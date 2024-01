Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Kalil Gibran - escritor libanês "A lembrança é uma forma

de encontro. As grandes

dores são mudas".

FELPUDA

Parlamentar que atualmente está abrigado em partido dito de centro-direita aproveitou o momento de foco em ato promovido em Brasília, pelo governo do presidente Lula, mostrou o seu lado, digamos assim, esquerdista de ser e tentou ganhar holofote deitando falação sobre o fato de Mato Grosso do Sul não ter sido representado no tal ato. Detalhe: o dito-cujo é o atual vice-presidente da legenda. Como diria vovó: "Vai entender". Melhor dizendo, dá licença!

Festival

De 15 a 17 de março, será realizada a terceira edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva em Corumbá. Promotora do evento, a prefeitura da cidade espera reunir mais de 300 barcos e mil crianças ao longo do Rio Paraguai. Já na pesca adulta são 350 vagas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site fipec.ms.gov.br.

Retorno

Expectativa é de que o secretário de Saúde de Campo Grande, Sandro Benites, deverá retornar à Câmara Municipal ainda em fevereiro, quando do fim do recesso parlamentar. Ele está licenciado do legislativo desde dezembro de 2022 e deverá desocupar o cargo no Executivo para trabalhar pela sua reeleição. Quem deixará a cadeira é o vereador Paulo Lands.

Até o fim deste mês, no MIS Experience, em São Paulo (SP), ocorrerá a exposição em homenagem aos 40 anos de estreia do seriado de TV "Chaves" no Brasil. A mostra reúne acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para o evento. Também é possível "entrar em cena" na tradicional Vila do Chaves, na Casa do Seu Madruga, entre outros cenários. A entrada é gratuita na terça-feira, e os ingressos devem ser retirados na bilheteria física. Para os demais dias, estão disponíveis a partir de R$ 20.

Leila Tannous Guimaraes e Maura Neder Buainain Mel Fronckowiak

Na valsa

Em Campo Grande, mais uma especulação surgiu para se juntar àquelas que já vêm sendo continuamente propagadas. Nos bastidores políticos, há quem afirme que estaria em curso as alianças "valsinha dois para lá, dois para cá". As duplas a adentrarem no salão e demonstrar melhor performance em outubro seriam o PSDB e o MDB, o União Brasil e o PT e o PP e o PL. Sei não

Diferente

Por enquanto, o quadro eleitoral deste ano parece diferir do de 2020. Naquele pleito, o então governador Reinaldo Azambuja optou pelo não lançamento de um nome tucano para disputar a prefeitura contra Marcos Trad. Desta feita, porém, o PSDB tem como pré-candidato o deputado federal Beto Pereira. O governador Eduardo Riedel, do mesmo partido dele, terá que mostrar muito jogo de cintura para não desagradar gregos e troianos.

Sem soluções

As inundações que se tornaram frequentes em vários pontos de Campo Grande, seja na área central, seja nos bairros, em função da estação chuvosa, podem resultar em cobrança popular, principalmente dos vereadores, que deverão ter explicações na ponta da língua sobre o porquê de não cobrarem, de forma mais incisiva, providências definitivas do Executivo. A situação, segundo alguns presidentes de associações, está virando caso de calamidade pública.

Colaborou Tatyane Gameiro