local e horário. Vai ter marchinha e matinê para a criançada. Os shows no palco vão até 23h.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3143 Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da capital (dia 1) A abertura dos desfiles das escolas de samba da Cidade Morena será com Herdeiros do Samba. Logo depois vem Cinderela Tradição do José Abrão, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa Av. dos Crisântemos, 457 Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Corumbá

Desfile das escolas (dia 2) Já na segunda-feira, vão para a Passarela do Samba a Imperatriz Corumbaense, Vila Mamona, Major Gama, Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro.

Horário: a partir das 20h30

Local: Passarela do Samba R. Frei Mariano com a Av. General Rondon

Entrada: gratuita

Paranaíba

Carnaíba A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex encerra o Carnaíba com um grande show. Tem também show com Paolla e desfile de blocos.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça do Carnaíba Av. Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America, Paranaíba

Entrada: gratuita

Terça-feira (13)

Cordão da Valu Terça-feira tem mais Cordão da Valu na Esplanada Ferroviária, fechando o feriadão de Carnaval em grande estilo.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3143 Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da capital (dia 2) A Corte de Momo abre o segundo dia de desfiles das escolas de samba da capita. Depois vem Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa Av. dos Crisântemos, 457 Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Corumbá

Superdesfile cultural O último dia do feriadão prolongado será repleto de atrações na Passarela do Samba: desfile de Corso (carros antigos), desfile de fuscas. Bonecões, Corte de Momo; Ala das Pastoras; Ala dos Marinheiros; Bloco do Frevo; cordões carnavalescos (Cinelândia, Paraíso dos Foliões, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho); escola de samba mirim - Corumbá do Amanhã; apresentação cultural dos Comparsas Boliviano, e desfile do Bloco dos Palhaços.

Horário: 20h

Local: Passarela do Samba R. Frei Mariano com a Av. General Rondon - Corumbá

Entrada: gratuita

Enterro dos Ossos

O Enterro dos Ossos, no sábado (17), também tem folia garantida. A Praça Ary Coelho recebe o Bonde das Sereias, os Forrozeiros MS ocupam a Esplanada Ferroviária e o Bloco Eita! reúne seus foliões no Monumento da Maria Fumaça.

Trazendo a diversidade cultural que é a marca registrada do Carnaval, o Agendão para esses dois últimos dias de festejos vem com uma programação especial. Os tradicionais blocos e os desfiles das escolas de samba tomam conta da programação.

